Le partenariat entre la BIC, Macquarie et Porter soutient l'augmentation de la demande en matière de transport aérien

La BIC a atteint la clôture financière d'un investissement de 90 millions de dollars dans une nouvelle aérogare commerciale pour passagers de vols nationaux à MET - Aéroport métropolitain de Montréal.

a atteint la clôture financière d'un investissement de 90 millions de dollars dans une La nouvelle aérogare offrira un moyen pratique aux passagers qui voyageant entre les grandes villes du Canada d'arriver à Montréal.

aux d'arriver à Montréal. La nouvelle aérogare, dont l'ouverture est prévue en 2025, offrira des services aéroportuaires modernisés à environ quatre millions de voyageurs par année.

LONGUEUIL, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) investit 90 millions de dollars dans la nouvelle aérogare pour passagers des vols nationaux de MET - Aéroport métropolitain de Montréal (YHU), anciennement connu sous le nom d'Aéroport Saint-Hubert. Le projet d'aménagement de l'aérogare est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre Macquarie Asset Management et Porter Aviation Holdings inc.

La Banque de l'infrastructure du Canada investit dans la nouvelle aérogare pour passagers des vols nationaux de MET. Post this Image artificielle de l’aérogare pour vols nationaux de l’Aéroport métropolitain de Montréal. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logos de Partenaires aéroportuaires (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

L'investissement de la BIC permet l'aménagement d'une nouvelle aérogare pour vols nationaux afin d'améliorer les options de mobilité pour la population canadienne passant par la région de Montréal, tout en soutenant les possibilités économiques dans la région métropolitaine de Montréal.

Situé à 15 kilomètres de Montréal, le projet de l'Aéroport métropolitain de Montréal comprend la construction d'une nouvelle aérogare pour vols nationaux autonome de deux étages d'une superficie de 21 300 m2, dotée de neuf portes d'embarquement, de voies de circulation connexes et d'installations côté terre, comme des aires de stationnement sans obstacle, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des points de collecte et de dépôt pour autobus navettes. Les autres installations côté terre comprennent les routes de desserte de l'aérogare, la liaison routière entre la limite du terrain et les aires de stationnement longue durée, l'aménagement paysager et un parc de stockage de carburant d'aviation.

L'aérogare devrait répondre à la croissance prévue de jusqu'à quatre millions de passagers par année. La construction devrait être achevée d'ici l'automne 2025.

Porter Airlines desservira MET avec un mélange d'avions Embraer E195-E2 et Dash 8-400, et desservira des villes à travers le Canada. La nouvelle aérogare sera mise à disposition d'autres compagnies aériennes, y compris au réseau de vols régionaux québécois existants de Pascan Aviation.

Dans le cadre du secteur d'investissement du commerce et du transport de la BIC, qui soutient le renforcement des corridors de commerce et de transport, l'investissement de la BIC dans l'aérogare comble une lacune dans la structure du capital d'investissement, ce qui permet au projet d'aller de l'avant.

Les aéroports connectent la population canadienne et sont des outils essentiels pour la croissance économique. Notre prêt, qui représente le troisième investissement de la BIC dans l'infrastructure aéroportuaire, permettra l'aménagement de la nouvelle aérogare de MET - Aéroport métropolitain de Montréal, ce qui aura un impact positif sur l'économie de la région métropolitaine de Montréal, tout en offrant aux passagers de partout au Canada un meilleur accès à notre deuxième ville la plus grande.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

En appuyant l'Aéroport métropolitain de Montréal, on offre aux Québécois des choix et des services compétitifs pour trouver des vols abordables vers leurs destinations préférées, à partir d'un emplacement pratique à Longueuil. Avec des investissements comme ceux-ci, on agit concrètement pour répondre aux besoins des Québécois et pour leur donner des infrastructures de transport à la hauteur de leurs attentes.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

Le prêt de 90 millions de dollars accordé par la BIC pour la construction d'une nouvelle aérogare pour passagers de vols nationaux à l'aéroport métropolitain de Montréal contribuera à la poursuite de l'expansion économique de la région métropolitaine de Montréal. Avec une croissance prévue de jusqu'à quatre millions de passagers par an, la nouvelle aérogare aura une plus grande capacité pour accueillir davantage de personnes à cette destination de renommée mondiale.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

La croissance de l'aéroport métropolitain de Montréal représente une excellente nouvelle pour le développement économique du Québec. Les investissements publics et privés à venir soutiendront sans aucun doute l'amélioration du service aérien régional, au bénéfice de la population québécoise. Notre gouvernement continuera à soutenir la croissance de l'aéroport métropolitain de Montréal.

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Être capable d'attirer un partenaire solide comme la BIC démontre la valeur et l'attrait du développement de l'aérogare de l'aéroport métropolitain de Montréal. L'aérogare deviendra une vitrine d'infrastructure de transport pour la région qui dessert la communauté pour les décennies à venir.

Michael Deluce, président-directeur général, Porter Aviation Holdings inc.

La BIC partage notre objectif de développer des infrastructures de grande qualité dans la région métropolitaine de Montréal. Nous sommes impatients de collaborer avec la BIC, Porter et d'autres parties prenantes clés pour assurer le succès de cet important projet.

Karl Kuchel, chef de la direction, Macquarie Infrastructure Partners

Le développement de MET - Aéroport métropolitain de Montréal est un projet des plus structurants pour le Canada. Il permettra d'offrir aux citoyens une offre de transport aérien plus efficace et de favoriser le développement économique de toutes nos régions. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la Banque d'infrastructure du Canada comme partenaire stratégique de ce grand projet. C'est l'ensemble des Canadiens qui profiteront de son expertise et de son soutien.

Yanic Roy, président-directeur général, MET - Aéroport métropolitain de Montréal

