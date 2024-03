Accélérer l'infrastructure pour permettre le logement dans les municipalités et les communautés autochtones

Initiative appuyant le développement d'infrastructures, comme l'eau et l'énergie de quartier, nécessaires pour soutenir la construction de nouveaux logements

Investissements ciblant les municipalités et les communautés autochtones qui planifient des mises en chantier de logements et qui ont besoin de nouvelles infrastructures

qui planifient des mises en chantier de logements et qui ont besoin de nouvelles infrastructures Dédiée aux coûts des infrastructures habilitantes, permettant aux partenaires d'établir des priorités sans retarder d'autres priorités de financement

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (« BIC ») a lancé son initiative d'infrastructures pour le logement (IIL), conçue pour aider à résoudre les contraintes en matière d'infrastructures qui limitent la construction de nouveaux logements.

La BIC a mis au point un outil de financement pour les municipalités et les communautés autochtones qui se sont engagées à construire de nouvelles infrastructures à l'appui de l'offre de nouveaux logements. Les parties prenantes de l'industrie et des municipalités ont insisté sur le fait qu'il faut investir davantage dans les infrastructures municipales pour construire plus de logements. Le nouveau produit de prêt de la BIC est conçu pour débloquer la construction de nouveaux logements d'une façon très ciblée et précise.

En tant qu'investisseur d'impact, la BIC cherche à collaborer à des projets admissibles qui devraient être principalement de nouvelles infrastructures habilitantes à grande échelle, notamment :

Eau : eau potable, eaux usées, eaux pluviales, acheminement

eau potable, eaux usées, eaux pluviales, acheminement Transports : routes, ponts et travaux de génie civil connexes

routes, ponts et travaux de génie civil connexes Transport en commun : autobus électriques, métro léger sur rail, gares et aérogares

autobus électriques, métro léger sur rail, gares et aérogares Énergie propre : énergie de quartier, distribution d'électricité, stockage

L'initiative tire parti du capital existant de la BIC dans les secteurs prioritaires existants de la BIC.

Le produit de prêt de la BIC aide également les municipalités et les communautés autochtones en partageant les risques liés au rythme de croissance des collectivités, en liant les remboursements au nombre de logements qui devrait augmenter au fur et à mesure que la croissance immobilière se matérialise. Ainsi, elles peuvent progresser plus rapidement et construire plus aujourd'hui en prévision de la croissance future.

Voici d'autres avantages marquants de l'IIL :

Accélérer la construction d'infrastructures tout en limitant la nécessité de hausser les impôts et les taux à l'avenir

Fournir un accès au crédit et des taux d'intérêt avantageux aux petites municipalités qui n'ont peut-être pas accès aux marchés financiers ou à un programme d'emprunt provincial

Sociétés appartenant à des municipalités seraient également des emprunteurs admissibles

Les activités de l'IIL se dérouleront parallèlement aux aides fédérales existantes en matière de construction de logements, dans le cadre de l'approche fédérale plus large visant à remédier à la pénurie de logements. Les investissements actuels de la BIC ont déjà un impact sur le marché du logement. Comme il a été annoncé récemment, la BIC s'est engagée à verser jusqu'à 140 millions de dollars à la ville de Brandon et à la coopérative des eaux usées de Red-Seine-Rat dans le sud-est du Manitoba, ce qui devrait permettre le développement d'un maximum de 15 000 logements dans ces collectivités en croissance. D'autres exemples d'investissements favorisant la construction de logements comprennent l'énergie de quartier de l'île Lulu, l'énergie de quartier de Markham et le projet de traitement des eaux usées de Port Stalashen.

Dans le cadre de notre nouvelle initiative de prêt, nous nous engageons à collaborer avec les municipalités pour mettre en place de nouveaux projets de construction de logements. Le défi d'offre de logement au Canada exige une pensée novatrice, de nouveaux partenariats et une variété de soutiens financiers pour faire des progrès. Nous sommes heureux d'avoir déjà avancé des fonds à un certain nombre de projets qui stimuleront la construction de nouveaux logements, comme l'expansion de systèmes d'énergie de quartier, les lignes de transport en commun, les réseaux d'Internet haut débit et les installations de traitement de l'eau.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Grâce à la nouvelle initiative d'infrastructures pour le logement de la BIC, les collectivités de tout le pays auront accès à des financements qui contribueront à la construction des infrastructures nécessaires à l'augmentation de l'offre de logements. Il s'agit d'un outil important auquel les collectivités peuvent désormais accéder pour réaliser des investissements locaux dans des infrastructures essentielles, qu'il s'agisse de routes, de transports en commun ou de systèmes de traitement de l'eau. L'approche novatrice de la BIC pour relever le défi de l'offre de logement aidera les municipalités et les communautés autochtones à créer des collectivités complètes, inclusives et durables, dotées de logements abordables et accessibles. L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

