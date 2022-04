Des véhicules de transport en commun durables aideront à faire de Brampton une ville verte

BRAMPTON, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a conclu la clôture financière d'un investissement allant jusqu'à 400 millions de dollars avec la Ville de Brampton (Ville) pour aider à financer l'acquisition de jusqu'à 450 autobus à zéro émission (AZE) jusqu'en 2027.

L'investissement de la BIC contribuera aux coûts d'investissement initiaux des AZE et plus particulièrement des autobus électriques à batterie, ce qui aidera à accélérer l'électrification du parc d'autobus de la Ville. Conformément à l'initiative des AZE de la BIC, le remboursement de l'investissement devrait être couvert par la réduction prévue des coûts d'exploitation au fil du temps des AZE par rapport aux autobus diesel.

Les AZE peuvent améliorer la qualité de vie des utilisateurs et des utilisatrices qui bénéficieront d'options de transport plus propres et silencieux. Cela contribue également à la protection de l'environnement. La transition vers un parc d'AZE entièrement électrique s'inscrit dans l'engagement de la ville de Brampton à réduire son empreinte carbone et à devenir une ville verte.

L'électrification du transport en commun est une étape essentielle dans le plan de la Ville qui vise à réduire de 80 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées à Brampton d'ici 2050. On estime que la mise en œuvre de jusqu'à 450 AZE permettra une réduction annuelle de jusqu'à 115 tonnes des émissions de carbone par autobus. Cela équivaut à environ 53 000 tonnes de GES par an, ce qui revient à retirer des routes environ 12 000 véhicules de tourisme (en tonnes de GES).

À ce jour, la BIC s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars pour plus de 5 000 AZE partout au Canada.

Citations :

Je suis ravi que notre investissement visant à soutenir la transition de la ville de Brampton vers un parc d'autobus sans émission ait atteint la clôture financière. L'impact de notre partenariat aidera non seulement Brampton à devenir une ville verte, mais aussi à offrir des transports publics plus propres aux générations futures. Il s'agit d'une occasion unique de moderniser l'infrastructure municipale et de bâtir des collectivités plus saines.

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement clé de la Banque de l'infrastructure du Canada offrira aux résidents de Brampton une solution de transport propre, écologiquement durable et fiable, tout en aidant le Canada à atteindre ses ambitieux objectifs de réduction des émissions. Notre gouvernement fédéral continue de faire des investissements importants à Brampton afin d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des résidents.

L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés et députée de Brampton-Ouest

Je suis fier d'annoncer que la ville de Brampton et la Banque de l'infrastructure du Canada ont conclu la clôture financière de cet investissement de plusieurs millions de dollars dans le réseau de transport de Brampton. Alors que Brampton Transit achètera jusqu'à 450 autobus à zéro émission pour la ville de Brampton au cours des cinq prochaines années, notre partenariat ouvre la voie au transport durable au Canada. Brampton est une ville verte et, ensemble, nous réduirons notre empreinte carbone et améliorerons la qualité de vie de tous et toutes.

Patrick Brown, maire de la ville de Brampton

Faits en bref :

L'initiative des autobus à zéro émission de la BIC aide les agences de transport et les exploitants d'autobus scolaires à moderniser leur parc automobile en les équipant de véhicules écologiques.

La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets de transport en commun qui sont dans l'intérêt public et soutiennent la croissance économique durable du Canada .

. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

