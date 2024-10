TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui l'entrée en vigueur de son premier plan d'action pour la vérité et la réconciliation, qui présente ses 37 engagements pour faire progresser notre démarche de réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. En plus de reconnaître les obstacles que le système financier canadien a mis sur le chemin des Autochtones et les efforts nécessaires pour rétablir un lien de confiance, le plan détaille les engagements de la Banque par rapport à six thèmes importants : leadership et gouvernance, éducation, emploi, communauté, clientèle et tierces parties, et environnement et incidence sociale.

« Les banques canadiennes partagent une longue histoire avec les peuples et communautés autochtones, et il en a parfois résulté des obstacles à leur avancement économique, dit Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Notre plan d'action tient compte de cet historique et représente le coup d'envoi d'un processus de transformation à la Banque, qui place la vérité au cœur de ses efforts de réconciliation. Grâce à des initiatives significatives, nous implanterons graduellement une perspective de réconciliation dans nos activités quotidiennes, favoriserons une culture d'inclusion et contribuerons au développement économique des personnes et communautés autochtones qui travaillent ou font affaire avec nous. »

Le plan d'action de la Banque a été mis au point conjointement avec des personnes autochtones et étayé par leurs expériences. Il donne suite à l'appel à l'action no 92 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Au cours des derniers mois, la Banque Scotia a aussi :

obtenu le niveau Or de l'Accréditation de partenariat en relations autochtones du Canadian Council for Indigenous Business pour son travail relationnel avec les Autochtones.

rédigé une déclaration officielle sur la vérité et la réconciliation.

soutenu les efforts de transmission de la vérité en mettant en lumière le travail de conteurs autochtones et en encourageant des initiatives comme la campagne Moose Hide.

collaboré avec Nch'ḵay̓ Development, Des Nedhe Group et la Première Nation des Chippewas de Rama pour établir Cedar Leaf Capital, le premier courtier en placement au Canada détenu en majorité par des Autochtones.

Pour lire le plan d'action pour la vérité et la réconciliation de la Banque Scotia, visitez banquescotia.com/LaVeriteetlaReconciliation/Plandaction.

