Première banque canadienne à offrir l'outil d'analyse et de conseils en efficacité énergétique résidentielle de Climative, reposant sur la modélisation par l'IA pour guider l'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement de Outil de conseils relatifs à l'énergie résidentielle1, une nouvelle solution numérique alimentée par l'intelligence artificielle conçue pour aider les clients à mieux comprendre comment améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, gérer les coûts de rénovation et protéger leur propriété contre les phénomènes météorologiques extrêmes. En offrant des analyses personnalisées fondées sur les caractéristiques propres à chaque habitation, l'outil aide les Canadiens à cibler des améliorations concrètes, à estimer les coûts et les économies potentielles, et à explorer les rabais et options de financement disponibles.

Selon un récent sondage Worry Poll de la Banque Scotia, 50 pour cent des propriétaires au Canada prévoient effectuer des rénovations au cours des cinq prochaines années et, parmi eux, 95 pour cent considèrent l'efficacité énergétique comme une priorité clé. Toutefois, seulement 38 pour cent disent bien comprendre les incitatifs en matière d'efficacité énergétique, et une faible proportion envisage de consulter un conseiller financier pour financer des rénovations résidentielles (16 pour cent).

Accessible à tous les propriétaires au Canada, Outil de conseils relatifs à l'énergie résidentielle de Climative offre des renseignements et des recommandations personnalisés basés sur les caractéristiques propres à chaque maison -- comme l'année de construction ou la source d'énergie du système de chauffage -- afin d'aider les clients à prendre des décisions plus éclairées pour améliorer l'efficacité énergétique et la résilience de leur habitation.

L'outil aide les propriétaires à :

Obtenir instantanément une évaluation énergétique, des émissions et des risques de leur maison

Explorer des améliorations personnalisées, avec des estimations de coûts et de délais de récupération

Repérer les programmes de rabais et de financement disponibles

Les clients de la Banque Scotia peuvent bénéficier d'un service de coaching énergétique virtuel dans le cadre d'une offre à durée limitée.2

« La Banque Scotia est heureuse d'appuyer Climative afin d'offrir aux clients, et à l'ensemble des Canadiens, un accès à des renseignements pratiques et personnalisés sur l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie de leur maison », a déclaré Anique Asher, vice-présidente à la direction, Prêts garantis par des biens immobiliers à la Banque Scotia. « Outil de conseils relatifs à l'énergie résidentielle aide les propriétaires à mieux comprendre comment des rénovations écoénergétiques peuvent renforcer leur maison, réduire les coûts récurrents et favoriser des décisions de financement et de rénovation plus éclairées au fil du temps. »

« Les banques sont idéalement positionnées pour aider les propriétaires à passer à l'action en matière de rénovations résidentielles, et Climative leur fournit les données nécessaires pour le faire à grande échelle », a déclaré Winston Morton, chef de la direction de Climative. « Avec la Banque Scotia, nous transformons l'intelligence à l'échelle de la propriété en conseils personnalisés qui aident les propriétaires à rendre leur maison plus sûre, plus confortable et plus abordable. La hausse des coûts de l'énergie, l'augmentation des primes d'assurance et les phénomènes météorologiques extrêmes sont des réalités que les propriétaires ne peuvent ignorer, et c'est ainsi que nous les aidons à se préparer pour l'avenir, une maison à la fois. »

La Banque Scotia est la première banque canadienne à offrir à ses clients un outil climatique de ce genre alimenté par l'IA, fournissant des ressources pratiques pour soutenir l'engagement des Canadiens en matière d'action climatique. Offrir l'accès à des outils, à des conseils et à des solutions de financement permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs en matière de durabilité est l'un des moyens par lesquels la Banque Scotia intègre la durabilité à ses activités.

« Cette collaboration reflète l'engagement de la Banque Scotia à soutenir clients qui souhaitent mettre en œuvre des solutions à faibles émissions de carbone dans leurs habitations », a déclaré Kim Brand, vice-présidente et chef mondiale, Entreprise durable à la Banque Scotia. « En intégrant des conseils climatiques pratiques directement à l'expérience client grâce à l'outil de Climative, nous aidons les Canadiens à poser des gestes concrets et accessibles pour améliorer l'efficacité et la résilience de leur maison. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité de la Banque Scotia, y compris le Rapport sur la durabilité 2025 de la Banque, veuillez visiter la page Action climatique et durabilité sur Scotiabank.com.

_________________________ 1 L'outil de conseils relatifs à l'énergie résidentielle fourni par Climative vous redirigera vers le site Web de Climative, un tiers non affilié à la Banque Scotia. Veuillez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Climative avant d'accéder à l'outil. La Banque Scotia n'est pas responsable de l'outil ni de tout autre produit, service ou contenu fourni par Climative. 2 Offert gratuitement aux 100 premiers clients de la Banque Scotia. Des conditions s'appliquent.

À propos du sondage sur les préoccupations de la Banque Scotia

Ce sondage a été réalisé par Harris Poll Canada. Il s'est déroulé dans la nuit du 28 août 2025 auprès de 1 516 adultes canadiens sélectionnés aléatoirement, issus d'un panel en ligne.

Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le genre, la région et le niveau de scolarité (et au Québec, selon la langue), afin de correspondre à la composition de la population, conformément aux données du recensement. Cette pondération vise à assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts observés dans les totaux, ou entre ceux-ci et les tableaux de données, sont attribuables à l'arrondissement.

Si tu souhaites une version plus courte pour un communiqué, une note méthodologique ou un encadré médias, je peux aussi t'en proposer une.

À propos de Climative

Climative rend les rénovations résidentielles plus intelligentes pour toutes les parties concernées. Sa plateforme alimentée par l'IA offre aux propriétaires des plans personnalisés pour optimiser les coûts, le confort et la résilience, transformant des rénovations complexes en étapes claires et réalisables. Climative fournit à des partenaires tels que des prêteurs, des assureurs, des gouvernements, des services publics et des entrepreneurs une intelligence à l'échelle des propriétés afin de favoriser de meilleures décisions, de renforcer l'engagement des propriétaires et de libérer des occasions de rénovation à l'échelle de portefeuilles entiers.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected], 647 534-1853