TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée pour déployer sa solution CGI All Payments pour la Banque Scotia, une importante banque canadienne multinationale. La plateforme de paiements d'entreprise modulaire et adaptée au nuage soutiendra les avancées novatrices de l'institution financière en matière de solutions de paiements pour sa clientèle mondiale.

« CGI All Payments fournit une pile technologique de prochaine génération fondée sur la norme ISO 20022 qui s'ajoute aux avantages offerts par le modèle de prestation de services SaaS et qui soutient l'engagement de la Banque Scotia de proposer une expérience de paiement de pointe », indique Matthew Parker-Jones, vice-président principal, Produits et opérations, Solutions mondiales de paiements d'entreprise pour la Banque Scotia.

La solution CGI All Payments est évolutive et peut être déployée dans plusieurs écosystèmes informatiques et environnements infonuagiques. Sa technologie s'intègre en toute transparence avec les produits de gestion financière de pointe de CGI. Étant une solution basée sur l'API et conçue selon la norme ISO 20022, CGI All Payments est utilisée par les clients des services financiers à l'échelle mondiale et prend en charge plusieurs monnaies, langages et canaux de paiements.

« CGI All Payments est conçue pour augmenter la résilience du système, remplacer l'architecture TI existante et améliorer les processus de traitement des paiements, souligne Robert Coakley, vice-président-conseil, Prestation, et responsable des solutions de paiements pour CGI. Les clients peuvent ainsi se concentrer sur leur clientèle en allégeant leur fardeau de conformité, malgré l'évolution continue de l'environnement réglementaire mondial complexe du secteur. »

« CGI et la Banque Scotia consolident leur relation marquée par des décennies de confiance et de collaboration, explique Jitendra Kulkarni, vice-président principal et dirigeant de l'unité d'affaire Services financiers du Grand Toronto. Celle-ci permet à CGI de collaborer avec la Banque Scotia afin de soutenir ses efforts continus en matière de paiement et d'accélérer les avantages qu'elle offre à ses clients. »





À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

