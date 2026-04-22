TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'avoir récolté onze prix Sustainable Finance Awards 2026 décernés par Global Finance, notamment le prix de la meilleure banque pour la finance durable en Amérique du Nord.

Voici les autres distinctions qui ont été décernées à la Banque Scotia dans le cadre des prix Sustainable Finance Awards 2026 de Global Finance :

Meilleure banque pour le financement durable dans les marchés émergents (monde)

Meilleure banque pour la transparence en matière de durabilité (Amérique du Nord)

Meilleure banque pour le soutien aux collectivités (Amérique du Nord)

Meilleure banque pour les obligations bleues (Amérique du Nord)

Meilleure banque pour les obligations sociales (Amérique du Nord)

Meilleure banque pour les obligations durables (Amérique du Nord)

Meilleure banque pour les prêts liés aux enjeux ESG (Amérique du Nord)

« Ces prestigieux prix de Global Finance soulignent l'engagement profond de la Banque Scotia à aider sa clientèle dans la réalisation de ses stratégies et objectifs en matière de durabilité », a déclaré Paul Scurfield, vice-président à la direction et chef mondial, Marchés des capitaux - Banque Scotia. « Grâce à notre équipe Finance durable, nous collaborons étroitement avec nos clientes et clients afin de leur offrir des solutions de financement durables et des services-conseils novateurs, adaptés à leurs parcours uniques en matière de durabilité. »

« Cette première reconnaissance de Global Finance, qui nous désigne comme la meilleure banque au monde pour le financement durable dans les marchés émergents, nous honore », a ajouté José Jorge Rivero, premier vice-président, Services bancaires aux grandes entreprises, Opérations internationales de la Banque Scotia. « La Banque Scotia s'engage à soutenir les projets de financement durable en Amérique latine et dans les Caraïbes qui contribuent à accélérer le développement d'infrastructures et de services essentiels pour les collectivités locales. »

Les prix Sustainable Finance Awards 2026 de Global Finance soulignent le leadership mondial, régional et local en matière de financement durable. Ce programme de prix tient compte des activités réalisées entre janvier 2025 et décembre 2025.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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