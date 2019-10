La bibliothèque Henri-Bourassa donne la parole à des écrivains en herbe à l'occasion de l'inauguration de ses locaux rénovés

Les recueils ont été rédigés par des étudiantes et étudiants du Centre Louis-Fréchette et des membres de l'organisme Entre-Parents, avec l'appui de l'auteure Juliana Léveillé-Trudel, dans le cadre du programme de valorisation du français, issu de l'Entente sur le développement culturel de Montréal soutenu financièrement par la Ville et le gouvernement du Québec.

« Avec l'appui d'organismes du milieu, les citoyennes et citoyens qui ont participé à la conception des recueils lancés aujourd'hui peuvent être fiers des efforts accomplis pour développer leurs habiletés en lecture et en écriture », a affirmé Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. « Ce projet initié par nos bibliothèques met en lumière le volet éducatif de leur mission et il était primordial de doter ces lieux d'espaces bien aménagés et d'équipements technologiques performants grâce à la contribution de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec », a ajouté Mme Black.

« La Ville souhaite s'assurer que les bibliothèques soient des lieux de proximité, accessibles, stimulants et innovants. Dans cet objectif, elle s'assure d'augmenter et d'améliorer l'offre de services en bibliothèque, et ce, tout en enrichissant la qualité culturelle du cadre de vie de ses citoyennes et citoyens », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC)

Les travaux de rénovation ont permis l'installation d'un système de retour en libre-service et le réaménagement des espaces d'accueil, l'ajout de mobilier accessible aux personnes à mobilité réduite et des équipements de mise en valeur des collections, ainsi que des dispositifs d'affichage numérique. Ces travaux, qui ont requis des investissements de 1,5 M$, s'inscrivent dans le Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (RAC) financé également dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

D'autre part, l'arrondissement a profité de ce chantier pour investir dans le remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation ainsi que certains travaux d'éclairage et de peinture.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications; Renseignements : Céline Pelletier, Chargée de communication, Arrondissement de Montréal-Nord, celine.pelletier@ville.montreal.qc.ca, 514 328-4000, poste 4021; Christine Harvey, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 868-5255

Related Links

ville.montreal.qc.ca/mtlnord