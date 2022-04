TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - Tangerine, la plus importante banque numérique du Canada, célèbre ses 25 ans aujourd'hui! Pour souligner cette étape importante, Tangerine rend la pareille et récompense ses employés, ses clients et ses partenaires communautaires en leur remettant des prix et des dons pour souligner sa réussite au cours des 25 dernières années.

Tangerine s'est engagée à être la leader de l'expérience des services bancaires numériques au Canada, en offrant une expérience client primée assortie de frais raisonnables et de produits et solutions novateurs qui donnent la priorité aux clients. En guise de remerciement aux clients, Tangerine donne 25 000 $ en prix en argent! Les clients actuels et nouveaux clients admissibles seront automatiquement inscrits au tirage et courront la chance de gagner l'un des 25 prix de 1 000 $^ pour leur compte Tangerine!

« Ce fut un parcours incroyable de passer d'une banque d'épargne à une banque en ligne offrant des services courants, déclare Gillian Riley, présidente et cheffe de la direction de la Banque Tangerine. Nous sommes très fiers de célébrer le 25e anniversaire de Tangerine et des personnes qui nous ont menés jusqu'ici, y compris nos clients, nos employés et nos partenaires communautaires. »

La plateforme Initiatives TangerineMD contribue à offrir des programmes et des initiatives aux jeunes Canadiens qui leur permettent de développer leur confiance en soi, leur leadership et leur acceptation. En collaboration avec de formidables partenaires comme Jeunesse, J'écoute, le Lady Ballers Camp et Youth Without Shelter, Tangerine contribue à soutenir des programmes qui ont des répercussions durables dans des collectivités partout au pays.

« Le bénévolat et l'engagement communautaire font partie de la culture de l'équipe Tangerine. Nous sommes fiers de souligner notre 25e anniversaire au moyen d'un don de 25 000 $ que nous partageons avec nos partenaires communautaires pour les remercier encore une fois du travail qu'ils font », a déclaré Mme Riley.

Tangerine a accompli tant de choses au cours des 25 dernières années. Voici quelques-uns des de leurs principaux jalons :

Accorder la priorité aux clients :

Dès le début, Tangerine a mis l'accent sur des innovations numériques qui contribuent à offrir une expérience client primée, que ce soit en devenant la première banque de l'Annexe 1 au Canada à offrir le dépôt de chèque à distance au moyen d'un téléphone intelligent grâce à la fonction Photochèque (2013) ou à permettre aux clients de s'inscrire par voie numérique de bout en bout à l'aide d'un égoportrait et d'une pièce d'identité avec photo dans notre application pour les services bancaires mobiles (2020). Nous sommes déterminés à aider les Canadiens à gérer leur argent au moyen de notre série d'outils numériques de gestion des finances pour les aider à atteindre leurs jalons financiers.

Multiplier les partenariats :

En 2018, Tangerine est devenue la banque officielle des Raptors de Toronto et de la NBA au Canada. L'an dernier (2021), elle est devenue le premier partenaire fondateur de la WNBA au Canada et elle a présenté Kia Nurse, joueuse du Mercury de Phoenix, à titre de championne de Tangerine. Nous sommes extrêmement fiers de nos partenariats qui ont une incidence importante auprès des partisans partout au pays!

Engagée envers l'avenir :

Les questions environnementales et sociales sont aussi importantes pour nous qu'elles le sont pour nos partenaires et nos clients. Grâce à notre engagement envers divers partenaires communautaires, nous sommes en mesure de favoriser l'avenir des jeunes partout au pays, que ce soit grâce à de nouvelles relations, comme avec Éco Héros, un organisme de conservation qui se consacre à renseigner les enfants et leur famille sur la biodiversité et les comportements durables. Nous le faisons également avec des partenaires comme Youth Without Shelter et The 519, auxquels nous offrons notre soutien depuis des années. Cette année, Tangerine a lancé ses portefeuilles mondiaux socialement responsables, sa plus récente offre de fonds d'investissement qui présente aux clients des options d'investissement qui correspondent à leurs valeurs personnelles en excluant les entreprises en fonction de critères d'investissement socialement responsable*.

À présent, Tangerine célèbre ses 25 ans. Elle compte plus de 2,5 millions de clients à l'échelle nationale et de nouveaux clients qui s'y ajoutent chaque jour. Comment va-t-elle rendre la pareille pour les 25 prochaines années?

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2,5 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CELI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise d'Initiatives TangerineMD, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

@tangerinebank

@tangerinebank

Facebook.com/TangerineBank

Avis d'exonération de responsabilité :

^ Aucun achat requis. Le concours se déroulera du 27 avril 2022 à 00 h 00 min 1 s (HE) au 27 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s (HE). Vingt-cinq gagnants recevront chacun un (1) dépôt de 1 000 $ (mille dollars) dans le Compte d'épargne Tangerine ou le Compte-chèques Tangerine non enregistré du client gagnant. La valeur totale de tous les prix qui seront attribués dans le cadre du concours est de 25 000 $ (vingt-cinq mille dollars). Les chances de gagner dépendent du nombre de participants admissibles. Le concours s'adresse aux clients de Tangerine qui sont résidents canadiens, qui ont au moins un compte Tangerine en règle qui n'est pas inactif et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de leur participation. Question d'évaluation des compétences requise. Certaines conditions s'appliquent. Consultez le Règlement officiel pour plus de renseignements.

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts à l'ouverture d'un compte de fonds d'investissement commun chez Fonds d'investissement Tangerine Limitée (« Fonds d'investissement Tangerine »). Les Fonds Tangerine ne sont vendus que par les Fonds d'investissement Tangerine qui en ont la propriété exclusive. Ces entités sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

* Veuillez consulter le prospectus des fonds disponible à l'adresse https://www.tangerine.ca/fr/products/investing pour obtenir la liste complète des exclusions.

Initiatives Tangerine est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse

SOURCE Tangerine

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Rebecca Webster, [email protected]; Aisha Dhalla, [email protected]