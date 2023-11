L'entente permettra d'étendre les infrastructures de recharge des VE au Canada

De nouvelles infrastructures de recharge rapide publiques seront installées sur des sites à travers le Canada

Atténuation de l'anxiété liée à l'autonomie et soutien à l'adoption des VE , réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports

et , réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports Ouverture de la voie à l'installation de jusqu'à 2 000 nouveaux ports de recharge rapide

CALGARY, AB, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a annoncé la conclusion d'une entente de financement avec Parkland Corporation (Parkland), un détaillant nord-américain de produits de proximité et de carburants. Cette entente de financement, pouvant atteindre 210 millions de dollars, permet à Parkland de développer stratégiquement son réseau de recharge de véhicules électriques (VE) dans les collectivités partout au Canada. L'entente ouvre la voie à l'installation de jusqu'à 2 000 nouveaux ports de recharge dans jusqu'à 400 sites et représente le deuxième investissement de la BIC dans le cadre de son initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH).

En accordant des prêts pour la construction d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, l'initiative de la BIC vise à atténuer l'anxiété liée à l'autonomie et à accélérer l'adoption des VE, ce qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Selon Ressources naturelles Canada, le transport routier représente 18 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada, dont environ deux tiers sont produits par les véhicules utilitaires légers ou les voitures de tourisme.

Le réseau de recharge de VE existant de Parkland est principalement situé en Colombie-Britannique (« C.-B. »), où la proportion d'automobilistes conduisant des VE est la plus élevée en Amérique du Nord. Parkland vise à cibler des marchés où la demande est tangible et suit de près le comportement des consommateurs. En plus de développer son offre de recharge au sein de son réseau de vente au détail de carburant existant, la société explore d'autres possibilités de financement par des tiers pour potentiellement financer ses propres sites et ceux de tiers.

L'investissement de la BIC vise à atténuer les risques comme l'incertitude quant au rythme d'adoption des VE et l'utilisation des bornes de recharge, qui ont toujours constitué des obstacles à l'investissement privé dans l'infrastructure de recharge.

À ce jour, les investissements de la BIC dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques permettront l'installation d'environ 4 000 ports de recharge rapide publics partout au Canada. L'IRRH se concentre sur l'expansion du déploiement par le secteur privé d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène à grande échelle.

Citations

« En investissant dans l'infrastructure de recharge, nous pouvons appuyer l'adoption des véhicules électriques et contribuer à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. L'entente de financement avec Parkland permettra la mise en service d'environ 2 000 ports de recharge rapide publics partout au Canada. Depuis le lancement de notre initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène, nous avons agi rapidement pour collaborer avec le secteur privé et nous approchons de notre objectif d'investissement initial de 500 millions de dollars. Dans le cadre de l'augmentation de l'objectif sectoriel pour les infrastructures vertes, qui s'élève désormais à 10 milliards de dollars, nous continuerons de répondre à la forte demande du marché pour cette initiative et de développer la disponibilité des infrastructures de recharge. »

Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

« Nos investissements initiaux dans la recharge de VE ont été positifs. L'utilisation soutenue de la clientèle a confirmé notre stratégie visant à prendre de l'expansion dans des marchés où la demande est tangible et a confirmé notre conviction qu'une expérience client de grande qualité est importante. Je tiens à féliciter la BIC pour son modèle de financement qui aide à encourager et à atténuer les risques liés aux investissements dans la recharge de VE. Nous prendrons des mesures stratégiques pour déployer ce financement afin d'élargir notre réseau de recharge, tout en explorant d'autres possibilités de capitaux de tiers pour financer nos propres sites et ceux de tiers éventuels. »

Darren Smart, vice-président principal, Transition énergétique et expansion de l'entreprise de Parkland

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible là où la population canadienne vit, travaille et se divertit. Investir dans davantage de bornes de recharge pour VE, comme les 2 000 bornes de recharge rapide publiques annoncées aujourd'hui partout au Canada, permettra à une plus grande partie de la population canadienne de prendre le volant sur la voie d'un avenir carboneutre et contribuera à la réalisation de nos objectifs en matière de climat. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

