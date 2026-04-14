TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 10 février 2026 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats détaillés du scrutin tenu dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires du 14 avril 2026 sont présentés dans le tableau ci‑après.

Élection des administrateurs

Chacun des 12 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 634 468 415 98,25 % 11 280 271 1,75 % Guillermo E. Babatz 637 456 204 98,72 % 8 292 482 1,28 % W. Dave Dowrich 642 322 500 99,47 % 3 426 186 0,53 % Antonio Garza 643 729 142 99,69 % 2 019 544 0,31 % Michael B. Medline 640 681 498 99,22 % 5 067 188 0,78 % Lynn K. Patterson 643 600 477 99,67 % 2 148 208 0,33 % Una M. Power 641 109 196 99,28 % 4 639 491 0,72 % Aaron W. Regent 623 598 603 96,57 % 22 150 084 3,43 % Sandra J. Stuart 642 939 721 99,57 % 2 808 965 0,43 % L. Scott Thomson 641 772 936 99,38 % 3 975 750 0,62 % Steven C. Van Wyk 639 511 492 99,03 % 6 237 194 0,97 % Benita M. Warmbold 635 032 715 98,34 % 10 715 971 1,66 %

Le résultat final du scrutin portant sur chacune des questions soumises au vote le 14 avril 2026 à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 14 avril 2026 sera bientôt publié sur banquescotia.com/assembleeannuelle et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États‑Unis.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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