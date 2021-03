Jusqu'à 49 000 ménages bénéficieront de cette amélioration

Available in English

TORONTO, le 26 mars 2021 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), Valley Fiber Limited (Valley Fiber) et DIF Capital Partners (DIF) ont signé un accord de principe pour investir un total de 260 millions $ CA dans le projet Internet haut débit dans le Sud du Manitoba en vue d'améliorer l'accès à l'Internet haut débit.

L'Internet haut débit occupe une place primordiale dans la vie quotidienne des Canadiens. Il est essentiel à notre qualité de vie, que ce soit pour les personnes qui possèdent une entreprise, qui vont à l'école ou celles qui souhaitent rester connectées à leur famille et leurs amis(es).

Le projet Internet haut débit dans le Sud du Manitoba comprend 2 550 kilomètres de câbles en fibre optique. Il permettra de relier environ 49 000 ménages mal desservis par la fibre jusqu'à leur domicile.

Selon les modalités de l'accord, la BIC investira 130 millions $ CA et DIF contribuera à hauteur de 130 millions $ CA. Valley Fiber sera responsable de tous les aspects de la construction, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du nouveau service Internet à haut débit.

Le projet comprendra également une infrastructure du dernier kilomètre avec des câbles de fibre et des équipements de réseau souterrains. Le service offrira un Internet haut débit allant jusqu'à un gigabit par seconde. Cela améliorera les services de télécommunications pour les particuliers et les entreprises ainsi que la prestation des services publics.

Jusqu'à 400 emplois seront créés pendant la phase de construction en plus de 50 emplois permanents au sein de Valley Fiber. DIF a réalisé un investissement majoritaire dans Valley Fiber en avril 2020 et travaille activement avec la société pour développer davantage son réseau de fibre.

Il s'agit du premier investissement de la BIC dans l'Internet haut débit et de son premier projet au Manitoba. C'est aussi un exemple de plus de la mise en œuvre rapide du Plan de croissance de la BIC de 10G $ par des investissements dans de nouvelles infrastructures.

La BIC, Valley Fiber et DIF prévoient atteindre la clôture financière ce printemps. La construction commencera immédiatement après. Le projet devrait être terminé en 2024.

Citations

Je suis ravi de voir la BIC faire son premier investissement dans l'Internet haut débit et son premier investissement au Manitoba. Notre investissement de 130 millions de dollars permettra aux Manitobains d'accéder à l'Internet haut débit et de créer de nouvelles perspectives économiques. Cela facilitera la prestation des services publics comme les soins de santé et l'éducation et aidera les collectivités rurales à prospérer. Il existe des occasions exceptionnelles d'étendre les réseaux Internet haut débit et la BIC est impatiente de faire plus d'investissements qui profitent aux Canadiens.

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

C'est un honneur pour moi de travailler avec une équipe formidable qui partage notre volonté d'offrir l'Internet haut débit aux collectivités rurales par le biais d'un port Ethernet actif. Ensemble, non seulement nous permettons une participation plus équitable à l'économie mais nous offrons des services essentiels aux Canadiens mal desservis du Manitoba.

Hank Wall, président-directeur général de Valley Fiber Limited

Le déploiement de l'Internet haut débit en fibre optique dans les régions isolées du Canada améliorera de nombreux aspects de la vie quotidienne de leurs habitants. DIF se réjouit de collaborer avec la BIC et Valley Fiber sur ce projet transformateur. Ce dernier offrira un accès essentiel à l'Internet haut débit à de nombreux Canadiens qui vivent dans des régions mal desservies. Il permettra aussi aux collectivités rurales du Manitoba de participer à la numérisation de l'économie mondiale.

Marko Kremer, chef, Région des Amériques, DIF Capital Partners

La pandémie de COVID-19 a révélé combien il était important pour les Canadiens d'avoir accès à un Internet haut débit fiable et abordable. Grâce au partenariat de la Banque de l'infrastructure du Canada avec Valley Fiber et DIF Capital Partners, 49 000 ménages du Sud du Manitoba en bénéficieront d'ici 2024 et jusqu'à 450 emplois seront créés. Tout cela profitera à l'économie locale et au développement de collectivités plus inclusives. Ce projet s'inscrit dans l'engagement de notre gouvernement de garantir à tous les Canadiens un accès à des services Internet haut débit de qualité.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

L'accès à l'Internet à haut débit est un élément essentiel de notre vie quotidienne. Comme nous l'avons constaté tout au long de la pandémie de COVID-19, l'accès à Internet a permis aux gens de rester connectés, de travailler, d'étudier et de socialiser à distance. Mais dans les collectivités où l'accès à l'Internet haut débit est limité ou inexistant, cela a été difficile. Avec son premier investissement au Manitoba, la Banque de l'infrastructure du Canada démontre l'importance des projets d'Internet haut débit. Ces projets permettent en effet de créer des possibilités économiques pour les particuliers et les entreprises en plus d'aider les personnes à rester connectées.

Dan Vandal, député de Saint-Boniface - Saint-Vital

Faits en brefs

Le projet relie environ 49 000 ménages mal desservis par la fibre jusqu'au domicile, dans municipalités rurales.

La BIC a pour mandat d'investir 35 milliards $ CA et d'attirer des investissements du secteur privé dans des projets générateurs de revenus qui sont dans l'intérêt public.

L'engagement d'investissement est soumis à la diligence raisonnable finale et à l'approbation du conseil d'administration de la BIC.

Pour en savoir plus

www.valleyfiber.ca (en anglais seulement)

www.dif.eu (en anglais seulement)

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Relations avec les médias : Terence Foran, Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-356-6912; Allard Ruijs, DIF Capital Partners, [email protected]

Liens connexes

http://canadainfrastructurebank.ca