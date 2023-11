L'aéroport du nord du Manitoba est une plaque tournante pour 37 collectivités autochtones et du Nord

Un prêt de 52 millions de dollars de la BIC pour le réaménagement de l'aéroport régional de Thompson

pour le Le remplacement et la modernisation du terminal aéroportuaire fourniront une solution à long terme résiliente aux impacts des changements climatiques

fourniront une solution à long terme résiliente aux impacts des changements climatiques L'aéroport relie actuellement 37 collectivités du Nord, dont 15 communautés autochtones éloignées qui ne sont accessibles que par voie aérienne ou route de glace

THOMPSON, MB, le 28 nov. 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et l'Administration aéroportuaire régionale de Thompson (TRAA) annoncent la clôture financière d'un investissement de 52 millions de dollars visant le réaménagement de l'aéroport régional de Thompson. L'aéroport est une plaque tournante fournissant des services essentiels de passagers et de fret aux communautés du nord du Manitoba et de l'ouest du Nunavut.

Situé à six kilomètres au nord-ouest de la ville de Thompson, le réaménagement de l'aéroport régional de Thompson comprend :

le remplacement du bâtiment de l'aérogare qui s'enfonce dans le pergélisol discontinu

les infrastructures non reliées au côté piste, y compris le prolongement des conduites d'égout entre le nouveau terminal et la lagune agrandie, les aires de stationnement et les voies de desserte

les infrastructures liées au côté piste, y compris de nouvelles aires de trafic et voies de circulation, ainsi que l'agrandissement de l'aire de trafic existante et des infrastructures connexes

Une fois le projet terminé, l'aéroport continuera de soutenir l'accès à long terme aux biens et services essentiels, notamment le commerce de détail, les services médicaux, sociaux, éducatifs et de lutte contre les incendies. Le projet garantit également la sécurité opérationnelle de l'aéroport et soutient les occasions en matière de minéraux critiques dans la région, ainsi que les besoins croissants en matière de transport de marchandises et de passagers.

Sans le financement de la BIC et le soutien gouvernemental, l'aérogare existante sera un jour rendue non exploitable en raison du changement climatique.

L'aéroport sert de zone de desserte régionale pour 37 communautés du Nord qui comprennent de nombreuses Premières Nations - dont 15 sont accessibles uniquement par voie aérienne et par route de glace - desservant une population d'environ 65 000 personnes dans la zone de marché.

Le réaménagement de l'aéroport régional de Thompson est financé au moyen de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones de la BIC, qui prête aux projets offrant un avantage direct aux communautés autochtones.

Citations

L'aéroport régional de Thompson sert de ligne de vie aux collectivités éloignées et autochtones du nord du Manitoba et de l'ouest du Nunavut. Le prêt de la BIC permettra le réaménagement de l'aéroport, garantissant ainsi la satisfaction des besoins des communautés autochtones qui dépendent de l'aéroport et des transporteurs aériens qui le desservent. Représentant le premier investissement de la BIC dans le réaménagement d'aéroports, ce partenariat offre une solution sûre et résiliente aux changements climatiques qui profitera à la région pour les décennies à venir.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'aéroport régional de Thompson est essentiel à la résilience économique et au bien-être des communautés autochtones du nord du Manitoba et de l'ouest du Nunavut. Le réaménagement de l'aéroport est essentiel à leur qualité de vie et à l'augmentation des débouchés économiques et commerciaux dans la région. Je suis fier qu'avec le soutien de la BIC et d'Infrastructure Canada annoncé aujourd'hui, la population du Nord continuera d'avoir accès à un service de transport aérien fiable et moderne pour les années à venir.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Il s'agit d'un événement historique qui constituera un héritage durable pour le nord du Manitoba. Le soutien fourni par la Banque de l'infrastructure du Canada, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes et la province du Manitoba témoigne d'un engagement important à garantir que Thompson demeure une plaque tournante régionale pour le bien-être économique et social de toute la population du Nord et créera les bases nécessaires pour prendre en charge des générations futures à venir.

Vince Shumka, président, Administration aéroportuaire régionale de Thompson

Thompson est la plaque tournante du Nord, desservant une région comptant 65 000 personnes. La population du Nord du Manitoba compte sur l'aéroport régional de Thompson pour se rendre à la ville de Thompson et en revenir pour le travail, l'éducation, le magasinage, le tourisme et les soins de santé. Cet investissement historique dans une importante infrastructure du Nord est une excellente nouvelle pour l'aéroport, pour Thompson et pour le Nord.

Colleen Smook, mairesse, ville de Thompson

J'ai le privilège, au nom des 11 nations du Conseil tribal de Keewatin et en tant que membre fondateur de la TRAA, de reconnaître et d'assister à la réalisation de ce projet. Ce projet représente une réalisation majeure non seulement pour la ville de Thompson, mais aussi pour toute la région. La collaboration avec la BIC et la province du Manitoba a permis d'obtenir les fonds nécessaires au réaménagement de l'infrastructure aéroportuaire, qui aura un impact considérable sur la qualité de vie de toute la population de la région. Cette infrastructure permettra à la région d'accéder aux soins de santé, aux biens et services, à la justice, à l'éducation, aux sports et aux loisirs.

Walter Wastesicoot, grand chef, Conseil tribal de Keewatin

La Chambre de commerce de Thompson, soutenue par ses membres, est consciente des possibilités qui existent dans le nord du Manitoba et dans les territoires du Nord. La nouvelle aérogare de l'aéroport régional de Thompson offrira un avenir encore plus prometteur en facilitant le flux de marchandises, de passagers et de touristes, et en améliorant l'accessibilité et la réputation de l'ensemble du Nord. Merci à la Banque de l'infrastructure du Canada, au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes et à la province du Manitoba pour la confiance qu'ils témoignent en reconnaissant et en soutenant l'avenir du Nord.

Tom O'Brien, Chambre de commerce de Thompson

L'aéroport régional de Thompson est un atout régional pour le transport des personnes, des biens et des services. L'aéroport joue un rôle essentiel dans les domaines des soins de santé, de la justice, de l'éducation, du tourisme et du développement économique pour Thompson, les communautés autochtones environnantes et la population du nord du Manitoba, ainsi que pour les touristes.

Darlene Beck, présidente, Société d'aide au développement des collectivités North Central

