TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia aide les personnes ayant récemment immigré au Canada à s'établir plus rapidement dans leur nouvelle vie en élargissant son partenariat avec Nova Credit,1 le principal bureau de crédit transfrontalier au Canada. Grâce à ce partenariat, la Banque Scotia aide les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants de certains pays2 à obtenir des limites de crédit plus élevées, lorsqu'ils en font la demande en ligne, en s'appuyant sur leurs antécédents de crédit dans leur pays d'origine.

L'invisibilité sur le plan du crédit, ou l'absence d'un dossier de crédit, peut s'avérer un obstacle de taille à l'accès au système de crédit officiel, qui nécessite habituellement un historique de crédit au pays. Selon un rapport de Statistique Canada3 fondé sur des données recueillies de 2015 à 2019, environ 26 % des familles économiques canadiennes invisibles sur le plan du crédit étaient des familles immigrantes, et celles qui étaient au Canada depuis moins de deux ans étaient presque deux fois plus susceptibles d'être invisibles sur le plan du crédit que les familles de personnes nées au Canada.

« Le Canada compte beaucoup sur la réussite de sa population immigrée et sur les contributions qu'elle apporte à son économie, a déclaré Tanya Eisener, première vice-présidente, Clientèle de détail à la Banque Scotia. Dans un monde où le numérique occupe une place grandissante, une personne n'a pas besoin de rebâtir son historique depuis le début lorsqu'elle déménage dans un nouveau pays. Le fait de pouvoir accéder au dossier de crédit étranger des personnes qui viennent d'arriver grâce au service de crédit de Nova Credit nous permet de mieux comprendre leur risque de crédit et, en fin de compte, de les aider à s'installer plus rapidement au Canada. »

Depuis l'établissement de son partenariat avec Nova Credit en 2023 et la mise en marché initiale du service, la Banque Scotia a pu aider ses clientes et clients nouvellement arrivés à utiliser leur dossier de crédit étranger pour étayer leur demande de crédit ou de relèvement de limite et obtenir ainsi un montant jusqu'à deux fois plus élevé que s'ils n'avaient pas utilisé ce service novateur.

« J'ai récemment eu un client qui arrivait au Canada en provenance de l'Inde. Grâce au service de crédit de Nova Credit, nous avons pu utiliser les antécédents de crédit de son pays d'origine et lui offrir une limite plus élevée sur sa carte de crédit que celle consentie à la plupart des nouveaux arrivants de son entourage, explique Guneet Saluja, conseillère financière principale à Brampton, en Ontario. Mes clientes et clients sont ravis d'être au Canada et enthousiastes à l'idée d'apporter une contribution à leur nouveau pays de résidence. Il est très gratifiant de pouvoir les aider à tirer parti de ce qu'ils ont déjà bâti dans leur vie pour entamer ce nouveau chapitre. »

_______________________________ 1 Nova Credit est un service d'évaluation fourni par un tiers (Nova Credit). La Banque de Nouvelle-Écosse n'est pas responsable de ce service, y compris les rapports de solvabilité et les cotes de crédit obtenus au moyen de ce service. L'accès d'une personne à son dossier de crédit par l'intermédiaire de Nova Credit peut avoir une incidence sur sa cote de crédit. Consulter ce lien pour avoir plus de renseignements. 2 Service offert aux personnes arrivant de l'Australie, de l'Inde, du Kenya, du Mexique, du Nigéria et d'autres pays. 3 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/36-28-0001/2023009/article/00001-fra.htm

La Banque Scotia offre aussi ces ressources à ceux et celles qui viennent d'arriver :

Le programme BonDébut de la Banque Scotia MD , qui offre un soutien personnalisé aux personnes nouvellement arrivées 4 , et les aide à obtenir un compte-chèques sans frais pendant un an, des produits de crédit et des comptes d'épargne, un service de virements de fonds internationaux sans frais ainsi que des conseils et des solutions fournis par des conseillers et conseillères de la Banque Scotia.

, qui offre un soutien personnalisé aux personnes nouvellement arrivées , et les aide à obtenir un compte-chèques sans frais pendant un an, des produits de crédit et des comptes d'épargne, un service de virements de fonds internationaux sans frais ainsi que des conseils et des solutions par des conseillers et conseillères de la Banque Scotia. Le Centre Conseils+ de la Banque Scotia , qui les aide à s'y retrouver dans le système financier canadien en leur fournissant de l'information fiable sur les produits et les services bancaires et sur des sujets financiers courants; il leur propose aussi différentes façons d'obtenir des conseils financiers.

, qui les aide à s'y retrouver dans le système financier canadien en leur fournissant de l'information fiable sur les produits et les services bancaires et sur des sujets financiers courants; il leur propose aussi différentes façons d'obtenir des conseils financiers. Argent futé Scotia de Conseils+, une application de gestion budgétaire numérique, et des plateformes hybrides comme Investisseur futé Scotia , qui permet un plus grand contrôle sur les placements.

de Conseils+, une application de gestion budgétaire numérique, et des plateformes hybrides comme , qui permet un plus grand contrôle sur les placements. ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans dont l'objectif est d'améliorer la résilience économique des groupes défavorisés.

Pour en savoir plus, aller à ici.

_______________________________ 4 Le programme BonDébut de la Banque ScotiaMD est conçu pour les résidents permanents établis au Canada depuis au plus cinq ans, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Nova Credit

Nova Credit est une agence de crédit transfrontalière qui transforme l'infrastructure de données financières des consommatrices et consommateurs au moyen d'analyses de crédit plus intelligentes. Elle tire parti de son infrastructure de données unique, de son cadre de conformité et de son expertise en matière de crédit pour aider les prêteurs à combler les lacunes de l'analyse de crédit traditionnelle. Nova Credit donne accès à l'univers fragmenté des données financières des consommatrices et consommateurs et le transforme en analyses des risques conformes et exploitables au moyen d'une série de solutions conçues pour accroître les conversions grâce à une couverture étendue, et à une vitesse et à une fiabilité accrues. Des sociétés de premier plan, comme American Express, Verizon, HSBC, Sofi, Appfolio et Yardi, travaillent avec Nova Credit pour joindre la clientèle venant d'arriver au pays grâce au Credit Passport®, prennent des décisions plus judicieuses en matière de crédit par l'entremise de son produit de tarification de solutions de trésorerie Cash AtlasMC et vérifient rapidement et avec exactitude les revenus au moyen du produit de vérification du revenu Income Navigator. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez https://www.novacredit.com ou écrivez à [email protected].

