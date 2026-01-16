TORONTO, le 16 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (TD) (TSX : TD) (NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (TSX) et le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ont approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités annoncée précédemment par TD visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 7 milliards de dollars de ses actions ordinaires, sans dépasser 61 millions d'actions ordinaires (la « nouvelle offre »). TD a terminé le rachat annoncé précédemment en vue de l'annulation de 8 milliards de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante et a mis fin à cette offre. La nouvelle offre débutera le 20 janvier 2026 et prendra fin A) à la première des dates suivantes : i) le 15 janvier 2027; ii) la date à laquelle le coût d'achat total des actions ordinaires rachetées atteint 7 milliards de dollars; et iii) la date à laquelle le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées est atteint; ou B) à une date antérieure que TD pourra déterminer.

Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées à des fins d'annulation dans le cadre de la nouvelle offre représente environ 3,64 % du flottant de 1 676 327 012 actions ordinaires au 9 janvier 2026, soit 3,64 % des 1 676 776 254 actions ordinaires émises et en circulation au 9 janvier 2026. En vertu des règles de la TSX, TD a le droit de racheter, chaque jour de bourse, jusqu'à 1 566 890 actions ordinaires (à l'exclusion des rachats effectués en vertu de la dispense relative aux achats de blocs), soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations de 6 267 562 actions ordinaires au cours des six mois terminés le 31 décembre 2025.

TD effectuera des rachats dans le cadre de la nouvelle offre par l'intermédiaire des services de la TSX ainsi que d'autres bourses désignées et systèmes de négociation parallèle au Canada. En outre, des rachats peuvent être effectués par l'intermédiaire des services du New York Stock Exchange ou d'autres bourses désignées et marchés organisés aux États-Unis. Les rachats s'effectueront conformément à la législation en valeurs mobilières et aux exigences des autorités de réglementation applicables. Le prix payé pour les actions ordinaires rachetées correspondra au cours de ces actions ordinaires au moment de l'acquisition ou à quelque autre prix pouvant être autorisé par la TSX. Toutes les actions ordinaires rachetées seront annulées.

Le nombre d'actions et le calendrier des rachats dans le cadre de la nouvelle offre seront établis par TD. TD a l'intention d'établir un plan de rachat automatique d'actions en vertu duquel son courtier, Valeurs Mobilières TD, rachètera des actions TD pendant les périodes d'interdiction d'opérations de TD, selon un ensemble de critères définis.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante de TD visant le rachat d'un maximum de 100 millions de ses actions ordinaires a débuté le 3 mars 2025 et devait prendre fin le 28 février 2026, ou à une date antérieure que TD pouvait déterminer. TD a racheté 8 milliards de dollars de ses actions ordinaires, soit un total de 80 208 644 actions ordinaires, dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante, à un prix moyen de 99,74 $ par action ordinaire.

Le nombre maximal d'actions qui peuvent être rachetées par TD aux termes de la nouvelle offre (61 millions d'actions ordinaires), en les regroupant avec les 80 208 644 millions d'actions ordinaires rachetées aux termes de l' offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante, représente environ 8,42 % du flottant de TD au 9 janvier 2026.

En date du 31 octobre 2025, les ratios des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, des fonds propres de catégorie 1, de capital total et de levier financier de la Banque s'établissaient respectivement à 14,70 %, à 16,42 %, à 18,36 % et à 4,58 %.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « s'efforcer de », « avoir confiance », « estimer », « planifier », « objectif », « s'engager », « cible », « pouvoir », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion dans le rapport annuel 2025 de la Banque, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque. Il ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (« TD » ou la « Banque »). TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 octobre 2025, les actifs de TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected].