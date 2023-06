Favoriser l'infrastructure minière habilitante et de soutien dans l'ensemble du Canada

TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a annoncé son intention d'investir dans les infrastructures habilitantes liées aux minéraux critiques. La BIC collaborera avec le gouvernement, les partenaires autochtones et les investisseurs privés pour financer les infrastructures qui permettent de débloquer les gisements de minéraux nécessaires à l'économie verte et numérique.

La stratégie canadienne sur les minéraux critiques, dévoilée en décembre, a positionné la BIC comme une source de financement complémentaire pour accélérer le développement des ressources et des chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques du Canada.

Les infrastructures habilitantes comprennent les routes d'accès, la production et le transport d'énergie propre et les installations de gestion des eaux usées qui soutiennent l'exploitation minière des minéraux critiques du Canada.

La CIB cherchera également à investir dans l'infrastructure nécessaire pour faire avancer les projets dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques.

La mise en valeur des mines de minéraux critiques est essentielle pour appuyer l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Les 31 minéraux critiques répertoriés par le gouvernement fédéral, y compris le lithium, le graphite et le cobalt, ont diverses applications allant des batteries de véhicules électriques aux éoliennes, en passant par les semi-conducteurs et les piles à hydrogène.

La BIC ciblera des investissements d'au moins 100 millions de dollars, à l'exception des projets appartenant à des communautés autochtones. Ces investissements font partie du secteur prioritaire du commerce et du transport, qui a un objectif d'investissement à long terme de 5 milliards de dollars.

Comme l'indique la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, pour être jugé « critique », un minéral doit être : 1) essentiel à la sécurité économique du Canada et menacé de problème d'approvisionnement, 2) nécessaire à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone ou 3) une source durable de minéraux critiques particulièrement stratégiques pour nos partenaires et alliés.

Le Canada est un grand producteur de minéraux et de métaux et a le potentiel de devenir un leader dans le domaine des minéraux critiques, mais les entreprises doivent pouvoir accéder aux capitaux nécessaires pour aller de l'avant avec la construction des mines.

Nos investissements aideront l'industrie minière à mettre en place d'importantes infrastructures habilitantes et de soutien, comme les routes et les installations énergétiques nécessaires avant la construction des mines. Le Canada a la possibilité de devenir un important producteur mondial de minéraux critiques. Le déblocage de gisements de minéraux critiques est essentiel pour permettre au Canada d'atteindre l'objectif de la carboneutralité, d'assurer son développement économique et de soutenir les communautés nordiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Faisant partie intégrante du développement de diverses technologies propres, les minéraux critiques offrent des occasions économiques générationnelles pour le Canada. Le gouvernement fédéral s'est engagé à exploiter ces occasions en investissant à chaque étape de la chaîne de valeur. En s'appuyant sur la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui comprend 1,5 milliard de dollars pour les infrastructures, la BIC jouera un rôle complémentaire dans ces efforts en soutenant d'importants projets d'infrastructure comme les routes, les services publics, les installations de traitement de l'eau et plus encore. Grâce à ces investissements, nous positionnons le Canada comme le fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et les technologies propres qu'ils permettent de développer.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada

Les infrastructures, telles que les routes, les ports, l'accès au réseau électrique et l'accès à Internet sont des éléments essentiels pour que le secteur minier canadien soit en mesure de fournir les métaux et les minéraux critiques qui font partie intégrante des technologies qui permettront la transition énergétique mondiale. Il est essentiel d'investir davantage dans le développement des infrastructures afin de faire progresser notre industrie et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent dans les communautés éloignées, autochtones et nordiques du Canada. Les investissements de la BIC dans les minéraux critiques apporteront un soutien grandement nécessaire à notre secteur.

Pierre Gratton, président et chef de la direction, Association minière du Canada

La BIC travaillera en parallèle avec d'autres programmes fédéraux, notamment le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques de Ressources naturelles Canada, doté de 1,5 milliard de dollars, afin de soutenir les projets d'énergie et de transport nécessaires pour débloquer les gisements de minéraux prioritaires.

travaillera en parallèle avec d'autres programmes fédéraux, notamment le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques de Ressources naturelles Canada, doté de 1,5 milliard de dollars, afin de soutenir les projets d'énergie et de transport nécessaires pour débloquer les gisements de minéraux prioritaires. Le gouvernement du Canada a déterminé que les minéraux critiques constituent une priorité stratégique et qu'ils sont essentiels à l'évolution du pays vers la carboneutralité. Ils sont utilisés dans plusieurs produits clés, comme les batteries de véhicules électriques, les éoliennes, l'aérospatiale, l'électronique, les semi-conducteurs, les lumières DEL et les piles à hydrogène.

Les gisements de minéraux critiques du Canada sont souvent situés dans des régions éloignées, avec un relief difficile et des infrastructures limitées.

Les investissements de la BIC dans les minéraux critiques font partie du secteur prioritaire du commerce et du transport.

dans les minéraux critiques font partie du secteur prioritaire du commerce et du transport. Le budget de 2023 a annoncé que la BIC accorderait des prêts aux communautés autochtones pour les aider à acquérir des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la BIC investit également.

accorderait des prêts aux communautés autochtones pour les aider à acquérir des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la investit également. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

