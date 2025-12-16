La Boule-Miche Boulangerie Pâtisserie Reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la Catégorie Boulangerie et Pâtisserie pour la Ville de Québec

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - La Boule-Miche Boulangerie Pâtisserie est honorée par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Boulangerie et Pâtisserie pour la Ville de Québec. Cette distinction met en lumière l'artisanat raffiné de la boulangerie et l'appréciation dont elle bénéficie auprès de sa communauté.

Installée dans le quartier Saint-Sacrament, La Boule-Miche est une adresse prisée fêtant ses 30 ans cette année, reconnue pour ses pains au levain, viennoiseries, pâtisseries, plats prêts à emporter et produits d'épicerie biologiques. L'accent est mis sur la fraîcheur, le soin artisanal et les ingrédients locaux, un engagement qui lui vaut toujours la fidélité de sa clientèle.

« Notre mission a toujours été de proposer des produits artisanaux authentiques, confectionnés avec des ingrédients de qualité et tout notre cœur », explique l'équipe de La Boule-Miche. « Cette reconnaissance reflète l'attachement de notre communauté et nous inspire à continuer d'offrir des saveurs réconfortantes et délicieuses. »

Une reconnaissance enrichie par l'appréciation communautaire

Le Prix Choix du Consommateur repose entièrement sur une enquête indépendante auprès des résidents. Cette distinction témoigne de la confiance et de la tendresse que les citoyens de Québec portent à cette boulangerie qui perdure.

Engagement envers la qualité et l'innovation

Alors qu'elle célèbre cette récompense, La Boule-Miche maintient son engagement envers l'artisanat tout en innovant. Grâce à une sélection rigoureuse d'ingrédients locaux, à un savoir-faire artisanal et à une relation authentique avec sa clientèle, la boulangerie demeure un pilier du paysage gastronomique de Québec.

En plus de ses pains et pâtisseries, La Boule-Miche propose également des plats prêts-à-manger et des produits gourmets qui s'adaptent au rythme de vie d'aujourd'hui, en plus d'une épicerie en vrac bio. Cette combinaison de tradition et de commodité moderne lui permet de séduire une clientèle variée, allant des habitués du quartier aux nouveaux clients qui découvrent ses spécialités.

À propos de La Boule-Miche Boulangerie Pâtisserie

Située au 1483 chemin Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Sacrament à Québec, La Boule-Miche est une boulangerie artisanale renommée pour ses pains au levain, viennoiseries texturées, pâtisseries saisonnières, plats à emporter et produits d'épicerie bio et en vrac bio. Réputée pour sa fraîcheur, son authenticité et sa proximité avec sa clientèle, elle est une destination incontournable pour les gourmandises quotidiennes. Pour en savoir plus, visitez www.laboulemiche.com ou www.ccaward.com/award-winners/quebec-city-greater-region/best-bakery-and-pastry-shop/la-boule-miche-boulangerie-patisserie/ .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur met à l'honneur l'excellence commerciale en Amérique du Nord, à travers une étude indépendante auprès des consommateurs. Seules les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur service reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus : www.ccaward.com .

