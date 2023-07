LA BIG GRASSY FIRST NATION, ON et L'OJIBWAYS OF ONIGAMING FIRST NATION, ON, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la cheffe Lynn Indian de la Big Grassy First Nation, le chef Jeff Copenace de l'Ojibways of Onigaming First Nation, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé que la Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario ont conclu des négociations tripartites et sont parvenus à un accord de règlement en ce qui concerne les revendications des Premières Nations relatives aux inondations.

Les revendications des Premières Nations ont été déposées en réponse aux allégations du Canada et de l'Ontario selon lesquelles la construction et l'exploitation non autorisées des barrages Rollerway et Norman, ainsi que les changements conséquents des niveaux d'eau du lac des Bois, ont entraîné l'inondation de certaines parties des terres de réserve de la bande d'Assabaska de 1887 à aujourd'hui, sans qu'il y ait autorisation ni paiement d'indemnités.

Les Premières Nations ont ratifié l'accord de règlement lors de votes distincts et les chefs et conseils de la Big Grassy First Nation et de l'Ojibways of Onigaming First Nation ont signé l'accord en décembre 2022. Le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario a signé l'accord de règlement en janvier 2023, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones du Canada a signé l'accord de règlement en mars 2023.

En vertu de cet accord de règlement, la Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation recevront une indemnité totale de 157 millions de dollars. De ce montant, le Canada versera 119 millions de dollars et l'Ontario versera les 38 millions de dollars restants. Dans le cadre de cet accord, la Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation ont chacune la possibilité d'acquérir jusqu'à 1 932 acres pour les ajouter à leurs terres de réserve respectives. Les terres seront acquises sur la base de la volonté de l'acheteur et du vendeur, et pourraient créer de nouvelles possibilités de développement économique communautaire qui profiteront aux Premières Nations et à l'économie régionale pour les générations à venir.

Citations

« Il est tout à fait approprié d'honorer et de reconnaître les membres de notre Première Nation, y compris nos ancêtres, qui ont souffert des effets de l'inondation illégale de nos terres d'origine, par ceux qui occupent des postes au sein du gouvernement. Nous sommes heureux d'avoir conclu ces négociations de longue date en parvenant à un accord final juste et équitable pour toutes les parties concernées. Comme toujours, nous nous tournons vers l'avenir pour rebâtir une relation positive. »

Cheffe Lynn Indian

Big Grassy First Nation

« C'est un jour doux-amer pour nos familles. Il est difficile de comprendre pourquoi il a fallu tant de temps pour négocier cette revendication et subir tant de retards inutiles pour l'obtention d'une indemnisation. Au cours de l'état d'urgence que nous avons connu ces dernières années, nous avons perdu de nombreux membres de la communauté et des Aînés qui sont décédés et qui ne verront jamais ce jour où justice a enfin été rendue. Nous rendons donc hommage à leurs esprits aujourd'hui. Nous rendons hommage aux nombreux ancêtres que nous avons perdus, qui ont été confrontés à la maladie, à la mort et à la perte du mode de vie anishinaabe à cause de cette inondation cruelle et délibérée de nos terres ancestrales anishinaabe. Nous espérons que ces investissements ouvriront une voie plus saine pour nos générations à venir, afin que nous puissions enfin lever une fois pour toutes l'état d'urgence actuel en matière de suicide et de bien-être mental. »

Chef Jeffrey Copenace

Ojibways of Onigaming First Nation

« Le règlement de cette revendication marque une étape importante dans les relations entre le Canada et la Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation. Ce règlement négocié a été rendu possible grâce au leadership de la Big Grassy First Nation et de l'Ojibways of Onigaming First Nation et à leur détermination à régler cette revendication de longue date. Nous nous réjouissons de continuer à rétablir la confiance avec ces Premières Nations et de travailler ensemble à la construction d'un avenir plus prometteur. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce règlement avec la Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation est le résultat d'une négociation respectueuse et significative. Il démontre l'engagement de l'Ontario à honorer ses obligations légales et à rectifier les torts du passé afin que nous puissions avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora-Rainy River

« Félicitations aux résidents de la Big Grassy First Nation et de l'Ojibways of Onigaming First Nation. Cela faisait longtemps qu'on l'attendait! Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont consacré des heures à la réalisation de ce projet.

Marcus Powlowski, député (Thunder-Bay-Rainy River, Ontario)

Faits en bref

L'Ojibways of Onigaming First Nation est une Première Nation anishinaabe située dans le district de Kenora , en Ontario .

, en . La Big Grassy First Nation est une Première Nation anishinaabe située dans le district de Rainy River, en Ontario .

Big Grassy First anishinaabe Rainy La Big Grassy First Nation et l'Ojibways of Onigaming First Nation sont les successeurs de la Nation d'Assabaska , avec un territoire traditionnel au sud et à l'est du lac des Bois.

Liens connexes

Big Grassy First Nation (non disponible en français)

Ojibways of Onigaming First Nation (non disponible en français)

Gouvernement du Canada - Revendications particulières

Gouvernement d' Ontario - Revendications territoriales réglées et autres accords

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Aïssatou Diop, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Lynn Indian, cheffe, Courriel : [email protected], Téléphone : 807-488-5614; Jeff Copenace, chef, Courriel : [email protected], Téléphone : 807-484-2162; Curtis Lindsay, Cabinet du ministre, Ministère des affaires autochtones, gouvernement de l'Ontario, Courriel : [email protected], Téléphone : 437-240-7317; Flavia Mussio, Direction des communications, Ministère des affaires autochtones, gouvernement de l'Ontario, Courriel : [email protected], Téléphone : 416-574-4057