Les clients titulaires d'un Compte-chèques Tangerine pourront payer leurs achats en ligne et à l'étranger ‡ directement à partir de leur compte-chèques, partout où Visa Débit est acceptée. Cela donnera aux clients de mieux contrôler leurs dépenses - du magasinage en ligne chez leurs détaillants préférés aux abonnements en ligne et aux paiements de factures récurrents - et d'ajouter des caractéristiques de sécurité comme la protection de la politique Responsabilité zéro de Visa 1 . En plus de ces avantages supplémentaires, les clients continueront de profiter des nombreux avantages et de la sécurité de leur Compte-chèques Tangerine .

« Nos clients nous l'ont demandée et nous sommes fiers d'être à leur écoute. Nous sommes ravis de pouvoir leur offrir ce produit avec l'option de choisir entre deux modèles de cartes, a déclaré Gillian Riley, présidente-directrice générale de Tangerine. Nos clients pourront profiter encore plus de leur carte de débit et de leur comptes-chèques grâce à de nouvelles fonctions. Celles-ci apporteront plus de valeur, de commodité et de sécurité lorsque les clients effectuent des achats ou paient des factures en ligne. »

Visa Débit est acceptée par plus de 1,5 million de commerçants en ligne au Canada et par plus de 55 millions de détaillants internationaux‡, un vaste réseau qui sera mis à la disposition des clients titulaires d'un Compte-chèques Tangerine à compter de cet automne2. De plus, ces derniers pourront également utiliser Visa Débit pour effectuer des achats intégrés dans des applications populaires de covoiturage et de livraison de repas. Pour plus de tranquillité d'esprit, les achats en ligne et à l'étranger des clients de Tangerine effectués au moyen de Visa Débit seront traités sur le réseau de Visa. Les multiples niveaux de sécurité de Visa assurent une protection qui aide à réduire les risques grâce à la surveillance continue de la fraude et au service Visa Sécurisé, en plus des mesures de sécurité robustes actuelles de Tangerine.

« Nous sommes très heureux de travailler avec la Banque Tangerine pour offrir à ses clients plus de choix, de souplesse et de sécurité grâce à l'accès aux principales capacités de débit de Visa, a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale, Visa Canada. La Banque Tangerine est l'une des principales banques numériques du Canada et sera en mesure d'offrir Visa Débit à un grand nombre de Canadiens à la recherche de nouvelles façons de magasiner en ligne. »

Pour ajouter à l'enthousiasme suscité par le lancement prochain de la carte client Visa Débit Tangerine, la Banque Tangerine offre à compter d'aujourd'hui à ses clients titulaires d'un compte-chèques la chance de gagner† l'un des cinq prix de 10 000 $. Il leur suffit d'opter pour une mise à niveau gratuite vers une carte client Tangerine dotée de Visa Débit d'ici le 13 octobre 2020 et de choisir leur carte préférée. Vous ne détenez pas un Compte-chèques Tangerine? Pas de problème : ouvrez un Compte-chèques Tangerine ici et une fois votre inscription terminée, vous pourrez participer au concours. Les renseignements complets sur le concours, y compris les règles et les autres méthodes de participation, sont disponibles ici. Les participants recevront leur nouvelle carte client par la poste dans les semaines suivant le lancement, plus tard cet automne.

Avec l'arrivée de Visa Débit cet automne, les titulaires d'un Compte-chèques Tangerine pourront profiter des avantages suivants :

Une exclusivité de la Banque Tangerine : Le client choisit entre deux modèles de cartes - une de couleur orange mat foncé, l'autre d'un gris élégant avec des motifs verticaux et des logos métalliques. Cela fait de Tangerine le premier émetteur de cartes Visa Débit au Canada à offrir différents modèles de cartes**.

Le client choisit entre deux modèles de cartes - une de couleur orange mat foncé, l'autre d'un gris élégant avec des motifs verticaux et des logos métalliques. Cela fait de Tangerine le premier émetteur de cartes Visa Débit au à offrir différents modèles de cartes**. Le contrôle au bout de vos doigts : Comme toute carte de débit, Visa Débit prélève uniquement l'argent de votre compte-chèques, mais vous donne plus de liberté pour magasiner en ligne et à l'étranger ‡ partout où Visa est acceptée.

Comme toute carte de débit, Visa Débit prélève uniquement l'argent de votre compte-chèques, mais vous donne plus de liberté pour magasiner en ligne et à l'étranger partout où Visa est acceptée. Magasinez en ligne en toute confiance : Avec la protection de la politique Responsabilité zéro de Visa 1 , vous ne payez pas pour des achats non autorisés. Cette protection s'ajoute aux solides mesures de sécurité actuelles de Tangerine. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site tangerine.ca/fr/security . De plus, le fait d'utiliser une carte est plus sécuritaire que d'avoir de l'argent en main, car nous pouvons remplacer votre carte, mais vous ne pouvez pas remplacer votre argent !

Avec la protection de la politique Responsabilité zéro de Visa , vous ne payez pas pour des achats non autorisés. Cette protection s'ajoute aux solides mesures de sécurité actuelles de Tangerine. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site . De plus, le fait d'utiliser une carte est plus sécuritaire que d'avoir de l'argent en main, car nous pouvons remplacer votre carte, mais vous ne pouvez pas remplacer votre argent ! Faire des achats en ligne facilement : Visa Débit vous permet de magasiner dans vos magasins en ligne préférés : plus de 1,5 million de commerçants en ligne acceptent Visa au Canada 2 .

Visa Débit vous permet de magasiner dans vos magasins en ligne préférés : plus de 1,5 million de commerçants en ligne acceptent Visa au . Des paiements sans frontières : Utilisez Visa Débit pour effectuer des achats à l'étranger - et des achats en ligne auprès de plus de 55 millions de détaillants internationaux ‡ ou en magasin auprès de milliers de détaillants qui acceptent Visa.

Utilisez Visa Débit pour effectuer des achats à l'étranger - et des achats en ligne auprès de plus de 55 millions de détaillants internationaux ou en magasin auprès de milliers de détaillants qui acceptent Visa. Paiements de factures faciles : Utilisez Visa Débit pour effectuer des paiements de factures récurrents en ligne et en personne, le tout directement à partir de votre Compte-chèques Tangerine.

Utilisez Visa Débit pour effectuer des paiements de factures récurrents en ligne et en personne, le tout directement à partir de votre Compte-chèques Tangerine. Avantages continus : En plus des avantages supplémentaires d'une carte Visa Débit, les clients continueront de profiter de l'absence de frais pour leurs opérations quotidiennes, comme des Virements InteracMD gratuits, l'accès à plus de 3 500 guichets bancaires de la Banque Scotia au Canada et les autres avantages du Compte-chèques Tangerine.

Les dernières informations sur le lancement de Visa Débit par Tangerine cet automne sont disponibles ici.

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de compte-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, l'empreinte de Tangerine s'étend de son site Web à son centre d'appels ouvert en tout temps et à son siège social situé à Toronto, en passant par ses applications mobiles. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, elle exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques. Notre mission consiste à relier le monde au moyen du réseau de paiement le plus novateur, le plus fiable et le plus sécuritaire, permettant ainsi aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre réseau de traitement avancé, utilisé à l'échelle mondiale, permet d'effectuer des paiements sécuritaires et fiables partout dans le monde et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transaction par seconde. Nous déployons sans relâche des efforts axés sur l'innovation, ce qui constitue un catalyseur de croissance rapide pour le commerce numérique sur tout appareil, pour tous et partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa met à profit sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour transformer l'avenir du commerce. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web visa.ca, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaCA (en anglais seulement).

Avis juridiques de Tangerine :

◊ Selon le paysage actuel des émetteurs de débit Visa existants au 31 août 2020. Une banque numérique ou une banque directe est une banque qui n'a pas de réseau de succursales et qui offre des produits et services bancaires quotidiens par des canaux à distance et sans succursales pour traiter les transactions.

** Selon les émetteurs de débit Visa existants au 31 août 2020.

‡ Remarque : des frais de conversion de devises étrangères peuvent s'appliquer.

† Aucun dépôt ni ouverture de compte ne sont requis pour participer. Le concours se déroulera du 14 septembre 2020 à 2 h 01 (HE) au 13 octobre 2020 à 23 h 59 (HE). Cinq gagnants recevront un dépôt en espèces de 10 000 $ (la valeur totale approximative des prix est de 50 000 $). Pour recevoir un prix, il faut détenir un Compte-chèques Tangerine admissible. Limite d'un (1) prix par participant. Les chances de gagner dépendent du nombre de participants admissibles. Ouvert aux résidents canadiens qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'inscription. Question d'évaluation des compétences requise. Certaines conditions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez le Règlement officiel ici.

1 La politique de Responsabilité zéro de Visa ne s'applique pas aux cartes anonymes Visa prépayées, aux cartes commerciales et d'entreprise, ni aux transactions non traitées par Visa. Le compte et le NIP doivent être protégés. D'autres conditions et restrictions s'appliquent. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la documentation du titulaire de carte fournie par l'émetteur.

2 Calculé en incluant tous les identifiants de marchand uniques qui ont traité au moins une transaction sur VisaNet au cours des 12 derniers mois. En date d'août 2020.

* Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence.

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. « Changez d'ère bancaire » est une marque déposée de la Banque Tangerine.

Banque Scotia est une marque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Interac et Flash Interac sont des marques déposées d'Interac Corp., utilisées sous licence.

