Depuis 2007, le CCfV a grandement contribué à la recherche sur les vaccins à l'échelle nationale et est un moteur du secteur de la recherche en santé de la Nouvelle-Écosse et de l'économie régionale. Le Centre, qui compte actuellement plus de 100 employés, prévoit utiliser ce financement pour accroître ses capacités en procédant à l'embauche de nouveaux effectifs et en offrant une formation, de l'équipement et des installations améliorés. Cette croissance propulsera la recherche qui a une incidence sur les résultats pour la santé à l'échelle locale, nationale et mondiale.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne des capacités du Canadian Center for Vaccinology et de sa solide feuille de route, lesquelles propulsent la recherche et l'innovation qui changent des vies et ont de réelles répercussions positives sur la santé de la population canadienne et des gens du monde entier », déclare Marni Freeman, vice-présidente et directrice médicale nationale, GSK Canada. « Chez GSK, nous croyons que nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que des centres comme celui-ci soient soutenus pour maintenir et stimuler l'excellence en recherche, pour lier l'innovation à l'accès éventuel des patients et pour attirer et retenir les meilleurs talents au Canada. »

GSK est l'une des principales entreprises partenaires de recherche du CCfV depuis la fin des années 1990. Pendant la pandémie de grippe H1N1, GSK était le détenteur du plus important contrat avec le CCfV, lequel englobait trois essais cliniques au Centre financés par la biopharmaceutique. À ce jour, GSK a financé plus de 50 études au CCfV.

« Le fait qu'une grande entreprise comme GSK reconnaisse l'importance de contribuer à la stabilité du CCfV dans son ensemble, et pas seulement de financer des études individuelles aura une grande incidence sur nous », affirme le directeur du CCfV, Scott Halperin. « Ce financement nous donnera les moyens de commencer à accroître encore plus notre influence et d'investir adéquatement dans l'infrastructure, la formation et le personnel dont nous avons besoin pour continuer à aller de l'avant. »

Au cours des cinq dernières années, les coûts d'exploitation, les besoins en infrastructure et en équipement du Centre ont augmenté en même temps que la diversité des études qu'il mène. À l'heure actuelle, le fonds de fonctionnement du CCfV est alimenté par des subventions de recherche universitaire concurrentielles ainsi que par des subventions et des contrats d'entreprises du secteur. Ce financement de GSK aidera à soutenir l'infrastructure de base essentielle dont dépendent les chercheurs du CCfV et leurs clients du secteur.

« La Nouvelle-Écosse est de la taille idéale pour mener des recherches et des essais cliniques, et pourrait être chef de file en innovation dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, » affirme Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être « Les répercussions de cet investissement se feront ressentir sur le plan local et national. »

Les recherches menées par le CCfV jusqu'à présent englobaient tout le cycle de vie des vaccins. Elles ont donné lieu à plus de 25 premiers essais cliniques sur des humains, dépassant tout autre établissement universitaire de recherche sur les vaccins au Canada. Le Centre a réalisé des essais cliniques sur des vaccins contre de nombreuses maladies présentes à l'échelle mondiale, notamment la grippe H1N1, Ebola et la COVID-19. De plus, un éventail de recherches sur les maladies infectieuses et les sciences sociales sont menées au Centre, qui possède l'une des rares installations au Canada ayant la capacité de réaliser des études à partir de modèles d'infection humaine contrôlée.

À propos du Canadian Center for Vaccinology

Le Canadian Center for Vaccinology est une collaboration entre le centre de santé IWK, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et l'Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Composé des groupes de recherche visant la découverte et l'évaluation de vaccins et des groupes de recherche en matière de programmes, de politiques et de mise en œuvre de la recherche, le Centre sert de filière universitaire fondamentale pour les priorités canadiennes en matière de vaccins, de la mise au point de nouveaux vaccins prometteurs à la recherche appliquée en santé publique qui appuie la prise de décisions en temps opportun. Pour de plus amples renseignements, visitez centerforvaccinology.ca.

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Nous fabriquons des vaccins novateurs et des médicaments spécialisés pour prévenir les maladies et les traiter. Notre R-D est axée sur l'aspect scientifique du système immunitaire, de la génétique humaine et des technologies de pointe. Nous visons à améliorer la santé de 2,5 milliards de personnes au cours des 10 prochaines années. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.ca .

