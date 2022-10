La BIC engage 970 millions de dollars pour le premier petit réacteur modulaire du Canada

L'investissement à grande échelle soutient la phase 1 du projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington d'OPG

Available in English

TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a conclu une entente avec Ontario Power Generation (OPG) et s'est engagée à investir 970 millions de dollars dans le premier petit réacteur modulaire (PRM) du Canada.

Il s'agit du plus important investissement de la BIC dans le domaine de l'énergie propre à ce jour.

OPG Logo (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

OPG développe et construit le PRM de 300 mégawatts à côté de sa centrale nucléaire existante de Darlington de 3 500 mégawatts à Clarington, en Ontario.

Les PRM constituent une nouvelle catégorie de réacteurs nucléaires d'environ 300 mégawatts ou moins, dont l'empreinte est plus petite et le calendrier de construction plus court, par rapport aux centrales nucléaires traditionnelles. Les PRM peuvent fournir une énergie de base à zéro carbone dans toutes les régions et sont essentielles à la décarbonisation du secteur de l'électricité et de l'économie en général.

Les travaux de la phase 1, financés par le BIC, couvrent toute la préparation requise avant la construction nucléaire, y compris la conception du projet, la préparation du site, l'approvisionnement en équipement à long délai de livraison, les raccordements aux services publics, la mise en œuvre d'une stratégie numérique et les coûts de gestion de projet connexes.

L'énergie à zéro carbone provenant des PRM est un pilier clé du plan d'OPG sur les changements climatiques, qui présente les objectifs d'OPG de devenir une entreprise à zéro carbone d'ici 2040 et un catalyseur d'une économie carboneutre d'ici 2050.

Le PRM de Darlington sera l'un des premiers jamais développés et devrait être le fer de lance de projets similaires en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, avec un intérêt croissant également aux États-Unis et en Europe.

Le projet appuiera également les efforts déployés par le Canada pour devenir un pôle technologique mondial de PRM dans un marché évalue à 150 milliards de dollars par année d'ici 2040.

Une fois la construction terminée d'ici la fin de la décennie, le PRM réduira les émissions de gaz à effet de serre d'environ 740 000 tonnes par année - équivalent aux émissions de près de 160 000 voitures à essence.

Citations

Les experts en énergie affirment que, sans le nucléaire, il n'existe pas de voie pour ramener les émissions mondiales de carbone à zéro d'ici 2050. L'investissement de 970 millions de dollars de la BIC aidera OPG à construire le premier petit réacteur modulaire au Canada. Il s'agit de notre plus important investissement dans le domaine de l'énergie propre. Nous soutenons ainsi une technologie qui peut accélérer la réduction des gaz à effet de serre tout en préparant le terrain pour que le Canada devienne un chef de file mondial en matière de technologie PRM.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Nous savons que l'énergie nucléaire, y compris celle produite par les PRM, est un élément essentiel de la production d'électricité pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques. Ce financement à faible taux d'intérêt nous aide à faire progresser le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, ouvrant la voie au développement et au déploiement de la prochaine génération d'énergie nucléaire au Canada.

Ken Hartwick, président et chef de la direction, OPG

L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans la création d'un réseau électrique non-émetteur et d'un avenir carboneutre prospère. Le déploiement de l'un des premiers petits réacteurs modulaires du Canada à la centrale de Darlington renforcera le leadership du Canada dans le domaine de la technologie nucléaire, créera des emplois durables et réduira les émissions. Cette annonce représente un jalon clé pour la sécurité et la disponibilité de l'énergie au Canada.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

L'Ontario est à l'avant-garde des nouvelles technologies nucléaires, et le monde entier surveille la construction du premier PRM à l'échelle du réseau à Darlington. L'investissement d'aujourd'hui est une démonstration des possibilités incroyables qu'offrent les PRM et l'énergie nucléaire comme moyen de produire de l'électricité propre pour attirer de nouveaux investissements, créer des emplois et faire croître notre économie tout en soutenant l'électrification.

L'honorable Todd Smith, ministre de l'Énergie

Faits en bref

Le capital à long terme de la BIC peut assurer la réalisation de projets d'infrastructure essentiels et de grande envergure en matière d'énergie propre.

peut assurer la réalisation de projets d'infrastructure essentiels et de grande envergure en matière d'énergie propre. OPG est une société ontarienne de production d'électricité détenue à 100 % par la province de l' Ontario et compte plus de 50 ans d'expérience dans l'exploitation de centrales nucléaires.

et compte plus de 50 ans d'expérience dans l'exploitation de centrales nucléaires. Ayant déjà en place une évaluation environnementale approuvée, le site de Darlington est le seul endroit au Canada à détenir un permis d'exploitation d'une nouvelle centrale nucléaire.

à détenir un permis d'exploitation d'une nouvelle centrale nucléaire. Le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington est géré selon une approche par étapes, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration à chaque étape.

Une étude menée en 2020 par le Conference Board du Canada montre que la construction et l'exploitation pendant 60 ans d'une seule installation de PRM présentent des avantages économiques importants. Selon le rapport, les emplois directs et indirects se traduiraient par une moyenne annuelle d'environ :

menée en 2020 par le Conference Board du montre que la construction et l'exploitation pendant 60 ans d'une seule installation de PRM présentent des avantages économiques importants. Selon le rapport, les emplois directs et indirects se traduiraient par une moyenne annuelle d'environ : 700 emplois durant le développement du projet;



1 600 emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction;



200 emplois pendant l'exploitation; et



160 emplois pendant le démantèlement.

Grâce à son secteur prioritaire de l'énergie propre, la BIC a engagé 5 milliards de dollars dans l'énergie propre, les énergies renouvelables, l'énergie de quartier, le stockage, les interconnexions et la transmission.

a engagé 5 milliards de dollars dans l'énergie propre, les énergies renouvelables, l'énergie de quartier, le stockage, les interconnexions et la transmission. Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Pour en savoir plus :

www.cib-bic.ca

www.opg.com

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Renseignements: Communications avec les médias : Ross Marowits, Banque de l'infrastructure du Canada, 416-347-3358, [email protected]; Ontario Power Generation, 416-592-4008 or 1-877-592-4008, [email protected], Suivez-nous @opg