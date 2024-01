L'investissement complète le financement de l'étude de faisabilité des trois projets canadiens d'Azure

Available in English

L'investissement de la BIC soutient l'étude d'ingénierie et de conception frontale d'Azure.

soutient l'étude d'ingénierie et de conception frontale d'Azure. Les carburants d'aviation durables ont le potentiel de réduire les émissions du secteur de l'aviation jusqu'à 80 pour cent .

. Les SAF peuvent être utilisés directement dans les moteurs des avions en mélangeant jusqu'à 50 pour cent avec des carburants d'aviation traditionnels.

TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Azure Sustainable Fuels Corp. (Azure) s'associent dans le cadre d'une étude d'ingénierie et de conception initiales (« ICI ») pour la production de carburant d'aviation durable (SAF) au Canada. L'étude d'Azure est maintenant entièrement financée et devrait être terminée en 2024.

Azure Sustainable Fuels (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Le financement de 8,4 millions de dollars de la BIC permet de soutenir le parcours critique d'Azure visant à produire des SAF d'ici 2027, ce qui pourrait contribuer considérablement à aider le Canada sur le chemin vers l'atteinte de son objectif climatique de la carboneutralité d'ici 2050.

L'investissement de la BIC permet à Azure de tirer parti des compétences canadiennes et de maximiser les options en développant trois sites canadiens potentiels en parallèle. La société travaille en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux, municipaux et autochtones afin de respecter toutes les réglementations environnementales.

Les SAF sont considérés comme un élément essentiel dans la réduction des émissions du secteur de l'aviation et de sa dépendance des carburants d'aviation traditionnels à base de combustibles fossiles. L'utilisation du SAF d'Azure dans les moteurs à réaction existants pourrait réduire les émissions des compagnies aériennes d'environ 2,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an à l'échelle mondiale, soit l'équivalent du retrait de 550 000 véhicules de tourisme de la route. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est attribuable à l'utilisation de matières premières canadiennes provenant de produits agricoles comme les huiles de canola et de soja, utilisés pour développer le SAF.

Avec l'engagement du Conseil international de coordination des associations d'industries aérospatiales à adopter une capacité de SAF à 100 % d'ici 2030 pour tous les avions commerciaux et militaires, le marché du carburant durable devrait connaître une croissance significative. À mesure que la demande augmentera, les SAF, créés par des producteurs canadiens, devraient ajouter de la valeur à long terme au secteur agricole du Canada.

L'initiative d'ICI de la BIC fait partie de son programme de financement d'accélération de projets développé pour soutenir les projets de transition énergétique au Canada. La BIC travaille en collaboration avec le secteur privé pour cibler des projets de transition énergétique au Canada, notamment le captage et le stockage du carbone, l'hydrogène et les carburants propres. Le financement d'accélération contribue à combler le déficit de financement des travaux d'ingénierie et de conception, en ouvrant la voie à d'éventuelles décisions d'investissement finales pour les grandes infrastructures de transition énergétique.

Citations

En nous associant à Azure par le financement d'ICI, nous soutenons une solution fabriquée au Canada pour accroître la production de carburants d'aviation durables, tirer parti du secteur agricole canadien et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation. Il s'agit d'une première étape stimulante pour la BIC, et nous sommes impatients de faire progresser d'autres projets comme dans les domaines de la capture et de stockage du carbone, de l'hydrogène et des carburants propres grâce à notre initiative de financement de l'ICI.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Azure est heureux de s'associer à la BIC pour faire progresser nos plans visant à fournir une source importante de SAF aux marchés mondiaux et à soutenir la transition vers un avenir plus renouvelable. Nous nous réjouissons de continuer à faire progresser cette opportunité passionnante.

Douglas Cole, président-directeur général, Azure

« Au Manitoba, nous avons annoncé aujourd’hui un important investissement qui permettra d’ouvrir des possibilités économiques à l’échelle mondiale et d’aider le Manitoba et le Canada à s’imposer, dans l’avenir, comme chefs de file de la production de carburant d’aviation durable. Ces projets de production de carburant propre créeront de bons emplois et stimuleront l’économie tout en réduisant la pollution en pleine transition vers la carboneutralité. »

L’honorable Jonathan Wilkinson, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

« L’investissement annoncé aujourd’hui dans les projets de production de carburant d’aviation durable de l’entreprise Azure est un pas important pour notre économie et pour la lutte contre les changements climatiques. En investissant dans des emplois durables au sein d’industries propres en pleine croissance, le gouvernement du Canada aidera les collectivités manitobaines à s’épanouir dans un monde sobre en carbone et prospère. »

Ben Carr, Député de Winnipeg-Centre-Sud



En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

Azure (en anglais seulement)

À propos d'Azure

Azure est une société privée axée uniquement sur le développement d'installations de production de carburants renouvelables afin de fournir une source importante de SAF, nécessaire pour répondre aux mandats nationaux et internationaux actuels liés à la réduction des émissions de CO 2 générées par le secteur de l'aviation. En tant que carburant de substitution certifié, l'utilisation du SAF d'Azure dans les moteurs à réaction existants permettra une réduction des émissions jusqu'à 80 % par rapport aux carburants d'aviation traditionnels à base de combustibles fossiles. Pour en savoir plus, visitez www.azuresf.com.

Mise en garde

Les déclarations d'événements futurs dans ce communiqué de presse, y compris les projections, les objectifs, les attentes, les estimations et les plans d'affaires, contiennent certaines informations prospectives et déclarations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés concernant les attentes, les opinions, les plans, les objectifs, les hypothèses et les énoncés concernant des événements futurs possibles, des conditions et des résultats d'exploitation ou un rendement. Les énoncés prospectifs peuvent contenir des énoncés comportant des termes ou des titres tels que « attentes financières », « hypothèses clés », « prévoir », « croire », « s'attendre à », « plan », « sera », « perspectives », « indications », « devrait » ou des termes similaires suggérant des résultats futurs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter : les plans d'Azure de construire une installation de production de SAF et de produits renouvelables connexes; des références à la production du SAF, le moment prévu des approbations réglementaires; les projections de la société concernant les réductions prévues des émissions de CO 2 par rapport aux pratiques agricoles durables et à l'utilisation de carburants traditionnels; la date anticipée du début de la production de SAF au sein de l'installation; l'engagement de la société à investir dans des projets qui soutiennent la durabilité et contribuent à réduire les émissions; les avantages prévus pour la société par la suite de la conclusion d'une entente de partenariat avec Bartlett et Savage et des plans de la société pour le transport et la gestion des SAF. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses actuelles d'Azure au moment où les énoncés sont formulés. Les résultats financiers et opérationnels futurs réels, y compris les attentes et les hypothèses concernant la production de SAF, la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre; la croissance de la demande et la composition des sources d'énergie, de l'offre et de la demande; l'adoption et l'impact de nouvelles installations et technologies; la disponibilité et le coût des matières premières provenant de sources locales et cultivées; les lois applicables et les politiques et actions gouvernementales, y compris en ce qui concerne le changement climatique et le Plan d'action climatique de l'aviation; que tout soutien nécessaire de la part des décideurs politiques et d'autres parties prenantes pour diverses nouvelles technologies sera fourni; le rendement des tiers fournisseurs de services; la capacité de la société de réaliser efficacement ses plans de projet et d'exploiter l'installation de production d'énergie solaire thermique; les conditions générales du marché; le prix des marchandises; et les dépenses en immobilisations et environnementales pourraient différer considérablement selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les changements mondiaux, régionaux ou locaux dans l'offre et la demande pour le pétrole, le gaz naturel, les produits pétroliers et les carburants de substitution, ainsi que les répercussions sur les prix, les écarts et les marges qui en résultent; la réglementation environnementale, y compris la réglementation sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre et les modifications apportées à cette réglementation; l'échec ou le retard des politiques de soutien et du développement du marché pour les technologies émergentes énergétiques à faibles émissions; la compétitivité des carburants de substitution et autres technologies de réduction des émissions; l'approbation, en temps opportun, des organismes de réglementation et des tiers; disponibilité et rendement des fournisseurs de services tiers; les événements politiques ou réglementaires, y compris les changements dans la loi ou la politique gouvernementale, les taxes et les taux d'imposition; l'instabilité géopolitique; des actes de terrorisme, de guerre ou d'autres actes de violence ou des crimes ou le risque de telles activités; les effets des accords multinationaux actuels et futurs sur le niveau des ententes actuelles entre le Canada, le Mexique et les États-Unis; le caractère suffisant des dépenses en immobilisations prévues au budget pour réaliser les plans d'affaires; les fluctuations des devises et des taux d'intérêt; les taux de change; les risques associés à la production agricole tels que les conditions météorologiques et les populations d'insectes; l'inflation; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; l'efficacité de la gestion et la préparation aux interventions en cas de catastrophe, y compris les plans de continuité des activités; des développements technologiques inattendus; les dangers et les risques opérationnels; les incidents de cybersécurité; et les conditions économiques générales.

Il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur et comportent par sa nature un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les résultats d'exploitation et les résultats financiers d'Azure peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont avisés de ne pas s'y fier indûment. Azure ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent document, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected] ; Azure Sustainable Fuels, [email protected]