La Banque Scotia annonce l'élection des administrateurs English

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14 avr, 2026, 15:20 ET

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 10 février 2026 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats détaillés du scrutin tenu dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires du 14 avril 2026 sont présentés dans le tableau ci‑après.

Élection des administrateurs
Chacun des 12 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat

 

Votes pour

% de votes pour

Abstentions de vote

% d'abstentions

Nora A. Aufreiter

634 468 415

98,25 %

11 280 271

1,75 %

Guillermo E. Babatz

637 456 204

98,72 %

8 292 482

1,28 %

W. Dave Dowrich

642 322 500

99,47 %

3 426 186

0,53 %

Antonio Garza

643 729 142

99,69 %

2 019 544

0,31 %

Michael B. Medline

640 681 498

99,22 %

5 067 188

0,78 %

Lynn K. Patterson

643 600 477

99,67 %

2 148 208

0,33 %

Una M. Power

641 109 196

99,28 %

4 639 491

0,72 %

Aaron W. Regent

623 598 603

96,57 %

22 150 084

3,43 %

Sandra J. Stuart

642 939 721

99,57 %

2 808 965

0,43 %

L. Scott Thomson

641 772 936

99,38 %

3 975 750

0,62 %

Steven C. Van Wyk

639 511 492

99,03 %

6 237 194

0,97 %

Benita M. Warmbold

635 032 715

98,34 %

10 715 971

1,66 %

Le résultat final du scrutin portant sur chacune des questions soumises au vote le 14 avril 2026 à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 14 avril 2026 sera bientôt publié sur banquescotia.com/assembleeannuelle et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États‑Unis.

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SOURCE Scotiabank

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