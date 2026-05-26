Notre programme de fidélisation de premier plan offre désormais une valeur pouvant aller jusqu'à 10 cents le litre au moyen d'économies instantanées sur le carburant et de points Scène+ dans plus de 1 400 stations-service Shell au Canada

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'appuyer l'expansion du programme Scène+ aux côtés de Shell Canada (Shell). Les Canadiennes et Canadiens ont maintenant de nouveaux moyens d'obtenir une valeur plus grande au quotidien lorsqu'ils utilisent leur carte de débit et de crédit de la Banque Scotia dans l'une des 1 400 stations-service Shell au pays.

Shell, Banque Scotia, Tangerine, Scène+ (Groupe CNW/Scotiabank)

« Accompagner nos clientes et nos clients lors de moments importants contribue à renforcer encore davantage la relation de confiance que nous bâtissons avec eux, explique Geneviève Brouillard, première vice‑présidente, Québec et Est de l'Ontario, à la Banque Scotia. Le développement soutenu de Scène+, en collaboration avec des partenaires comme Shell et Tangerine, nous permet de multiplier les occasions pour notre clientèle de tirer plus de valeur de leurs dépenses courantes, en leur offrant des avantages concrets et des économies au quotidien. »

Les cartes de crédit admissibles de la Banque Scotia aident notre clientèle à tirer davantage de valeur du programme Scène+ en accélérant l'accumulation des récompenses. Les clients et clientes qui utilisent une carte de crédit admissible de la Banque Scotia peuvent obtenir en moyenne jusqu'à 4,5 fois plus de points Scène+ que les membres qui se servent seulement de leur adhésion au programme Scène+*.

Comment réaliser des économies et obtenir des points Scène+ dans les stations-service Shell?**

Les clientes et clients titulaires d'une carte de débit ou crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+ peuvent réaliser des économies instantanées sur le carburant et obtenir des points Scène+ chaque fois qu'ils se rendent à une station-service Shell participante :

Économies instantanées de 3 cents le litre de carburant (quel que soit l'indice d'octane) pour tous les clients et clientes de la Banque Scotia titulaires d'une carte de débit ou crédit admissible liée à leur compte Shell Go+; les économies sont automatiquement appliquées et visibles immédiatement à la pompe.

de carburant (quel que soit l'indice d'octane) pour tous les clients et clientes de la Banque Scotia titulaires d'une carte de débit ou crédit admissible liée à leur compte Shell Go+; les économies sont automatiquement appliquées et visibles immédiatement à la pompe. Économies supplémentaires de 4 cents le litre à l'achat de Shell V-Power MD avec une carte de crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+.

à l'achat de Shell V-Power avec une carte de crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+. Jusqu'à 3 cents le litre en valeur de points Scène+ à l'achat de Shell V-Power MD avec une carte de crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+.***

à l'achat de Shell V-Power avec une carte de crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+.*** Accumulation et échange de points Scène+ pour le carburant, le lavage de voitures et l'achat d'articles de détail admissibles.

Comment la clientèle de la Banque Scotia peut-elle obtenir une valeur additionnelle aux stations-service Shell :

Ouvrez une session pour accéder à votre compte de la Banque Scotia , puis allez à la page des avantages Shell pour confirmer les cartes de paiement admissibles, qui sont automatiquement sélectionnées pour vous.

, puis allez à la page des avantages Shell pour confirmer les cartes de paiement admissibles, qui sont automatiquement sélectionnées pour vous. Accédez à votre compte Shell Go+ existant ou créez-en un, puis liez vos cartes. Dans le cas des cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia qui permettent d'accumuler des points Scène+, le compte Scène+ sera automatiquement lié au compte Shell Go+.

Dans le cas des cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia qui permettent d'accumuler des points Scène+, le compte Scène+ sera automatiquement lié au compte Shell Go+. Payez sans contact. Allez dans une station-service Shell participante et commencez à réaliser des économies et à accumuler des points Scène+ à la pompe.

Vous ne faites pas partie de la clientèle de la Banque Scotia? La Banque Scotia offre toute une gamme de cartes de paiement qui permettent d'accumuler des points Scène+ et qui aident sa clientèle à bonifier la valeur de leurs achats courants, y compris l'essence. Pour en savoir plus, allez au banquescotia.com/sceneplus.

Pour en savoir plus sur les économies et les points Scène+ dans les stations-service Shell, allez au scotiabank.com/shell.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus sur les économies et les points Scène+ dans les stations-service Shell, allez au banquescotia.com/shell.



* Les calculs sont basés sur le total des points accumulés dans le cadre du programme Scène+, par membre, pour la période allant du 1ᵉʳ novembre 2024 au 31 octobre 2025. Les comparaisons reflètent les taux d'accumulation moyens des clients et clientes de la Banque Scotia qui détiennent des cartes de paiement admissibles permettant d'obtenir des points Scène+ comparativement aux membres Scène+ seulement.

** Seulement dans les stations-service Shell participantes. Des hypothèses, des conditions et des limites s'appliquent. La valeur réelle peut être inférieure. Allez à CarburantEtEconomies.com pour obtenir de plus amples renseignements.

***Profitez d'une réduction instantanée sur le carburant pouvant atteindre 7 cents le litre pendant une durée limitée, et obtenez des récompenses Scène+ pouvant représenter une valeur allant jusqu'à 3 cents le litre avec une carte de paiement admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+ : Réduction instantanée de 3 cents le litre sur les achats de carburant (tous les indices d'octane) : Profitez d'une réduction instantanée de 3 cents le litre sur les achats d'essence, quel que soit l'indice d'octane (les « achats d'essence »), dans les stations-service Shell participantes au Canada lorsque vous utilisez une carte de débit ou de crédit admissible de la Banque Scotia liée à un compte Shell Go+, jusqu'à un maximum de 1 000 litres par mois par carte de débit et par compte de carte de crédit de la Banque Scotia. Cette limite est remise à zéro au début de chaque mois, et ce, pour chaque compte de carte de paiement. La réduction est assujettie aux conditions relatives aux avantages à la pompe de la Banque Scotia.

Réduction instantanée de 4 cents le litre sur les achats d'essence super : Du 3 mars 2026 au 1 er juin 2027 (la « période promotionnelle »), profitez d'une réduction instantanée de 4 cents le litre sur les achats d'essence V-Power MD° ou de carburant diésel V-Power MD° (les « achats d'essence super ») dans les stations-service Shell participantes au Canada lorsque vous utilisez une carte de crédit admissible de la Banque Scotia permettant d'accumuler des points Scène+ liée à un compte Shell Go+, jusqu'à un maximum de 1 000 litres par mois, par compte de carte de crédit. Cette limite est remise à zéro au début de chaque mois, et ce, pour chaque compte de carte de crédit. Cette offre promotionnelle, y compris la période promotionnelle, peut être modifiée, prolongée ou résiliée en tout temps, sans préavis. Les conditions de l'offre promotionnelle s'ajoutent aux conditions relatives aux avantages à la pompe de la Banque Scotia.

Obtenez des points Scène+ d'une valeur allant jusqu'à 3 cents le litre sur les achats de carburant : Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit de la Banque Scotia liée permettant d'accumuler des points Scène+ sur les achats de carburant, quel que soit l'indice d'octane, dans les stations-service Shell participantes au Canada, vous obtenez au moins 1 point Scène+ par dollar d'achat. De plus, en tant que membre du programme Scène+, vous obtenez automatiquement 1 point Scène+ pour chaque litre d'achat de carburant, quel que soit l'indice d'octane, et en tant que membre du programme Shell Go+, vous obtenez automatiquement 1 point Scène+ supplémentaire pour chaque litre d'achat d'essence super réglé avec votre carte de crédit de la Banque Scotia liée. Cela signifie que pour chaque litre d'achat d'essence réglé avec votre carte de crédit liée, vous pouvez obtenir des points Scène+ d'une valeur pouvant atteindre 3 cents le litre, selon une valeur d'échange contre de l'essence de 10 $ pour chaque tranche de 1 000 points Scène+ dans les stations-service Shell participantes. La valeur réelle peut être inférieure selon la façon dont vous choisissez d'échanger vos points Scène+. Des limites d'accumulation et d'échange peuvent s'appliquent. Consultez les conditions du programme Scène+ à sceneplus.ca/fr-ca/terms-and-conditions pour obtenir de plus amples renseignements sur les options d'échange et les conditions supplémentaires qui peuvent s'appliquer.



SOURCE Scotiabank

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