L'entente de participation de 100 millions de dollars conclue entre la BIC et la Banque des Premières Nations du Canada permettra la réalisation de nouveaux projets d'infrastructures dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Les communautés autochtones intéressées peuvent demander des prêts pour financer les infrastructures habilitantes, le processus étant entièrement géré par FNBC.

Le financement débloquera des infrastructures essentielles pour répondre aux besoins des communautés autochtones d'aujourd'hui et de demain.

SASKATOON, SK, le 6 mars 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a annoncé aujourd'hui une entente de participation à un programme de prêt de 100 millions de dollars avec la Banque des Premières Nations du Canada (FNBC) pour la mise en place d'infrastructures habilitantes dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Le financement débloquera des infrastructures essentielles pour répondre aux besoins des communautés autochtones.

Les communautés autochtones auront accès à un financement abordable et souple pour permettre le développement d'infrastructures qui peuvent soutenir l'amélioration des conditions de vie, de nouvelles possibilités économiques et la construction de logements.

L'accès limité des communautés autochtones à des capitaux abordables à des conditions souples peut limiter, entraver ou empêcher la réalisation de projets de développement communautaire.

Les infrastructures habilitantes peuvent comprendre les travaux de chantier, les travaux routiers, la gestion de l'eau et des eaux usées et les raccordements aux services publics. Elles sont nécessaires pour soutenir la croissance économique et communautaire par le biais de développements résidentiels, commerciaux ou industriels.

En complément de l'engagement de la BIC, la FNBC accordera des prêts simultanés pour des projets. Ensemble, ces mesures de financement globales permettront aux communautés autochtones de réaliser plus rapidement leurs plans de développement communautaire et/ou économique.

La FNBC est la plus grande institution financière détenue et dirigée par des Autochtones au Canada. Plus de 70 % du personnel de la FNBC sont des Autochtones, et la clientèle autochtone représente 90 % de son portefeuille de prêts. La FNBC fournit des services aux populations et aux communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les zones urbaines et les régions éloignées, y compris dans la région arctique du Canada.

Par l'entremise de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones, la BIC collabore avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits partout au Canada à des projets d'infrastructures en partenariat avec les communautés autochtones du Canada et au profit de celles-ci.

Les communautés autochtones qui souhaitent accéder à ce financement de développement communautaire peuvent en apprendre davantage sur le site de la FNBC (https://www.fnbc.ca/).

Citations

Ce produit de prêt inédit en collaboration avec la FNBC favorise l'innovation dans le secteur des services financiers et sur le marché autochtone. Grâce à cet investissement, les communautés autochtones travailleront avec la FNBC pour accéder à des financements cruciaux afin de développer des infrastructures essentielles dans leurs communautés et de faire progresser la réconciliation socio-économique.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Grâce à ce partenariat, les communautés autochtones auront accès à un financement provenant d'une institution financière détenue et dirigée par des autochtones pour des projets d'infrastructures qui soutiendront la croissance économique et communautaire. Il s'agit là d'un nouveau jalon important vers la réconciliation économique au profit des peuples autochtones de tout le Canada.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Ce nouveau programme de prêts rendra plus abordables les projets d'infrastructure dans les Nations et les communautés autochtones et offrira davantage de possibilités d'exploiter les territoires autochtones. En nous associant à la BIC, nous pouvons mettre à profit notre expertise en travaillant avec les communautés autochtones et appuyer de nouveaux projets d'une façon que nous n'avions jamais vue auparavant.

Bill Lomax, président et directeur général, Banque des Premières Nations du Canada

En savoir plus :

Banque de l'infrastructure du Canada

Banque des Premières Nations du Canada

