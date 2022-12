Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones

Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien en santé à long terme vous sont également offerts, notamment des services de consultation en santé mentale, de soutien émotionnel communautaire et de soutien culturel. De l'assistance au transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

BERENS RIVER FIRST NATION, BERENS RIVER, MB , le 5 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les dirigeants de la Berens River First Nation et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont lancé le projet de camp culturel de la chef Elsie Bouchie. Dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, le gouvernement du Canada accordera 2,85 millions de dollars au camp.

Le camp culturel de la chef Elsie Bouchie a été nommé ainsi en l'honneur de la première chef de la Berens River First Nation qui a tenu plusieurs rôles dans sa communauté, y compris ceux de cuisinière et de membre du conseil de bande. Les idées, les façons d'être et les pratiques anishinaabe seront au cœur de l'approche du camp qui permettra de soutenir les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ dans leurs efforts en vue de retrouver, rétablir et consolider leur identité. Les programmes offerts au camp s'appuieront sur les principes de sécurité, d'équité et d'inclusivité qui perdureront pour assurer le bien-être et la santé de la communauté.

Il est essentiel d'investir dans les espaces culturels pour s'attaquer aux causes profondes de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Ce programme transformateur aidera également les peuples autochtones à revendiquer leur identité dans le cadre de leur cheminement vers l'autodétermination, ce qui constitue une étape cruciale pour faire avancer la réconciliation et établir des relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« Alors que notre communauté continue de croître, il est indispensable de disposer de l'infrastructure nécessaire pour pouvoir se réunir en tant que communauté et organiser des activités récréatives, sociales et culturelles. Nos membres doivent avoir accès à un environnement sûr qui favorise la guérison, le partage et la réconciliation sur tous les plans. Le camp culturel de la chef Elsie Bouchie fournira l'infrastructure nécessaire pour favoriser une démarche vers la guérison fiable et sûre, nous permettra de rester connectés et soutiendra nos membres qui sont confrontées par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Cet important projet assurera la longévité de la Berens River First Nation et favorisera le dynamisme et la prospérité de la communauté pour les années à venir. Merci à l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, pour son partenariat et son soutien. »

Chef Norman McKay

Berens River First Nation

« La culture est un outil puissant qui permet de transformer des vies et d'encourager les gens. Notre gouvernement continuera d'appuyer la construction de projets comme le camp culturel de la chef Elsie Bouchie, où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ pourront bénéficier des effets transformateurs d'être immergés dans leur culture. Je tiens à féliciter les dirigeants et les membres de la Berens River First Nation pour la mise sur pied de cette importante initiative. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Le Budget 2021 a octroyé 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement fait partie de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national sur les filles, les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, et soutient la réponse à l'appel à la justice 2.3.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



les représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



des dirigeants représentant les Autochtones en milieu urbain et les personnes 2ELGBTQI+.

