Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 30 avril 2026 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). La version complète du rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 30 avril 2026, est disponible sur le site de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et dans la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2026 - résultats présentés

(comparaison avec le T2 de 2025) Faits saillants du deuxième trimestre de 2026 - résultats ajustés1)

(comparaison avec le T2 de 2025) Bénéfice net de 2 632 millions de dollars, comparativement à 2 032 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 2,00 $, comparativement à 1,48 $

Rendement des capitaux propres ) (« RCP ») de 13,1 %, comparativement à 10,1 % Bénéfice net de 2 652 millions de dollars, comparativement à 2 072 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 2,02 $, comparativement à 1,52 $

Rendement des capitaux propres de 13,2 %, comparativement à 10,4 %

TORONTO, le 27 mai 2026 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a affiché un bénéfice net de 2 632 millions de dollars pour son deuxième trimestre, comparativement à 2 032 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 2,00 $, comparativement à 1,48 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le deuxième trimestre s'est établi à 2 652 millions de dollars et le BPA dilué ajusté2) a augmenté, passant de 1,52 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 2,02 $. Le rendement des capitaux propres ajusté1) s'est établi à 13,2 %, contre 10,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« La Banque a encore une fois affiché d'excellents résultats trimestriels alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie, comme en témoigne la forte croissance des revenus combinée à l'accroissement des marges et à un autre trimestre ayant donné lieu à un levier d'exploitation positif, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. La Banque demeure en bonne voie d'atteindre ses objectifs financiers pour l'exercice 2026 et son objectif d'enregistrer un RCP de plus de 14 % pour l'exercice 2027. L'importance que nous accordons à la diversification de nos activités nous a permis de générer d'excellents revenus tirés des frais et des services de gestion de patrimoine, en plus d'enregistrer une croissance des prêts aux entreprises et aux petites entreprises au Canada par rapport au trimestre précédent. »

Le Réseau canadien a dégagé un bénéfice de 935 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 53 % d'un exercice à l'autre, du fait de la croissance à deux chiffres du bénéfice avant impôt et dotation3) et du recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs. Le secteur a affiché une hausse des dépôts dans les comptes courants et les comptes d'épargne, et un autre trimestre d'excellent levier d'exploitation positif, conformément à ses objectifs stratégiques.

Les Opérations internationales ont dégagé un bénéfice de 736 millions de dollars, en hausse de 3 % sur douze mois, grâce à l'expansion continue de la marge et à un levier d'exploitation positif alors que ce secteur maintient une discipline rigoureuse en matière de dépenses. Le RCP est demeuré stable à 16 %.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice de 476 millions de dollars, soit une augmentation de 19 % d'un exercice à l'autre qui découle de la croissance vigoureuse des revenus attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets. Le secteur a encore une fois enregistré de fortes ventes de fonds communs de placement aux particuliers en succursale, tandis que ses actifs sous gestion2) se sont accrus de 18 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 450 milliards de dollars.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont réalisé un bénéfice de 457 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 11 % sur douze mois. Ce résultat est attribuable à l'excellente performance de nos activités sur les marchés financiers, contrée en partie par l'augmentation des charges visant à soutenir la croissance future des activités.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T14) de 13,3 % et déclaré un dividende de 1,14 $, ce qui représente une augmentation de 4 %.

__________________________________________ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 6. 2) Se reporter à la page 57 du rapport de gestion figurant dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque, disponible à www.sedarplus.ca, pour obtenir une description de cette mesure. Cette description est intégrée par renvoi au présent document. 3) Le bénéfice avant impôt et dotation (le « BAID ») s'entend des revenus déduction faite des charges autres que d'intérêts. Il s'agit d'une mesure non conforme aux PCGR qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres institutions financières. La Banque utilise le BAID pour évaluer sa capacité à faire croître son bénéfice, sans égard à l'incidence des pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat. La Banque est d'avis que certaines mesures non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre la manière dont la direction évalue la performance. 4) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.

Faits saillants financiers

Résultats présentés Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



(non audité) (en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats d'exploitation





















Revenus d'intérêts nets 5 521 $ 5 582 $ 5 270 $ 11 103 $ 10 443 $

Revenus autres que d'intérêts 4 316

4 064

3 810

8 380

8 009



Total des revenus 9 837 $ 9 646 $ 9 080 $ 19 483 $ 18 452 $

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 217

1 176

1 398

2 393

2 560



Charges autres que d'intérêts 5 189

5 299

5 110

10 488

11 601



Charge d'impôt sur le résultat 799

872

540

1 671

1 266



Bénéfice net 2 632 $ 2 299 $ 2 032 $ 4 931 $ 3 025 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales 37

12

56

49

(98)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la

Banque 2 595 $ 2 287 $ 1 976 $ 4 882 $ 3 123 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux

propres 127

132

135

259

257



Actionnaires ordinaires 2 468 $ 2 155 $ 1 841 $ 4 623 $ 2 866 $

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)





















De base 2,01 $ 1,75 $ 1,48 $ 3,75 $ 2,30 $

Dilué 2,00 $ 1,73 $ 1,48 $ 3,73 $ 2,15 $



Données par secteurs d'activité

Réseau canadien

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 935 millions de dollars, comparativement à 613 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 53 %. La hausse découle surtout de l'accroissement des revenus et de la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 935 millions de dollars, comparativement à 960 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 3 %. La diminution s'explique principalement par la baisse des revenus d'intérêts nets du fait que le trimestre comptait trois jours de moins.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 895 millions de dollars, comparativement à 1 526 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 24 %. La hausse découle surtout de la croissance des revenus et de la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Opérations internationales

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 701 millions de dollars, comparativement à 676 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 25 millions de dollars, ou de 4 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des revenus d'intérêts nets, la baisse des revenus autres que d'intérêts et la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 701 millions de dollars, contre 717 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 16 millions de dollars, ou de 2 %. La diminution découle principalement de la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et du repli des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, facteurs contrés en partie par la baisse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 418 millions de dollars, comparativement à 1 327 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 91 millions de dollars, ou de 7 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été annulés en partie par la diminution des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts.

Performance financière en dollars constants

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est en dollars constants. Aux termes de l'analyse en dollars constants, les montants des périodes précédentes ont été recalculés selon les cours de change moyens de la période considérée, ce qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 6). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 701 millions de dollars, comparativement à 691 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10 millions de dollars, ou de 1 %. L'augmentation découle essentiellement de la baisse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat, contrebalancée en partie par la diminution des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts ainsi que par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 701 millions de dollars, contre 718 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 17 millions de dollars, ou de 2 %, qui a découlé essentiellement de la baisse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts ainsi que de l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été contrés en partie par le repli des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 418 millions de dollars, comparativement à 1 373 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 45 millions de dollars, ou de 3 %. L'augmentation a découlé essentiellement de la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, contrebalancée en partie par la diminution des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts.

Gestion de patrimoine mondiale

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 474 millions de dollars, comparativement à 399 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 19 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada, neutralisée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 474 millions de dollars, contre 481 millions de dollars, ce qui représente un recul de 2 %. La diminution est principalement attribuable à la baisse des honoraires liés aux fonds communs de placement et des commissions de courtage du fait que le trimestre comptait trois jours de moins, facteur neutralisé en partie par le repli des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 955 millions de dollars, comparativement à 806 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 18 %. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets reflétant la forte croissance des volumes des dépôts et des prêts ainsi que l'amélioration des marges, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 457 millions de dollars, comparativement à 413 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 44 millions de dollars, ou de 11 %. L'augmentation est attribuable surtout à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 457 millions de dollars, contre 545 millions de dollars, ce qui représente un recul de 88 millions de dollars, ou de 16 %. La diminution découle principalement de la baisse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par le recul des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 002 millions de dollars, comparativement à 930 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 72 millions de dollars, ou de 8 %. L'augmentation est attribuable en grande partie à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets ainsi qu'à la diminution de la charge d'impôt sur le résultat, facteurs atténués par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi que par l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Autres

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 28 millions de dollars, comparativement à une perte de 125 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 153 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts du trimestre correspondant de l'exercice précédent tiennent compte d'une perte de valeur de 26 millions de dollars comptabilisée en lien avec la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 35 millions de dollars, contre une perte de 80 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 115 millions de dollars. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts liés aux profits sur les placements et à l'augmentation des revenus provenant de sociétés associées, surtout au titre du placement dans KeyCorp, de même qu'à la hausse des revenus d'intérêts nets découlant du repli des coûts du financement.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 28 millions de dollars, comparativement à une perte de 416 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 444 millions de dollars. Les revenus autres que d'intérêts du trimestre précédent tiennent compte d'une perte de 423 millions de dollars comptabilisée à la clôture de la vente des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 35 millions de dollars, contre une perte de 41 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 76 millions de dollars. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts liés aux profits sur les placements et à l'augmentation des revenus d'intérêts nets découlant du repli des coûts du financement, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 388 millions de dollars, comparativement à une perte de 1 466 millions de dollars. Les revenus autres que d'intérêts de la période considérée tiennent compte d'une perte de 423 millions de dollars comptabilisée à la clôture de la vente des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Les charges autres que d'intérêts de la période correspondante de l'exercice précédent tiennent compte d'une perte de valeur de 1 388 millions de dollars liée à la vente annoncée de ces activités. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixée à 6 millions de dollars, contre une perte de 257 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution de la perte s'explique avant tout par la hausse des revenus d'intérêts nets découlant du repli des coûts du financement, par l'augmentation des revenus autres que d'intérêts liés aux profits sur les placements et par l'augmentation des revenus provenant de sociétés associées, surtout au titre du placement dans KeyCorp. Ces facteurs ont été atténués par l'accroissement des charges autres que d'intérêts.

Risque de crédit

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 217 millions de dollars, contre 1 398 millions de dollars, soit une baisse de 181 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de neuf points de base pour s'établir à 66 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 88 millions de dollars, contre 346 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 258 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur les portefeuilles du Réseau canadien ainsi que par la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises des Opérations internationales. Au cours de l'exercice précédent, la Banque avait accru considérablement sa dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs afin de refléter l'incertitude entourant les droits de douane américains du fait de la détérioration des indicateurs macroéconomiques, ce qui touche surtout les portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises du Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 129 millions de dollars, comparativement à 1 052 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 77 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 61 points de base, soit une hausse de quatre points de base. Cette hausse est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux touchant le Réseau canadien et les portefeuilles de prêts aux sociétés des Opérations internationales, essentiellement à l'égard d'un compte.

Comparaison du deuxième trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2026

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 217 millions de dollars, contre 1 176 millions de dollars, soit une hausse de 41 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de cinq points de base pour s'établir à 66 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 88 millions de dollars, comparativement à 73 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 15 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur les portefeuilles du Réseau canadien, ainsi que par la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises des Opérations internationales.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 129 millions de dollars, comparativement à 1 103 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 26 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 61 points de base, en hausse de trois points de base. La hausse est d'abord et avant tout attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans le portefeuille de prêts aux sociétés des Opérations internationales.

Comparaison du premier semestre de 2026 et du premier semestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 2 393 millions de dollars, contre 2 560 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de cinq points de base pour s'établir à 63 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 161 millions de dollars, comparativement à 444 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la migration du crédit dans les portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales, ainsi que par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers, surtout au Chili et au Mexique. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence des perspectives macroéconomiques plus favorables sur le portefeuille de prêts aux entreprises des Opérations internationales. La dotation de la période correspondante de l'exercice précédent reflète l'incertitude entourant les droits de douane américains, qui touche surtout le Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 2 232 millions de dollars, comparativement à 2 116 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 116 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 59 points de base, en hausse de trois points de base. La hausse de la dotation pour l'exercice considéré est attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles du Réseau canadien et de prêts aux sociétés.

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 7 344 millions de dollars au 30 avril 2026, contre 7 185 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'élevait à 96 points de base, en hausse de deux points de base. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts se situait à 7 150 millions de dollars, en hausse de 148 millions de dollars par rapport à celui de 7 002 millions de dollars enregistré au trimestre précédent. L'augmentation du compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'explique surtout par l'augmentation des dotations dans le portefeuille de prêts aux sociétés à l'international, essentiellement attribuable à un compte, laquelle a été contrée en partie par l'incidence de la conversion des devises de 65 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté pour s'établir à 4 742 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 4 715 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts productifs se fixait à 64 points de base, ce qui est inchangé par rapport au trimestre précédent. L'augmentation s'explique avant tout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur les portefeuilles du Réseau canadien et par la migration du crédit dans le portefeuille de prêts aux entreprises des Opérations internationales, facteurs compensés en partie par l'incidence de la conversion des devises de 38 millions de dollars.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté pour s'établir à 2 408 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 2 287 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'élevait à 32 points de base, ce qui représente une augmentation de deux points de base. L'augmentation traduit surtout la hausse des dotations dans le portefeuille de prêts aux sociétés à l'international, surtout attribuable à un compte, laquelle a été contrée en partie par l'incidence de la conversion des devises de 27 millions de dollars.

Prêts douteux

Le montant brut des prêts douteux s'établissait à 7 608 millions de dollars au 30 avril 2026, contre 7 248 millions de dollars au trimestre précédent. L'augmentation traduit surtout les prêts nouvellement classés comme étant douteux dans le portefeuille de prêts aux sociétés à l'international, essentiellement attribuables à un compte, ce qui a été contré en partie par l'incidence de la conversion des devises. Le ratio du montant brut des prêts douteux a augmenté de quatre points de base pour s'établir à 99 points de base.

Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 1 860 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 100 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable à l'augmentation des prêts aux entreprises nouvellement classés comme étant douteux. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales s'élevait à 3 079 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 157 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'un compte. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux totalisait 187 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 34 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison des radiations. Le montant net des prêts douteux de la Gestion de patrimoine mondiale s'élevait à 74 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 16 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations a augmenté de trois points de base pour s'établir à 0,68 %.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T11) de la Banque s'établissait à 13,3 % au 30 avril 2026, ce qui est inchangé par rapport au trimestre précédent. L'incidence favorable du bénéfice minoré des dividendes et la réduction interne des actifs pondérés en fonction du risque (« APR ») ont été largement neutralisées par l'augmentation des APR faisant suite aux mises à jour des modèles et des méthodes, par les variations défavorables du cumul des autres éléments du résultat global et par les rachats d'actions.

Le ratio de T11) et le ratio total des fonds propres1) de la Banque s'établissaient à 15,4 % et à 17 %, respectivement, au 30 avril 2026, ce qui est inchangé par rapport au trimestre précédent, les fonds propres de T1, les fonds propres de T2 et les APR ayant été comparables à ceux du trimestre précédent.

Le ratio de levier1) s'établissait à 4,3 % au 30 avril 2026, ce qui représente une baisse de 10 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'augmentation du risque de levier.

Au 30 avril 2026, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres et le ratio de levier dépassaient amplement les ratios minimaux des fonds propres du BSIF. Le ratio de capacité totale d'absorption des pertes (« TLAC »)1) et le ratio de levier TLAC1) s'établissaient respectivement à 28,6 % et à 8 %, ce qui est largement supérieur aux exigences minimales du BSIF.

________________________________________ 1) Les ratios et mesures réglementaires sont calculés conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Capacité totale d'absorption des pertes et Exigences de levier du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. La communication des résultats présentés et des résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



(en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats présentés





















Revenus d'intérêts nets 5 521 $ 5 582 $ 5 270 $ 11 103 $ 10 443 $

Revenus autres que d'intérêts 4 316

4 064

3 810

8 380

8 009



Total des revenus 9 837

9 646

9 080

19 483

18 452



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 217

1 176

1 398

2 393

2 560



Charges autres que d'intérêts 5 189

5 299

5 110

10 488

11 601



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 431

3 171

2 572

6 602

4 291



Charge d'impôt sur le résultat 799

872

540

1 671

1 266



Bénéfice net 2 632 $ 2 299 $ 2 032 $ 4 931 $ 3 025 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 37

12

56

49

(98)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 595

2 287

1 976

4 882

3 123



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 127

132

135

259

257



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 468 $ 2 155 $ 1 841 $ 4 623 $ 2 866 $

Ajustements





















Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités - $ 423 $ 9 $ 423 $ 9 $

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 8

8

9

16

9



Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts et du total

des revenus (avant impôt) 8

431

18

439

18



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant

impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités -

11

26

11

1 388



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 18

15

17

33

35



Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts

(avant impôt) 18

26

43

44

1 423



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 26

457

61

483

1 441



Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat





















a) Cessions et réduction d'activités -

(57)

(15)

(57)

(22)



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (6)

(4)

(6)

(10)

(10)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (6)

(61)

(21)

(67)

(32)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 20 $ 396 $ 40 $ 416 $ 1 409 $

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

(10)

16

(10)

(175)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 20 $ 386 $ 56 $ 406 $ 1 234 $

Résultats ajustés





















Revenus d'intérêts nets 5 521 $ 5 582 $ 5 270 $ 11 103 $ 10 443 $

Revenus autres que d'intérêts 4 324

4 495

3 828

8 819

8 027



Total des revenus 9 845

10 077

9 098

19 922

18 470



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 217

1 176

1 398

2 393

2 560



Charges autres que d'intérêts 5 171

5 273

5 067

10 444

10 178



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 457

3 628

2 633

7 085

5 732



Charge d'impôt sur le résultat 805

933

561

1 738

1 298



Bénéfice net 2 652 $ 2 695 $ 2 072 $ 5 347 $ 4 434 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 37

22

40

59

77



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 615

2 673

2 032

5 288

4 357



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 127

132

135

259

257



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 488 $ 2 541 $ 1 897 $ 5 029 $ 4 100 $



Les résultats financiers trimestriels de la Banque ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Sauf indications contraires, ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

Au premier trimestre de 2026, la Banque a comptabilisé une perte de 434 millions de dollars (377 millions de dollars après impôt) à la clôture de la vente de ses activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. La perte représente essentiellement la réalisation des pertes de change cumulatives, compte tenu des couvertures. À l'exercice précédent, la Banque avait comptabilisé une perte de valeur totale de 1 422 millions de dollars au poste « Charges autres que d'intérêts » et un crédit de 45 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts » (collectivement, 1 342 millions de dollars après impôt), dont une tranche de 1 362 millions de dollars (1 355 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée au premier trimestre de 2025, lorsque les activités visées par la transaction ont été classées comme étant détenues en vue de la vente. Les variations survenues après le premier trimestre de 2025 représentaient les changements dans la valeur comptable des actifs nets vendus et dans la juste valeur des actions reçues, diminuée des coûts de la vente, ainsi que les variations de change. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés figurant dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026.

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a mené à terme la vente de CrediScotia Financiera S.A. (« CrediScotia »), une filiale de crédit à la consommation en propriété exclusive établie au Pérou, à Banco Santander S.A. (Espagne). La Banque a comptabilisé une perte additionnelle de 9 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts - Autres » à la clôture.

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels. Les coûts sont inscrits au poste « Charges autres que d'intérêts - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » pour les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale, et au poste « Revenus autres que d'intérêt - Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées » pour le secteur Autres.

Rapprochement des montants présentés et ajustés du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

30 avril

31 janvier

30 avril

30 avril

30 avril



(en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats présentés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 468 $ 2 155 $ 1 841 $ 4 623 $ 2 866 $

Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres -

(9)

-

(9)

(180)



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 468 $ 2 146 $ 1 841 $ 4 614 $ 2 686 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 232

1 238

1 246

1 236

1 250



Bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 2,00 $ 1,73 $ 1,48 $ 3,73 $ 2,15 $

Résultats ajustés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 468 $ 2 155 $ 1 841 $ 4 623 $ 2 866 $

Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires

ordinaires1) 20

386

56

406

1 234



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 488 $ 2 541 $ 1 897 $ 5 029 $ 4 100 $

Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres -

1

1

1

(6)



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 488 $ 2 542 $ 1 898 $ 5 030 $ 4 094 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 232

1 238

1 250

1 236

1 250



Bénéfice dilué ajusté par action ordinaire (en dollars) 2,02 $ 2,05 $ 1,52 $ 4,07 $ 3,28 $

Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 0,02 $ 0,32 $ 0,04 $ 0,34 $ 1,13 $



1) Se reporter au tableau figurant à la page 7.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats par secteurs d'activité



Pour le trimestre clos le 30 avril 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total



Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 935 $ 736 $ 476 $ 457 $ 28 $ 2 632 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

35

2

-

-

37



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 935

701

474

457

28

2 595



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

127

127



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 701 $ 474 $ 457 $ (99) $ 2 468 $

Ajustements :

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8



Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

8

8



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

9

9

-

-

18



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

9

9

-

-

18



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

9

9

-

8

26



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(3)

-

(1)

(6)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

7

6

-

7

20



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

-

-



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

7

6

-

7

20



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 935 $ 743 $ 482 $ 457 $ 35 $ 2 652 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ 35 $ 2 615 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ (92) $ 2 488 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 31 janvier 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total



Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 960 $ 737 $ 484 $ 544 $ (426) $ 2 299 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

20

3

(1)

(10)

12



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 960

717

481

545

(416)

2 287



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

132

132



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 960 $ 717 $ 481 $ 545 $ (548) $ 2 155 $

Ajustements :

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)

























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

423

423



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8



Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

431

431



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)

























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

11

11



Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

6

9

-

-

15



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

6

9

-

11

26



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

6

9

-

442

457



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

(57)

(61)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

4

7

-

385

396



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(10)

(10)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

4

7

-

375

386



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 960 $ 741 $ 491 $ 544 $ (41) $ 2 695 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (41) $ 2 673 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (173) $ 2 541 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le trimestre clos le 30 avril 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 613 $ 714 $ 401 $ 412 $ (108) $ 2 032 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

38

2

(1)

17

56

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613

676

399

413

(125)

1 976

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

135

135

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 676 $ 399 $ 413 $ (260) $ 1 841 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

18

18

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

26

26

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

26

43

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

44

61

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(2)

(3)

-

(15)

(21)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

5

6

-

29

40

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

16

16

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

5

6

-

45

56

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 613 $ 719 $ 407 $ 412 $ (79) $ 2 072 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (80) $ 2 032 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (215) $ 1 897 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le semestre clos le 30 avril 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 895 $ 1 473 $ 960 $ 1 001 $ (398) $ 4 931 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

55

5

(1)

(10)

49

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 895

1 418

955

1 002

(388)

4 882

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

259

259

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 895 $ 1 418 $ 955 $ 1 002 $ (647) $ 4 623 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

423

423

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

16

16

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

439

439

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

11

11

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

15

18

-

-

33

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

15

18

-

11

44

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

15

18

-

450

483

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat -

(4)

(5)

-

(58)

(67)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

11

13

-

392

416

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(10)

(10)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

11

13

-

382

406

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 895 $ 1 484 $ 973 $ 1 001 $ (6) $ 5 347 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 895 $ 1 429 $ 968 $ 1 002 $ (6) $ 5 288 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 895 $ 1 429 $ 968 $ 1 002 $ (265) $ 5 029 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.



Pour le semestre clos le 30 avril 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 526 $ 1 400 $ 810 $ 929 $ (1 640) $ 3 025 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

73

4

(1)

(174)

(98)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 526

1 327

806

930

(1 466)

3 123

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

257

257

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 526 $ 1 327 $ 806 $ 930 $ (1 723) $ 2 866 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

9

9

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

18

18

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 388

1 388

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2

15

18

-

-

35

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 2

15

18

-

1 388

1 423

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 2

15

18

-

1 406

1 441

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(4)

(5)

-

(22)

(32)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

11

13

-

1 384

1 409

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(175)

(175)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 1

11

13

-

1 209

1 234

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 527 $ 1 411 $ 823 $ 929 $ (256) $ 4 434 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 527 $ 1 338 $ 819 $ 930 $ (257) $ 4 357 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 527 $ 1 338 $ 819 $ 930 $ (514) $ 4 100 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2026 de la Banque.

Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont analysés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité.



Pour les trimestres clos les Pour le semestre clos le (en millions de dollars) 31 janvier 2026 30 avril 2025 30 avril 2025

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 146 $ (7) $ 2 153 $ 2 179 $ (83) $ 2 262 $ 4 348 $ (193) $ 4 541 $ Revenus autres que d'intérêts 815

-

815

780

(27)

807

1 641

(76)

1 717

Total des revenus 2 961

(7)

2 968

2 959

(110)

3 069

5 989

(269)

6 258

Dotation au compte de correction de valeur

pour pertes sur créances 536

(3)

539

550

(29)

579

1 152

(74)

1 226

Charges autres que d'intérêts 1 460

(4)

1 464

1 523

(61)

1 584

3 076

(140)

3 216

Bénéfice avant impôt sur le résultat 965

-

965

886

(20)

906

1 761

(55)

1 816

Charge d'impôt sur le résultat 228

1

227

172

(5)

177

361

(12)

373

Bénéfice net 737 $ (1) $ 738 $ 714 $ (15) $ 729 $ 1 400 $ (43) $ 1 443 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales 20 $ - $ 20 $ 38 $ - $ 38 $ 73 $ 3 $ 70 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres

de capitaux propres de la Banque 717 $ (1) $ 718 $ 676 $ (15) $ 691 $ 1 327 $ (46) $ 1 373 $ Autres mesures



































Actifs moyens (en milliards de dollars) 219 $ - $ 219 $ 229 $ (6) $ 235 $ 229 $ (7) $ 236 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 172 $ - $ 172 $ 177 $ (7) $ 184 $ 176 $ (7) $ 183 $

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui représente le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté des secteurs d'activité correspond au ratio du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires du secteur d'activité par rapport aux fonds propres attribués. Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR.



Pour le trimestre clos le 30 avril 2026 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés























Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 701 $ 474 $ 457 $ (99) $ 2 468 $ Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires1) 21 515

17 987

10 840

15 179

11 915

77 436

Rendement des capitaux propres 17,8 % 16,0 % 17,9 % 12,4 % n. s.2)

13,1 % Résultats ajustés3)























Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ (92) $ 2 488 $ Rendement des capitaux propres 17,8 % 16,1 % 18,2 % 12,4 % n. s.2)

13,2 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 7.



Pour le trimestre clos le 31 janvier 2026 Pour le trimestre clos le 30 avril 2025 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 960 $ 717 $ 481 $ 545 $ (548) $ 2 155 $ 613 $ 676 $ 399 $ 413 $ (260) $ 1 841 $ Total des capitaux

propres moyens

attribuables aux

actionnaires

ordinaires1) 21 090

17 836

10 810

15 121

12 431

77 288

20 893

18 087

10 332

14 970

10 343

74 625

Rendement des capitaux

propres 18,1 % 16,0 % 17,7 % 14,3 % n. s.2)

11,1 % 12,0 % 15,3 % 15,8 % 11,3 % n. s.2)

10,1 % Résultats ajustés3)















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 960 $ 721 $ 488 $ 545 $ (173) $ 2 541 $ 613 $ 681 $ 405 $ 413 $ (215) $ 1 897 $ Rendement des capitaux

propres 18,1 % 16,1 % 17,9 % 14,3 % n. s.2)

13,0 % 12,0 % 15,5 % 16,1 % 11,3 % n. s.2)

10,4 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 7.



Pour le semestre clos le 30 avril 2026 Pour le semestre clos le 30 avril 2025 (en millions de dollars) Réseau

canadien



Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 1 895 $ 1 418 $ 955 $ 1 002 $ (647) $ 4 623 $ 1 526 $ 1 327 $ 806 $ 930 $ (1 723) $ 2 866 $ Total des capitaux

propres moyens

attribuables aux

actionnaires

ordinaires1) 21 299

17 910

10 824

15 150

12 083

77 266

21 271

18 140

10 257

15 169

9 443

74 280

Rendement des capitaux

propres 17,9 % 16,0 % 17,8 % 13,3 % n. s.2)

12,1 % 14,5 % 14,8 % 15,8 % 12,4 % n. s.2)

7,8 % Résultats ajustés3)















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 1 895 $ 1 429 $ 968 $ 1 002 $ (265) $ 5 029 $ 1 527 $ 1 338 $ 819 $ 930 $ (514) $ 4 100 $ Rendement des capitaux

propres 17,9 % 16,1 % 18,0 % 13,3 % n. s.2)

13,1 % 14,5 % 14,9 % 16,1 % 12,4 % n. s.2)

11,1 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 7.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « chercher à », « atteindre », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « tenter », « planifier », « s'efforcer de », « viser », « s'engager à » et autres expressions similaires, ainsi que par la conjugaison de verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait » ou une variante positive ou négative de ceux-ci.

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités et à l'échelle mondiale; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; le risque géopolitique (y compris les politiques et autres changements liés aux enjeux économiques et commerciaux ou ayant une incidence sur ceux-ci, notamment les droits de douane, les contre-mesures, les politiques d'atténuation des droits de douane et les risques liés à l'impôt); les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; les conséquences possibles sur nos activités et sur l'économie mondiale de guerres, de conflits ou d'actes terroristes et les effets imprévus de tels événements; les changements technologiques, y compris le système bancaire ouvert et l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités ainsi que la résilience technologique; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraudes ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; la lutte contre le blanchiment d'argent; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, la connectivité à Internet, l'accessibilité du réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque, ce qui pourrait entraîner des violations de données, un accès non autorisé à des données sensibles, un déni de service et d'éventuels incidents de vol d'identité; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les risques climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité (en interne et avec nos clients et autres parties prenantes) dans les délais attendus et notre capacité à promouvoir nos produits et services de finance durable; la survenance de catastrophes naturelles ou autres et les réclamations découlant de ces événements, y compris les perturbations des infrastructures publiques, telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; le marché de l'habitation et la dette des ménages au Canada; le déclenchement ou la persistance de crises sanitaires ou de pandémies à grande échelle, notamment leur incidence sur les économies locales, nationales et mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable significative sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure significative, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2025 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques significatives sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Les rubriques « Perspectives » et « Priorités pour 2026 » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

Information à l'intention des actionnaires

Régime de dividendes et d'achat d'actions

Le régime de dividendes et d'achat d'actions des actionnaires de la Banque Scotia permet aux actionnaires ordinaires et privilégiés d'acquérir d'autres actions ordinaires en réinvestissant leurs dividendes en trésorerie sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d'administration. Les actionnaires admissibles ont également la possibilité d'affecter, au cours de chaque exercice, une somme ne dépassant pas 20 000 $ à l'achat d'actions ordinaires supplémentaires de la Banque. Tous les frais liés à la gestion du régime sont à la charge de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime, il suffit de communiquer avec l'agent des transferts.

Site Web

Pour obtenir des renseignements concernant la Banque Scotia et ses services, visitez notre site Web, au www.banquescotia.com.

Conférence téléphonique et diffusion sur le Web

La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 27 mai 2026, à 7 h 15 (HE), et devrait durer environ une heure. Les parties intéressées sont invitées à accéder à la conférence en direct, en mode écoute seulement, par téléphone en composant le 647-557-5524 ou le 1-888-440-4083 (sans frais) et le code d'accès 1863444, suivi du carré (#) (veuillez téléphoner un peu avant 7 h 15 [HE]). Une diffusion audio sur le Web avec les diaporamas afférents sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com/investisseurs.

Une période de questions suivra la présentation des résultats par la haute direction de la Banque Scotia. Une transmission différée par téléphone de la conférence téléphonique sera disponible du 27 mai 2026 au 3 juin 2026, en composant le 647-362-9199 ou le 1-800-770-2030 (sans frais) et le code d'accès 1863444, suivi du carré (#).

Renseignements additionnels

Investisseurs

Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir de l'information financière concernant la Banque sont priés de communiquer avec le service Relations avec les investisseurs :

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Téléphone : 416-775-0798

Courriel : [email protected]

Communications mondiales

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Courriel : [email protected]

Actionnaires

Pour obtenir des renseignements sur un changement d'inscription d'actions, un changement d'adresse, les dividendes, les transferts successoraux ou la perte de certificats d'actions, ou pour demander l'arrêt des envois multiples, veuillez vous adresser à l'agent des transferts de la Banque :

Société de fiducie Computershare du Canada

320, rue Bay, 14e étage

Toronto (Ontario) M5H 4A6 Canada

Téléphone : 1-877-982-8767

Courriel : [email protected]

Coagent des transferts (États-Unis)

Computershare Trust Company, N.A.

Téléphone : 1-781-575-2000

Courriel : [email protected]

Adresse municipale/messagerie :

C/O: Shareholder Services

150 Royall Street

Canton (MA) USA 02021

Adresse postale :

CP 43078

Providence (RI) USA 02940-3006

Pour toute autre demande de renseignements, les actionnaires sont priés de contacter le Secrétariat général :

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Téléphone : 416-866-3672

Courriel : [email protected]

Quarterly Reports available in English

The Bank publishes its statements and Quarterly Report in both English and French, and makes every effort to provide them to Shareholders in the language of their choice. If you would prefer to receive shareholder communications in English, please contact Investor Relations, The Bank of Nova Scotia, 40 Temperance Street, Toronto, Ontario, Canada, M5H 0B4. Please supply the mailing label you received, if possible, so we may adjust our records.

SOURCE Scotiabank

Coordonnées : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]; Rebecca Hoang, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]