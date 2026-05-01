Les clients et clientes peuvent obtenir des taux d'intérêt plus élevés en fonction du solde total de l'ensemble de leurs comptes admissibles détenus à la Banque Scotia

TORONTO, le 1er mai 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement de son compte d'épargne à intérêt élevé (CEIE), l'un des premiers au Canada à offrir un taux d'intérêt ordinaire progressif1 en fonction du solde total2 de l'ensemble des comptes admissibles détenus par un client ou une cliente à la Banque Scotia.

Les titulaires du nouveau CEIE de la Banque Scotia peuvent obtenir un taux d'intérêt ordinaire qui augmente en même temps que leur relation avec la Banque s'accroît, à partir d'un solde total minimum de 10 000 $. Le solde total de la relation correspond au solde de l'ensemble des comptes-chèques, comptes d'épargne, certificats de placement garanti (CPG) et parts de fonds communs de placement admissibles détenus auprès de la Banque Scotia.

Les personnes qui ouvrent leur premier CEIE à la Banque Scotia pourraient aussi être admissibles à l'offre de lancement d'une durée limitée et obtenir, pour les trois mois suivant l'ouverture de leur compte, un taux d'intérêt promotionnel de 2,80 % qui s'ajoute au taux d'intérêt ordinaire4, le taux combiné pouvant aller jusqu'à 5,00 % pendant les trois premiers mois5.

Le CEIE de la Banque Scotia vise à aider les gens à atteindre leurs objectifs d'épargne et à faire face aux dépenses imprévues. Il est exempt de frais mensuels et offre un nombre illimité de virements en libre-service entre les comptes de la Banque Scotia3, permettant une certaine flexibilité et un accès facile à des fonds.

« À la Banque Scotia, nous estimons que les clientes et clients méritent de recevoir des avantages pour l'ensemble de leur relation bancaire, affirme Kingsley Chak, premier vice-président, Dépôts, Placements et Valeur - Clientèle de détail. En tenant compte du solde total de la relation, le CEIE de la Banque Scotia leur permet de gagner plus à mesure que leur relation avec la Banque Scotia s'accroît. »

Le CEIE de la Banque Scotia offre une expérience numérique conviviale et transparente. Au moyen de l'application mobile de la Banque Scotia, les clientes et clients peuvent facilement consulter leur solde total de la relation, suivre leur progression vers la tranche de solde supérieure et surveiller les intérêts accumulés - le tout au même endroit.

Quelles sont les principales caractéristiques du nouveau CEIE de la Banque Scotia?

Cinq tranches de taux d'intérêt ordinaires basés sur le solde total de la relation - solde calculé quotidiennement sur les comptes-chèques, les comptes d'épargne, les CPG et les fonds communs de placement admissibles détenus auprès de la Banque Scotia - allant de 0,75 % à 2,20 % 1

Aucuns frais de compte mensuels

Virements en libre-service illimités entre comptes de la Banque Scotia3

Découvrez tous les avantages du compte d'épargne à intérêt élevé de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

1 Le CEIE rapporte des intérêts sur le solde de votre CEIE au taux d'intérêt ordinaire, qui est le taux d'intérêt de la tranche correspondant à votre solde total de la relation. Le taux d'intérêt ordinaire est le taux d'intérêt annuel déterminé par votre solde total de la relation et la tranche de solde correspondante. Comme le solde total de la relation varie quotidiennement, la tranche de solde applicable peut aussi varier, ce qui peut entraîner un changement du taux ordinaire qui s'applique au solde de votre CEIE. Les niveaux de solde sont structurés de telle sorte que si le solde total de la relation est égal ou supérieur à 10 000 $ CA, votre compte rapportera des intérêts au taux d'intérêt ordinaire qui s'applique. Les taux d'intérêt en vigueur pour les comptes de dépôt admissibles, y compris le taux d'intérêt ordinaire et le taux d'intérêt applicable à la tranche de solde, peuvent changer à tout moment, sans préavis. Allez à www.banquescotia.com/taux pour connaître les taux en vigueur.Le taux d'intérêt ordinaire applicable, déterminé en fonction du solde total de la relation un jour donné, s'applique au solde total du CEIE.

2 Solde total de la relation : Calculé chaque jour, le total des soldes de clôture quotidiens des comptes-chèques, comptes d'épargne, CPG et parts de fonds communs de placement, y compris les comptes enregistrés et les comptes de placement (tels que définis dans le document Placements - Guide d'accompagnement), admissibles de la Banque Scotia (les «comptes admissibles») qui sont liés à votre profil client sous lequel vous détenez votre CEIE. Vous pouvez consulter la liste complète des comptes admissibles ici www.banquescotia.com/soldetotaldelarelation; les comptes admissibles comprennent les comptes individuels et les comptes joints. Nous évaluons quotidiennement votre solde total de la relation en fonction des soldes de clôture quotidiens de tous les comptes admissibles. Pour les fonds communs de placement, votre solde de clôture quotidien est basé sur la valeur de marché. Dans le cas des CPG dont les intérêts sont versés avant la date d'échéance, votre solde de clôture quotidien correspond au montant du capital réduit du montant de tous les rachats partiels et augmenté des intérêts courus jusqu'à cette date. Dans le cas des CPG dont les intérêts sont composés, votre solde de clôture quotidien correspond au montant du capital réduit du montant de tous les rachats partiels et augmenté des intérêts composés et des intérêts courus jusqu'à cette date. Pour les comptes admissibles qui ne sont pas libellés en dollars canadiens, le solde sera déterminé en fonction du taux de change quotidien, établi par la Banque Scotia, et s'affichera en dollars canadiens. Le taux d'intérêt ordinaire, déterminé en fonction du solde total de la relation, s'appliquera uniquement aux soldes détenus dans le CEIE. Les comptes de personne morale et les comptes détenus auprès de ScotiaMcLeod, iTrade ou tout autre type de compte qui ne figure pas dans cette liste sont exclus du solde total de la relation.

3 Les virements libre-service sont des virements vers vos autres comptes de la Banque Scotia traités sans l'assistance d'un caissier, notamment par l'entremise des services bancaires en ligne, des services bancaires mobiles et du Centre de contact.

4 1) Définitions : Taux d'intérêt ordinaire : Le taux d'intérêt annuel qui s'appliquera au solde des dépôts effectués dans votre CEIE en fonction de la tranche correspondante du solde total de la relation. Tranche de solde : Il s'agit des tranches de solde établies par la Banque Scotia. Chaque tranche de solde est assortie d'un taux d'intérêt annuel fondé sur le solde total de la relation.

Solde de clôture quotidien : Le solde de votre compte admissible à la fin de la journée, calculé quotidiennement.

Solde total de la relation : Calculé chaque jour, le total des soldes de clôture quotidiens des comptes-chèques, comptes d'épargne, CPG et parts de fonds communs de placement, y compris les comptes enregistrés et les comptes de placement (tels que définis dans le document Placements - Guide d'accompagnement), admissibles de la Banque Scotia (les « comptes admissibles ») qui sont liés à votre profil client sous lequel vous détenez votre CEIE. Vous pouvez consulter la liste complète des comptes admissibles ici www.banquescotia.com/soldetotaldelarelation; les comptes admissibles comprennent les comptes individuels et les comptes joints. Nous évaluons quotidiennement votre solde total de la relation en fonction des soldes de clôture quotidiens de tous les comptes admissibles. Pour les fonds communs de placement, votre solde de clôture quotidien est basé sur la valeur de marché. Dans le cas des CPG dont les intérêts sont versés avant la date d'échéance, votre solde de clôture quotidien correspond au montant du capital réduit du montant de tous les rachats partiels et augmenté des intérêts courus jusqu'à cette date. Dans le cas des CPG dont les intérêts sont composés, votre solde de clôture quotidien correspond au montant du capital réduit du montant de tous les rachats partiels et augmenté des intérêts composés et des intérêts courus jusqu'à cette date. Pour les comptes admissibles qui ne sont pas libellés en dollars canadiens, le solde sera déterminé en fonction du taux de change quotidien, établi par la Banque Scotia, et s'affichera en dollars canadiens. Le taux d'intérêt ordinaire, déterminé en fonction du solde total de la relation, s'appliquera uniquement aux soldes détenus dans le CEIE. Les comptes de personne morale et les comptes détenus auprès de ScotiaMcLeod, iTrade ou tout autre type de compte qui ne figure pas dans cette liste sont exclus du solde total de la relation.

2) Généralités L'offre de taux d'intérêt promotionnel de bienvenue de 2,80 % (l'« offre ») s'applique uniquement aux nouveaux comptes d'épargne à intérêt élevé de la Banque Scotia.

Un taux promotionnel de 2,50 % (le « taux promotionnel ») s'appliquera aux dépôts admissibles, jusqu'à un solde maximum de 1 000 000 $ CA, effectués dans un nouveau CEIE pour une période de 90 jours à partir de la date d'ouverture du compte (la « période de taux promotionnel »). Si votre CEIE est ouvert ou qu'un transfert y est effectué à une date qui n'est pas un jour ouvrable, la période de taux promotionnel débutera le premier jour ouvrable suivant la date d'ouverture du CEIE. Un jour ouvrable s'entend de tous les jours de la semaine, sauf le dimanche (c.-à-d. de lundi à samedi), à l'exclusion des jours fériés fédéraux ou des congés bancaires. Aux fins des présentes conditions, le lundi de Pâques est considéré comme un jour ouvrable.

3) Admissibilité Les personnes qui sont actuellement titulaires d'un compte d'épargne MomentumPLUS ou d'un CEIE de la Banque Scotia ou qui l'ont été au cours des deux dernières années ne sont pas admissibles à cette offre. Le taux promotionnel s'applique uniquement au CEIE lorsque le solde total de la relation est supérieur à 10 000 $ CA. Un CEIE de la Banque Scotia ne peut pas être un compte joint; par conséquent, les comptes joints ne sont pas admissibles à l'offre.

4) Calcul des intérêts Le taux promotionnel est un taux annualisé, calculé quotidiennement durant la période de taux promotionnel et versé mensuellement. Durant la période de taux promotionnel, le taux d'intérêt annuel total qui s'appliquera à votre CEIE admissible correspondra à la somme du taux promotionnel et du taux ordinaire (déterminé en fonction de la tranche de solde), calculé quotidiennement et versé mensuellement en deux paiements d'intérêt distincts : (i) intérêt calculé au taux d'intérêt promotionnel et (ii) intérêt calculé au taux ordinaire. Vous pourrez consulter les paiements d'intérêts portés à votre CEIE au moyen des services bancaires en ligne ou mobiles après le 7e jour ouvrable suivant la fin de chaque mois.

Pour le calcul des intérêts effectué un jour non ouvrable, on utilise le solde de clôture quotidien du CEIE le jour ouvrable précédent. Si vous fermez votre CEIE dans un délai de 7 jours ouvrables suivant l'ouverture, vous ne pourrez pas accumuler d'intérêts au taux promotionnel. Le CEIE doit être ouvert et en règle au moment de tout versement des intérêts. Après la fin de la période de taux promotionnel, le solde de votre CEIE rapportera des intérêts au taux ordinaire alors en vigueur pour le CEIE (pourvu que le solde total de la relation soit supérieur à 10 000 $ CA). Consultez la page www.banquescotia.com/taux pour connaître les taux d'intérêt en vigueur, lesquels peuvent changer. Le taux d'intérêt ordinaire est un taux annualisé; l'intérêt est calculé quotidiennement et versé mensuellement. Pour des informations supplémentaires sur le taux qui s'applique à ce compte, veuillez vous référer au document www.banquescotia.com/guideoperationscourantes.

5) Restrictions Votre CEIE doit être ouvert et en règle lors du versement de tout intérêt au taux promotionnel. Dans le cadre de cette offre, un compte n'est pas « en règle » si le titulaire du compte ne respecte pas les conditions du contrat régissant son compte à la Banque Scotia. Limite d'une (1) offre par client. Le taux promotionnel ne s'applique qu'au premier CEIE admissible ouvert. Si plusieurs CEIE sont ouverts lors de différentes journées, l'offre de taux promotionnel s'appliquera au premier CEIE qui a été ouvert, le cas échéant. Si plusieurs CEIE sont ouverts le même jour, celui dont le numéro de compte est le moins élevé sera admissible à l'offre. Par exemple, si deux CEIE portant les numéros 1234 et 1236 sont ouverts le même jour, seul celui dont le numéro de compte est moins élevé (1234) sera admissible à l'offre. L'offre peut être modifiée, annulée ou prolongée en tout temps, sans préavis, et elle ne peut être combinée à aucune autre offre, sauf si cela est expressément permis par la Banque Scotia. Si vous acceptez une autre offre de la Banque Scotia qui s'applique à votre CEIE, vous pourriez ne plus être admissible à l'offre décrite dans les présentes conditions, et ce, sans préavis.

Toutes les autres conditions du CEIE continuent de s'appliquer. Cliquez sur le lien www.banquescotia.com/guideoperationscourantes (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour en savoir plus.

Si vous effectuez un dépôt dans votre CEIE durant la période de taux promotionnel, nous considérerons que vous acceptez les conditions de l'offre et consentez à recevoir des avis par l'entremise des services bancaires numériques de la Banque Scotia, auxquels vous pouvez accéder en ouvrant une session dans les services bancaires en ligne ou mobiles, ou par courriel à l'adresse qui figure dans nos dossiers. Ces avis électroniques vous informeront 21 jours et 5 jours à l'avance de la date de fin de la période de taux promotionnel et de toute modification de votre compte qui prendra effet après la période de l'offre. Une copie des présentes conditions vous sera remise par courriel ou par l'entremise des services bancaires en ligne et mobiles.

5 Comprend le taux d'intérêt ordinaire de 2,20 % (pour un solde total de la relation d'au moins 500 000 $), plus un taux d'intérêt promotionnel de bienvenue de 2,80 % pendant les trois premiers mois (90 jours). Les intérêts du taux ordinaire et du taux promotionnel sont calculés quotidiennement, les jours où le solde total de la relation est égal ou supérieur à 10 000 $, et sont versés mensuellement le 7e jour ouvrable du mois suivant. Le taux d'intérêt ordinaire qui s'applique au solde de votre CEIE est déterminé selon le solde total de la relation et de la tranche de solde correspondante. Par « solde total de la relation », on entend le total des soldes de clôture quotidiens de tous vos comptes admissibles de la Banque Scotia, comme défini dans le Guide d'accompagnement - Opérations bancaires courantes. Cliquez ici pour consulter la liste des comptes admissibles. Comme le solde total de la relation varie quotidiennement, le taux d'intérêt applicable changera, ce qui peut entraîner un changement du taux ordinaire qui s'applique au solde de votre CEIE. Les taux d'intérêt peuvent être modifiés. Consultez la page des taux pour connaître les taux en vigueur et obtenir plus de renseignements.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias : Elizabeth Glassen, Affaires mondiales de la société, [email protected]