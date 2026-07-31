La Banque Scotia dote ses employés d'agents de connaissance propulsés par l'IA grâce à Intelligence Scotia

Les plus récentes solutions propulsées par l'IA aident le personnel de la Banque à accéder au savoir institutionnel, à appliquer une expertise pointue et à accomplir ses tâches courantes

TORONTO, July 31, 2026 /CNW/ -- La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses ressources d'IA : de nouveaux agents de connaissances sont ajoutés à Intelligence Scotia, l'approche unifiée de la Banque en matière de données et d'IA.

Ce déploiement vise les objectifs suivants :

Aider le personnel à travailler plus efficacement en lui donnant accès au savoir institutionnel et à une expertise pointue.

Intégrer davantage l'IA dans les activités courantes de la Banque pour aider les équipes à suivre plus aisément les processus et consignes internes.

Appuyer le personnel pour qu'il puisse se concentrer sur le travail avec la clientèle nécessitant l'exercice du jugement.

À l'heure où la Banque passe de l'expérimentation au déploiement à grande échelle, elle conserve une stratégie en matière d'IA axée sur trois volets : rehausser l'expérience de la clientèle, agir avec rapidité et efficacité et renforcer la gestion du risque. Les nouveaux agents de connaissance de la Banque incarnent cette stratégie : en ayant accès à l'information de sources internes approuvées, les équipes consacrent plus d'énergie au service des clients et moins à la recherche d'information dans les documents internes.

Voici la nouvelle gamme d'agents de connaissances de la Banque Scotia :

Le Navigateur de prestation constitue un point d'accès unique pour les directives, normes et ressources traitant du cadre de prestation des services à l'échelle de l'entreprise; les membres du personnel peuvent ainsi trouver plus facilement l'information sur la mise en œuvre de projets.

L'agent de connaissances en déplacements et frais aide les membres du personnel à trouver rapidement des réponses à leurs questions à partir de sources d'information internes approuvées (admissibilité des frais, remboursements, pièces justificatives exigées, etc.).

L'agent de connaissances en approvisionnement oriente les membres du personnel dans le processus d'approvisionnement en lui présentant les procédures et documents provenant de répertoires approuvés. Des capacités plus avancées pourront être offertes ultérieurement.

Maintien de l'investissement dans l'IA

Plus de 71 000 membres du personnel ont accès aux capacités d'Intelligence Scotia et ont généré 14 millions d'invites depuis son lancement en mars 2026. La Banque étant déterminée à assurer la préparation de son personnel, elle a aussi investi considérablement dans l'amélioration des compétences : ainsi, plus de 80 pour cent de son effectif mondial et plus de 90 pour cent des premiers directeurs et cadres supérieurs ont suivi au moins une formation interne sur l'IA.

Avec la mise en place de ces agents, la Banque poursuit son virage d'une utilisation de l'IA comme outil d'assistance générale vers un modèle où le personnel sera de plus en plus soutenu par des agents et des processus intégrant l'IA. Le développement continu des agents continuera de contribuer à réduire la complexité pour les employés afin de soutenir leur travail au quotidien.

Par ailleurs, la Banque Scotia contribue à définir la façon dont ces nouveaux systèmes sont régis. En effet, elle fait partie des membres fondateurs du nouveau consortium sur l'IA et travaille donc aux côtés de chefs de file de l'industrie pour faire progresser l'adoption sécuritaire et responsable de l'IA. Elle prévoit d'ailleurs utiliser les outils développés par ce consortium, dont le plan de contrôle agentique (Agentic Control Plane), pour sa propre gouvernance de l'IA.

Citations :

« La prochaine phase de l'IA consiste à passer de l'accès à l'information à l'action intelligente, a expliqué Tim Clark, chef de groupe et chef de l'information. Nous simplifions l'accès aux renseignements de sources internes approuvées, ce qui permet aux membres du personnel d'accéder facilement aux informations des différents systèmes et d'agir avec une plus grande confiance. Ces capacités jettent les bases d'un avenir où l'IA jouera un rôle plus actif dans l'orchestration des flux de travail; nos équipes pourront ainsi travailler plus intelligemment et offrir une plus grande valeur à la clientèle. »

« L'IA change notre façon de travailler, et la Banque Scotia est déterminée à faire ce qu'il faut pour que son personnel ait les compétences et le soutien requis pour en exploiter tout le potentiel, a déclaré Jenny Poulos, cheffe, Ressources humaines. En investissant dans la formation, nous aidons nos équipes à utiliser ces outils de façon à accroître l'efficacité de leur travail et à générer des retombées concrètes, tout en développant les compétences proprement humaines qui inspirent la confiance, favorisent l'innovation et renforcent les relations essentielles à notre succès. »

« Ces nouveaux cas d'utilisation d'agents de connaissances permettent d'accroître la productivité de nos équipes aujourd'hui, et envoient également le signal que nous soutiendrons mieux notre clientèle demain, a souligné Phil Thomas, chef de groupe et chef, Stratégie et Exploitation. Tout en modernisant notre infrastructure de données, nous bâtissons un écosystème de capacités d'IA capable d'accélérer l'apprentissage et d'outiller nos équipes pour qu'elles travaillent de manières entièrement nouvelles, enrichissant ainsi l'expérience globale de notre clientèle. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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