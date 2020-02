La bataille de Wuhan contre COVID-19 : Comment la Chine se mobilise collectivement pour endiguer le virus

Le 23 janvier, pour endiguer la maladie, les autorités chinoises ont décrété le verrouillage de Wuhan, pourtant une plaque tournante des transports, dont la population est 1,3 fois supérieure à celle de New York.

Devant la montée fulgurante du nombre de cas infectés, le système de santé local s'est trouvé mis sous une pression énorme. Il s'est déclenché une mission de sauvetage sans précédent, accompagnée d'une bataille nationale contre l'épidémie.

La première cohorte d'équipes médicales de l'extérieur du Hubei est arrivée la veille du Nouvel An chinois. Pendant ce temps, des entreprises chinoises ont reçu l'ordre de construire en 10 jours un hôpital de 1 000 lits. Deux jours plus tard, les travaux de construction d'un deuxième établissement offrant 1 300 lits ont suivi.

Depuis lors, huit scientifiques chinois de haut niveau, dont le vétéran Zhong Nanshan, spécialiste des maladies respiratoires, dirigent des équipes de recherche pour orienter le contrôle et le traitement des maladies à Wuhan.

Début février, alors que le nombre total de cas confirmés à Wuhan avait dépassé les 5 000, les autorités de Wuhan ont commencé à transformer les gymnases et les centres d'exposition en hôpitaux temporaires pour y admettre les cas bénins.

Dans l'intervalle, d'autres renforts de personnel médical ont continué à gagner la capitale provinciale assiégée. Le 9 février, l'aéroport de Wuhan a vu arriver, en une seule journée, 6 000 travailleurs médicaux.

Le gouvernement chinois a lancé à 19 autres provinces, municipalités et régions un appel leur demandant d'envoyer des médecins dans les villes touchées du Hubei.

Alors que le nombre total de cas confirmés dans la ville dépassait les 20 000, l'armée de l'air chinoise a envoyé des avions-cargos transportant 1 400 médecins de l'armée.

Au cours du mois dernier, la Chine a envoyé dans la province plus de 330 équipes médicales composées de 41 600 médecins.

Sur le front de la lutte, plus de 3 000 travailleurs médicaux ont attrapé le coronavirus et plus de 20 ont succombé à la maladie.

Pour combler la pénurie de combinaisons de protection, de masques et d'autres fournitures médicales, les fabricants chinois de divers secteurs, y compris les constructeurs d'automobiles et les fabricants de téléphones portables en temps normal, ont été mobilisés.

Suite à la mise en service de deux nouveaux hôpitaux spéciaux et de 13 installations temporaires, ainsi que d'autres sites de quarantaine, des dizaines de milliers de nouveaux lits ont été ajoutés pour assurer la prise en charge de davantage de patients.

Vers fin février, les nouveaux cas confirmés à Wuhan ont commencé à diminuer dans la ligne d'une tendance générale à la baisse, dans l'ensemble du pays, de nouvelles infections.

Dans la bataille que mène la Chine contre COVID-19, les scientifiques et les autorités sanitaires chinoises ont travaillé en étroite collaboration avec d'autres pays, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et ont fait part de l'expérience du pays à leurs homologues internationaux.

L'OMS, en la personne du directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué la contribution de la Chine à la prévention et au contrôle des maladies en déclarant : « Les efforts déployés par la Chine ont fait gagner du temps au monde entier, même si ces mesures ont coûté plus cher à la Chine elle-même. »

