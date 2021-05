L'étude J.D. Power évalue la satisfaction de la clientèle par rapport aux banques canadiennes, en se basant sur les réponses de milliers de clients de services bancaires à l'échelle du pays. Ce prix témoigne de l'engagement d'une entreprise à accorder la priorité aux clients; ce qui reflète l'approche axée sur le client adoptée par Tangerine. Tangerine s'est également classée au premier rang des banques de détail de taille moyenne les plus dignes de confiance et a obtenu les meilleurs résultats dans les catégories suivantes :

Activités des canaux

Convivialité

Communication et conseils

Produits et frais

Ouverture de nouveaux comptes

« Nous sommes très fiers de voir que nos clients reconnaissent d'abord et avant tout notre engagement envers eux et nous font confiance », déclare Gillian Riley, PDG, Banque Tangerine. « Depuis le tout début, nous avons toujours accordé la priorité aux clients en créant des solutions à valeur ajoutée combinées à des expériences bancaires numériques simples et faciles. Alors que nous poursuivons notre croissance, nous mettons l'accent sur l'élaboration de solutions financières concrètes afin de faire gagner du temps aux Canadiens et de leur faciliter la vie. »

Tangerine reconnait que les clients ont déjà suffisamment de soucis, surtout après une année difficile marquée par la pandémie. La façon dont ils interagissent avec leur banque a peut-être changé en raison du besoin d'un accès simple et facile à des canaux numériques et des communications continues. En tant que l'une des principales banques numériques du Canada, nous simplifions les opérations bancaires courantes. Nous sommes déterminés à nous améliorer continuellement pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Voici quelques-unes des mesures que nous mettons en place pour relever la barre :

Nous écoutons nos clients - Notre engagement envers nos clients signifie écouter ce qu'ils ont à dire et apporter des améliorations. Le lancement de Visa* Débit par Tangerine découle de commentaires des clients, et 56 % des clients qui ont leur compte-chèques principal avec nous utilisent maintenant cette fonctionnalité. Les Portefeuilles FNB mondiaux lancés par les Fonds d'investissement Tangerine sont un moyen pratique d'investir grâce à des fonctions de rééquilibrage automatique et de cotisation préautorisée, et ils peuvent être configurés en moins de 10 minutes.

Simplicité et facilité d'emploi - Notre nouvelle procédure d'inscription entièrement numérique lancée à l'été 2020 se fait au moyen d'un égoportrait et d'une pièce d'identité avec photo, une première au Canadai. Cette inscription facile, sur appareil mobile seulement, a été particulièrement utile aux clients pendant la pandémie, puisque l'inscription peut se faire entièrement à domicile. Aujourd'hui, plus de 42 % des nouveaux clients utilisent l'application bancaire mobile pour s'inscrire chez Tangerine, comparativement à 4 % l'an dernier.

Un impact réel - Chez Tangerine, le sens de la communauté fait partie de notre ADN. Notre partenariat avec les Raptors de Toronto nous permet d'interagir avec 13 millions de partisans d'un océan à l'autre et procure un véritable sentiment de fierté à Tangerine et à nos clients. Nous cherchons toujours à avoir un impact positif dans nos collectivités, et nous appuyons les initiatives qui font vraiment une différence dans le cadre des Initiatives Tangerine. Nous sommes fiers de travailler avec des organismes extraordinaires comme Jeunesse, J'écoute, Youth Without Shelter, Lady Ballers Camp et autres, qui fournissent les outils, les ressources et les services nécessaires pour renforcer l'autonomie des jeunes Canadiens.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo qui se trouve ici. *Pour des renseignements sur les trophées 2021 de J.D. Power, veuillez consulter le site jdpower.com/awards (en anglais).

À propos de J.D. Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Pionnière de l'utilisation des mégadonnées, de l'intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans des renseignements pertinents sur les interactions des clients avec les marques et les produits. Les chefs de file mondiaux des grandes industries comptent sur J.D. Power pour orienter leurs stratégies de services à la clientèle.

J.D. Power a son siège social à Troy, au Michigan, et a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les services offerts par l'entreprise, visitez JDPower.com/business. L'outil d'aide à l'achat de voiture de J.D. Power est accessible surJDPower.com.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courant sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise du projet Initiatives Tangerine, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres de contact ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

##

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts à l'ouverture d'un compte de fonds commun de placement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée (« Fonds d'investissement Tangerine »). Les Fonds Tangerine ne sont vendus que par les Fonds d'investissement Tangerine qui en ont la propriété exclusive. Ces entités sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

__________________

i Parmi les banques de l'Annexe 1 en date du 28 mai 2020.

SOURCE Tangerine

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Rebecca Webster, Communications d'entreprise, Banque Tangerine, [email protected]

Liens connexes

www.tangerine.ca/