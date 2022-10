L'investissement permettra de réduire les émissions de carbone de plus de 80 %

KINGSTON, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Modern Niagara Group Inc. (Modern Niagara) annoncent une entente pour la rénovation énergétique du 945 Princess Street à Kingston, en Ontario. La BIC s'engage à fournir un financement de 25 millions de dollars pour la rénovation énergétique à grande échelle du bâtiment commercial de 220 000 pieds carrés.

Grâce au financement de la BIC, l'espace commercial sera modernisé afin de réduire les émissions de carbone de plus de 80 %, soit environ 2 000 tonnes par année. En remplaçant le système de chauffage à combustible fossile existant du bâtiment par des systèmes électrifiés tels que des pompes à chaleur et en améliorant son système de contrôle d'exploitation et son isolation, la rénovation contribuera à transformer ce bâtiment des années 1940 en un centre d'innovation écoénergétique et durable de premier plan.

Par la création d'une installation plus verte et à l'épreuve du temps destinée à attirer des locataires importants, l'investissement de la BIC appuie l'initiative écologique du 945 Princess Street. Il soutient également l'objectif de la Ville de Kingston de réduire les émissions de carbone dans la région, tout en favorisant les opportunités économiques.

Modern Niagara aide les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles ainsi que les entrepreneurs généraux à atteindre leurs objectifs en développant des solutions sur mesure et clés en main qui répondent aux besoins de leurs propriétés partout au Canada en matière de mécanique, d'électricité, de technologie intégrée du bâtiment et de services aux immeubles.

La construction du projet de rénovation a commencé et devrait être achevée d'ici 2024.

Citations :

Nous sommes fiers d'offrir des solutions de financement sur mesure aux organisations, aux municipalités et aux entreprises à travers le Canada, les aidant à faire avancer leurs projets verts et à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. Non seulement ce partenariat avec Modern Niagara permettra-t-il de nettement réduire les émissions de carbone, mais il favorisera aussi la création d'un centre d'innovation à Kingston qui attirera des emplois et des locataires importants dans la collectivité pendant des années à venir.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec la Banque de l'infrastructure du Canada afin d'aider nos clients à devenir plus verts et à évoluer vers des bâtiments à zéro émissions nettes. Cet investissement aidera notre client propriétaire du 945 Princess Street à atteindre ses objectifs en matière de développement durable plus rapidement et plus efficacement. Nous sommes passionnés par la durabilité des bâtiments, et pour la seule année 2022, nous nous sommes engagés à réduire de 30 % notre empreinte carbone liée à la consommation d'énergie de nos immeubles de bureaux en Ontario, selon les données de référence de 2019. Nous sommes ravis de continuer à offrir à nos clients des solutions de réduction du carbone qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité des bâtiments.

Brad McAninch, président-directeur général, Modern Niagara Group Inc.

Les rénovations énergétiques des bâtiments sont essentielles pour éliminer le carbone de l'atmosphère. Grâce à cet investissement novateur, la Banque de l'infrastructure du Canada construit des espaces commerciaux plus verts afin de créer un Canada plus durable et de favoriser la création d'emplois. Ces modernisations permettront à cette installation d'atteindre les plus récentes normes d'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'exploitation.

Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et des Îles au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

Dans le cadre de son Initiative de rénovations énergétiques de bâtiments, la BIC a engagé jusqu'à maintenant plus de 800 millions de dollars dans des rénovations énergétiques.

a engagé jusqu'à maintenant plus de 800 millions de dollars dans des rénovations énergétiques. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans l'infrastructure verte qui soutient les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable.

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans l'infrastructure verte qui soutient les mesures de lutte contre les changements climatiques et la croissance économique durable. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

