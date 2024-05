Les traversiers électriques à batterie réduiront les émissions et rendront les trajets plus silencieux pour les passagers

BC Ferries se lance dans l'électrification de sa flotte grâce à un prêt de la BIC pour l'achat de quatre navires zéro émission et l'installation de l'infrastructure de recharge nécessaire

Traversiers du type « Island » seront utilisés pour des volumes plus faibles et des trajets plus courts

VANCOUVER, BC , le 22 mai 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 75 millions de dollars à BC Ferry Services Inc. pour aider à financer l'achat de quatre traversiers zéro émission et à installer l'infrastructure de recharge nécessaire.

BC Ferries achètera quatre traversiers à émission zéro et l'infrastructure de recharge des terminaux nécessaire. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de BC Ferries (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Les navires du type « Island », qui seront utilisés sur des trajets courts et de faible volume, s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par la compagnie pour remplacer sa flotte existante de ce type par des traversiers plus silencieux et plus respectueux de l'environnement. Les navires hybrides au diesel existants seront transférés vers d'autres routes pour remplacer les traversiers qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Le prêt de la BIC aidera à couvrir les coûts en capital initiaux plus élevés des traversiers par rapport aux navires au diesel, y compris l'infrastructure de recharge, ce qui aidera à accélérer l'électrification de l'un des plus grands réseaux de traversiers au monde. Le remboursement de l'investissement proviendra des produits d'exploitation standards, composés des tarifs passagers et des produits tirés des ventes au détail.

Cet investissement est le premier investissement de la BIC dans les traversiers zéro émission, élargissant son portefeuille de transport au commun au-delà des autobus zéro émission.

BC Ferries propose des services de traversée de personnes et de véhicules tout au long de l'année, grâce à 37 navires desservant 25 itinéraires à partir de 47 terminaux répartis sur plus de 1 600 km de côtes en Colombie-Britannique. Au cours de l'exercice 2024, BCF a transporté 9,5 millions de véhicules et 22,6 millions de personnes lors de plus de 90 000 voyages aller-retour.

Citations :

Le partenariat avec BC Ferries pour le premier financement de traversiers électriques de la BIC contribuera à accélérer l'électrification de l'un des plus grands réseaux de traversiers au monde. En plus de leurs avantages environnementaux, les nouveaux navires seront plus tranquilles et offriront des trajets plus agréables à la population locale et aux touristes de la région métropolitaine de Vancouver.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce partenariat entre la Banque de l'infrastructure du Canada et BC Ferry Services est un premier jalon incroyable vers l'électrification de l'un des plus grands réseaux de traversiers au monde. Des transports en commun plus écologiques sont un élément essentiel de la lutte contre le changement climatique et le travail de soutien réalisé par la BIC contribuera grandement à aider à atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'augmentation du nombre de traversiers zéro émission sera hautement bénéfique pour l'environnement et les collectivités voisines, notamment grâce à des navires plus silencieux et à une réduction des émissions de carbone. Il s'agit d'un pas de plus vers le respect de l'engagement pris par le Canada de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Notre partenariat avec la BIC pour livrer ces nouveaux navires du type « Island » augmentera la capacité du système, améliorera notre flexibilité pour déplacer les navires d'une route à l'autre et facilitera la formation et le déploiement de nos équipes. Cela nous aidera également à réaliser d'importants avantages environnementaux. Tout cela renforce la confiance dans notre capacité à amener notre clientèle là où elle le souhaite de manière sûre, fiable et respectueuse de l'environnement.

Nicolas Jimenez, président-directeur général, BC Ferries

