TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'une facilité de prêt avec Highland Electric Fleets (Canada) ULC d'une valeur maximale de 50 millions de dollars pour aider à financer l'achat de centaines d'autobus scolaires zéro émission (AZE).

Highland Electric est la première entreprise financée par la CIB à louer des ZEB pour le transport scolaire au Canada.

Highland Electric utilisera la facilité de prêt de la BIC pour étendre ses activités au Canada. Les autobus scolaires électriques seront loués - selon le modèle clé en main novateur de Highland Electric - aux fournisseurs de services de transport scolaire et aux conseils scolaires pour remplacer leurs véhicules au diesel vieillissants.

La facilité fournirait un financement de 85 000 $ pour chaque AZE de type A, de 100 000 $ pour chaque AZE de type C, et ceux du type D devraient faire l'objet d'une entente mutuelle. À ce montant, la facilité pourrait aider à financer l'achat d'un maximum d'environ 500 AZE et à économiser environ 5 500 tonnes d'émissions de carbone par an.

Le prêt de la BIC aidera à couvrir les coûts en capital initiaux plus élevés des AZE, ce qui aidera Highland Electric à accélérer l'électrification de son parc d'autobus. Les AZE sont une option de transport d'élèves éprouvée, beaucoup plus silencieuse et plus durable. Le remboursement de l'investissement sera assuré par la réduction attendue des coûts d'entretien et de carburant pendant la durée de vie des véhicules.

Les prêts accordés par la BIC dans le cadre de la facilité s'ajouteront au financement d'Infrastructure Canada pour le transport en commun zéro émission. Highland Electric sera responsable de l'approvisionnement en AZE, de la conception et de l'installation des infrastructures de recharge et de la gestion du système de recharge. Les exploitants seront responsables d'entretenir et de conduire les AZE.

L'initiative d'autobus zéro émission de la BIC aide les sociétés de transport en commun et les exploitants d'autobus scolaires à faire la transition de leurs parcs vers des véhicules modernes et écologiques. La BIC a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour un maximum de 5 000 AZE.

Citations :

En partenariat avec Highland Electric, la BIC favorise des options de transport plus écologiques et plus durables pour les élèves, les parents et le personnel scolaire pour les générations à venir. L'adoption du programme de location clé en main de Highland Electric est un moyen unique et alternatif pour les conseils scolaires et les exploitants de mettre en place des véhicules zéro émission dans leurs zones de service sans avoir besoin d'acquérir les bus eux-mêmes.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Il est essentiel d'investir dans les transports en commun zéro émission pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre au Canada et pour atteindre les objectifs en matière de carboneutralité. Nous sommes extrêmement fiers que le partenariat de la BIC avec Highland Electric contribue à cet objectif en fournissant des centaines d'autobus scolaires électriques dans tout le pays.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

À Highland, notre objectif est de rendre l'électrification des autobus scolaires aussi simple et abordable que possible afin que plus d'élèves puissent profiter d'un transport scolaire plus propre et plus sain. Dans le cadre de notre partenariat avec la BIC, nous nous réjouissons de travailler avec les districts scolaires de tout le Canada pour transformer l'avenir du transport scolaire.

Gaurav Dubey, directeur financier, Highland Electric Fleets.

