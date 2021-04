TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter, le 24 mai 2021, la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BK (les « actions de série BK ») (TSX : RY.PR.Q), émises et en circulation à raison de 25 $ en espèces par action, montant qu'elle versera le 25 mai 2021. La Banque Royale du Canada a également annoncé son intention de racheter, le 24 août 2021, toutes ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BM (les « actions de série BM ») (TSX : RY.PR.R), émises et en circulation à raison de 25 $ par action, montant qu'elle versera le 24 août 2021.

On compte 29 000 000 actions de série BK en circulation, ce qui représente 725 millions de dollars de capitaux et 30 000 000 actions de série BM en circulation, ce qui représente 750 millions de dollars de capitaux. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

Le dernier dividende trimestriel de 0,34375 $ par action de série BK sera versé de la manière habituelle, séparément du prix de rachat, le 21 mai 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture du marché le 22 avril 2021. Après ce versement, les actions de série BK cesseront de donner droit à des dividendes. Le dernier dividende trimestriel des actions de série BM, sous réserve de leur déclaration par le Conseil d'administration, sera versé de la manière habituelle, séparément du prix de rachat, pour les actions de série BM le 24 août 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture du marché le 26 juillet 2021. Après ce versement, les actions de série BM cesseront de donner droit à des dividendes.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Personnes-ressources, investisseurs : Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804 ; Personne-ressource, médias : Gillian McArdle, Communications, [email protected], 416 842-4231

Liens connexes

http://www.rbc.com