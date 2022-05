MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'artiste Rémi Belliveau, qui complètera une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) cet été, et la finissante à la maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia, Diyar Mayil, reçoivent la prestigieuse Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain 2022.

D'une valeur de près de 60 000 dollars chacune, pour une durée de deux ans, la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain offre aux personnes lauréates la reconnaissance et le soutien indispensables au perfectionnement de leurs œuvres et à l'avancement de leurs recherches créatrices, à un moment important de leurs parcours, alors qu'elles passent de la sphère universitaire au milieu professionnel. La Bourse est remise chaque année à deux personnes finissantes ou diplômées d'une maîtrise ou d'un doctorat en arts visuels ou médiatiques de la Faculté des arts de l'UQAM et de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia.

Les personnes lauréates 2022

L'artiste interdisciplinaire, trans et non binaire Rémi Belliveau est originaire de Belliveau-Village dans la Vallée de Memramcook au Nouveau-Brunswick, un hameau acadien situé sur le Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple Mi'kmaq.

Son travail artistique, dont le but est de cultiver des capacités d'auto-analyse et de sens critique, s'attache à déconstruire et à reprogrammer les fondements, les structures et les imaginaires de la culture acadienne à laquelle Rémi Belliveau appartient.

Depuis 2012, son travail a été présenté dans plusieurs événements et expositions de groupes comme Les Histoires Nécessaires (commissaire : Véronique LeBlanc, 2019) à la Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen de l'Université de Moncton, Art in the Open 2017, à Charlottetown, I.-P.-É. et Writing Topography (commissaire : Corrina Ghaznavi, 2015) à la Galerie d'art Beaverbrook au Nouveau-Brunswick.

En 2020, la Galerie de l'UQAM a présenté Hier semble si loin / Chapitre 4 / Jean Dularge, son exposition de maîtrise en arts visuels et médiatiques . L'année précédente, sa première exposition solo, Dissonances rurales, a été montée à la Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen de l'Université de Moncton sous la direction de Nisk Imbeault.

En 2021, Rémi Belliveau est finaliste (Atlantique) du Prix Sobey pour les arts, une distinction qui lui a valu une place dans l'exposition finale au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) (commissaire : Josée Drouin-Brisebois). L'artiste vit et travaille actuellement à Tiohtià:ke/Mooniyang, territoire ancestral non cédé des peuples Haudenosaunee et Anishinaabeg, aussi connu sous le nom de Montréal.

Diyar Mayil ( Concordia )

Diyar Mayil est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia, où elle vient également de terminer une maîtrise en beaux-arts. Originaire d'Istanbul en Turquie, elle réside et travaille à Montréal.

Artiste interdisciplinaire, Diyar Mayil allie la sculpture, l'installation et la performance. Ses créations explorent la réalité sociale des corps marginalisés. Le confort, l'inconfort, l'adaptation ainsi que l'acceptation de différentes formes corporelles en public et en privé sont des thèmes souvent évoqués dans sa pratique. Ses œuvres ont récemment été exposées à La Centrale Galerie Powerhouse, au Printemps numérique et à la Galerie Leonard & Bina Ellen. Elle effectuera sous peu une résidence au Centre des arts de Banff, en Alberta, ainsi qu'à la Fondation NARS, à New York.

Ses œuvres sculpturales et ses performances sont fondées sur la représentation corporelle. À la fois familier et mystérieux, le corps est hautement politique. Elle fait appel aux thèmes de l'aliénation et de la subtilité pour explorer les rapports entre le corps humain et la politique. Du point de vue conceptuel et matériel, elle fusionne le naturel et l'étrange, la douceur et le danger; elle cherche à créer des associations qui évoquent à la fois le confort et l'inconfort. Elle souhaite ainsi établir un dialogue intuitif entre le spectateur et son œuvre afin de faire naître de nouvelles perspectives et sensibilités dans la perception du corps.

« L'appui financier de la Fondation Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain est inestimable pour les artistes en début de carrière », estime la doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM Joanne Lalonde. Cette bourse leur permet de s'investir dans leur travail de recherche et de création et leur assure une transition plus sereine vers le milieu professionnel. Je remercie chaleureusement les Bronfman de leur appui, cette bourse a permis de créer depuis 13 ans un écosystème et donne un bel élan pour une reconnaissance à l'échelle nationale et internationale. »

« Cette bourse est l'une des plus généreuses offertes aux artistes visuels émergents au Canada. Le processus est extrêmement compétitif et chacune, chacun de nos 24 lauréats des années passées a contribué de façon magnifique à l'essor des arts et de la culture à Montréal. Je suis convaincue que Diyar et Rémi perpétueront cette tradition et auront un impact significatif sur le monde de l'art contemporain. Nous avons suivi leur parcours étudiant à Concordia et à l'UQAM et sommes extrêmement fières de leurs réalisations. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. »

Un kiosque pour les personnes lauréates de la Bourse Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain sera installé à la Foire Papier 2022 où les artistes Rémi Belliveau et Diyar Mayil présenteront leurs œuvres du 26 au 28 août 2022. Allison Kalb, étudiante à la maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM, assurera le commissariat de l'exposition.

À propos de la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman

La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman est un organisme de bienfaisance qui aspire à créer et à innover à l'échelle locale, nationale et internationale en mettant l'accent sur Montréal. Site Web

** Les photos des personnes lauréates sont disponibles sur demande.

