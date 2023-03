BIIGTIGONG NISHNAABEG, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Biigtigong Nishnaabeg First Nation a organisé des célébrations pour la signature de l'entente sur les retombées communautaires liée au projet de palladium de Marathon, un projet de mine de palladium situé à 10 kilomètres de Marathon, en Ontario, et à 9,3 km en amont du territoire des Biigtigong Nishnaabeg, le long des rives de la rivière Biigtigig Zibi, qui revêt une grande importance sur le plan culturel. L'entente est un partenariat entre la Première Nation et le promoteur de la mine, la Generation PGM Inc.

Le projet de palladium Marathon a été approuvé en novembre 2022 et apportera de nouvelles perspectives économiques importantes à la communauté de Biigtigong Nishnaabeg. L'entente sur les retombées communautaires garantira à la Première Nation des avantages économiques, sociaux et culturels découlant du projet de mine de palladium. La mine devrait créer 100 emplois pour les membres de la communauté de Biigtigong Nishnaabeg et générer des revenus pour les entreprises détenues et exploitées par la Première Nation.

Le chef Duncan Michano de la Biigtigong Nishnaabeg et l'honorable Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada, ont participé aux célébrations. Dans le cadre de ces célébrations, le chef Michano et la ministre Hajdu ont également annoncé le financement d'un nouveau centre culturel qui sera construit sur des terres appartenant à la communauté. Le gouvernement fédéral investira 4,1 millions de dollars dans ce projet, dont 3,6 millions proviendront de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et 500 000 dollars de Services aux Autochtones Canada.

La communauté assurera la conception du centre, ce qui contribuera à revitaliser la culture, à offrir une éducation traditionnelle axée sur la terre et à faciliter la guérison et le bien-être en renouant avec la terre. Le centre mettra l'accent sur le partage des connaissances entre les générations et sa programmation sera conçue de manière à ce que le centre soit un espace sûr pour les personnes vulnérables et à risque. Le début des travaux de construction est prévu pour le printemps 2023.

« Le centre culturel offrira aux membres de notre Première Nation la possibilité de se réunir sur les terres vierges de notre territoire. Notre objectif est de préserver la solitude et la beauté naturelles des terres tout en offrant un espace unique où nos membres pourront se réunir pour apprendre, guérir et participer à des programmes. Nous sommes heureux des retombées qu'offre ce projet, pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

Chef Duncan Michano

Biigtigong Nishnaabeg

« La Biigtigong Nishnaabeg est profondément attachée à ses traditions et à sa riche culture. Le nouveau centre culturel aidera la communauté à maintenir ces liens pour les générations à venir. De même, je me réjouis des bons emplois et des possibilités d'affaires qui s'offriront à la Première Nation grâce à son partenariat dans le cadre du projet de palladium de Marathon. Le chef Michano et la communauté travaillent très fort pour assurer un avenir prospère à la Biigtigong Nishnaabeg. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

En bref

Biigtigong Nishnaabeg est situé sur la rivière Pic, près du sud de Heron Bay , le long de la rive nord-est du lac Supérieur, au sud de la ville de Marathon.

, le long de la rive nord-est du lac Supérieur, au sud de la ville de Marathon. La Première Nation compte 967 membres inscrits, dont 537 vivent dans la réserve.

Le gouvernement du Canada fournit 4,1 millions de dollars pour la construction du nouveau centre culturel. De cette somme, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada fournit 3,6 millions de dollars (selon les modalités approuvées dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques) et Services aux Autochtones Canada fournit 500 000 dollars dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques.

fournit 4,1 millions de dollars pour la construction du nouveau centre culturel. De cette somme, l'Agence d'évaluation d'impact du fournit 3,6 millions de dollars (selon les modalités approuvées dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques) et Services aux Autochtones Canada fournit 500 dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques. L'Initiative sur les partenariats stratégiques est un mécanisme novateur qui permet aux partenaires fédéraux de prendre des décisions collectives en matière d'investissement et de combler les lacunes des programmes existants qui, autrement, restreindraient ou excluraient la participation des Autochtones à d'importantes possibilités économiques..

Le 30 novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé sa décision d'approuver le projet de palladium de Marathon à la suite d'une évaluation environnementale à laquelle ont participé activement la Biigtigong Nishnaabeg et six autres groupes autochtones.

