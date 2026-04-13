TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé le lancement d'Intelligence Scotia, une approche unifiée à l'échelle de l'entreprise, qui a été conçue pour faire progresser l'IA au sein de la Banque et doter les membres du personnel de capacités sécurisées et évolutives en matière de données et d'IA.

« Le lancement d'Intelligence Scotia démontre notre engagement continu à investir dans des solutions technologiques qui offrent des avantages concurrentiels et concrets, tant pour notre clientèle que pour nos collègues, déclare Tim Clark, chef de groupe et chef de l'information. Combinées à notre infrastructure technologique existante, ces capacités d'IA tirent parti de la force combinée de nos données et de nos environnements infonuagiques, tout en intégrant des mécanismes de gouvernance et de sécurité, afin que les équipes puissent utiliser l'IA en toute confiance et de manière responsable. »

Intelligence Scotia regroupe les capacités, les plateformes et la gouvernance nécessaires pour offrir l'IA en toute sécurité et à grande échelle au personnel et à la clientèle dans le monde entier. Le Navigateur Scotia offre au personnel des capacités d'assistance par IA à grande échelle, et il est intégré au milieu de travail pour améliorer les tâches au quotidien. Il favorise une prise de décision plus éclairée, accélère les cycles de développement et permet aux équipes de créer et de déployer des assistants IA personnalisés, y compris des agents conçus spécialement pour la recherche et l'analyse, dans un environnement sécurisé et encadré. Pour les équipes techniques, le Navigateur Scotia fournit une assistance au codage avancée et alimentée par l'IA afin d'automatiser les tâches de routine, ce qui libère des ressources pour le développement de solutions financières complexes et à forte valeur ajoutée. Intelligence Scotia a été conçu pour prendre en charge les avancées futures en matière d'IA agentique, qui permettront de déployer des fonctionnalités plus autonomes, tenant compte du contexte et axées sur l'exécution d'actions.

Les succursales et les Centres de contact ont été des pionniers dans l'adoption d'outils d'IA sur mesure, et les équipes de partout dans la Banque continueront à avoir accès à de nouvelles capacités grâce au Navigateur Scotia.

« Le lancement d'Intelligence Scotia marque un autre jalon dans la mise en œuvre de la stratégie IA de la Banque Scotia, qui vise à faire progresser les expériences client innovantes inspirant la confiance, affirme Phil Thomas, chef de groupe et chef, Stratégie et Exploitation. En procurant des outils d'IA aux membres de notre équipe mondiale, nous leur permettons de se concentrer sur le travail à valeur ajoutée et donc de prendre de meilleures décisions, de bouger plus rapidement et de produire des résultats probants pour notre clientèle. »

Retombées sur les activités

La Banque Scotia intègre l'IA à l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale grâce à Intelligence Scotia. Voici des exemples :

Centres de contact (interactions alimentées par l'IA) : L'IA traite plus de 40 % des demandes des clients, ce qui nous vaut une reconnaissance dans le secteur pour notre transformation numérique.

L'IA traite plus de 40 % des demandes des clients, ce qui nous vaut une reconnaissance dans le secteur pour notre transformation numérique. Services bancaires commerciaux (automatisation du traitement des documents alimentée par l'IA) : Les solutions d'IA traitent environ 90 % des courriels des Services bancaires commerciaux en les acheminant aux équipes appropriées, ce qui réduit le travail manuel de 70 % et améliore les délais de traitement.

Les solutions d'IA traitent environ 90 % des courriels des Services bancaires commerciaux en les acheminant aux équipes appropriées, ce qui réduit le travail manuel de 70 % et améliore les délais de traitement. Services bancaires numériques (requêtes d'analyse prévisionnelle des paiements alimentées par l'IA) : Grâce à la fonction brevetée de services bancaires mobiles de la Banque Scotia, les clientes et clients peuvent rester au fait de leurs opérations courantes, puisque des rappels opportuns et intuitifs leur permettent de gérer de façon proactive les paiements de factures à venir, les virements de fonds par courriel et les opérations entre comptes.

IA responsable

Première banque canadienne à disposer d'une équipe consacrée à l'éthique des données et d'un Engagement public en la matière, la Banque Scotia veille à intégrer des pratiques éthiques à chaque étape du cycle de vie de l'IA. Avant le déploiement, la Banque examine les cas d'utilisation de l'IA en fonction des principes d'équité, de transparence et de responsabilité. Les membres du personnel doivent suivre une formation obligatoire et fournir des attestations annuelles, afin de garantir que les innovations d'Intelligence Scotia sont mises en œuvre dans un cadre axé sur la confiance, la sécurité et l'utilisation responsable.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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