Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2024, respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Le 1er novembre 2023, nous avons adopté IFRS 17 Contrats d'assurance (IFRS 17). Les montants correspondants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment. Notre rapport annuel 2024 (qui comprend nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion connexe), notre notice annuelle 2024 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs et à l'adresse https://www.sedarplus.ca.

Bénéfice net de 2024

16,2 milliards

de dollars

Hausse de 11 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action de 2024

11,25 $

Hausse de 9 %

d'un exercice à l'autre Total de la DPPC(1) de 2024

3,2 milliards

de dollars

Ratio de la DPPC liée

aux prêts(2) en hausse de

6 p.b.(3) d'un exercice à l'autre RCP(4) de 2024

14,4 %

Hausse par rapport à

14,3 % à l'exercice précédent Ratio CET1(5)

13,2 %

Supérieur

au seuil réglementaire Bénéfice net ajusté

de 2024(6)

17,4 milliards

de dollars

Hausse de 10 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action ajusté(6) de 2024

12,09 $

Hausse de 8 %

d'un exercice à l'autre Total de la CVPC(7) de 2024

6,4 milliards

de dollars

Ratio de la CVPC liée

aux prêts(8) en hausse de 1 p.b. d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(6) de 2024

15,5 %

Stable par rapport à 15,5 % à l'exercice précédent Ratio de liquidité à court terme(9) de 2024

128 %

Hausse par rapport à 126 %

au trimestre précédent

TORONTO, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(10) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 16,2 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, soit une hausse de 1,6 milliard, ou 11 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 11,25 $ est en hausse de 9 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète une croissance pour l'ensemble de nos secteurs d'exploitation. L'inclusion des résultats de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada)(11) a fait croître le bénéfice net de 453 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté(6) de 17,4 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté(6) de 12,09 $ affichent une hausse respective de 10 % et de 8 % par rapport à l'exercice précédent.

Nos résultats consolidés comprennent une augmentation des dotations liées aux prêts douteux, principalement dans les secteurs Services bancaires aux entreprises et Services bancaires aux particuliers. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(12) s'est établi à 28 p.b., en hausse de 7 p.b. par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice avant dotation et impôt(6) s'est élevé à 23,1 milliards de dollars, en hausse de 12 % par rapport à l'exercice précédent. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait augmenter le bénéfice avant dotation et impôt(6) de 995 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice avant dotation et impôt(6) a progressé de 7 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de l'augmentation du revenu net d'intérêt, qui reflète la forte croissance moyenne des volumes et l'élargissement des écarts dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. L'accroissement des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, et l'augmentation des revenus constatée pour le secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement dans le secteur Marchés des Capitaux ont également contribué à cette progression. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des charges découlant de la hausse de la rémunération variable par suite de l'amélioration des résultats, de même que par nos investissements soutenus dans nos activités.

Notre position de capital est demeurée solide, le ratio CET1(5) atteignant 13,2 %, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. De plus, nous avons, dans l'exercice à l'étude, versé à nos actionnaires 8,1 milliards de dollars sous forme de dividendes sur actions ordinaires et de rachats d'actions. Nous avons déclaré aujourd'hui un dividende de 1,48 $ par action, soit une hausse de 0,06 $, ou 4 %.

« En 2024, RBC s'est constamment efforcée de réaliser son ambition d'anticiper les attentes changeantes des clients et de créer une valeur sans égale.

Comme en témoignent nos résultats, nos secteurs de premier ordre ont affiché une croissance des revenus diversifiés, favorisée par l'excellence de notre bilan et une gestion prudente des risques. L'année a été marquée par l'acquisition de la Banque HSBC Canada, un élément pivot de notre profil de croissance axée sur les clients, qui a renforcé notre position d'institution financière mondiale concurrentielle. Nous avons également promu une nouvelle cohorte de dirigeants au sein de la banque de manière à offrir encore et toujours des conseils avisés et des expériences qui rivalisent avec les meilleurs, tous secteurs d'activité confondus.

C'est en situation de force que nous amorçons 2025, et je suis pleinement convaincu que l'équipe RBC continuera chaque jour d'offrir un service exceptionnel pour soutenir ceux et celles que nous servons. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

___________________________ (1) DPPC : Dotation à la provision pour pertes de crédit. (2) Le ratio de la DPPC liée aux prêts représente la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts exprimée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations. (3) p.b. : Points de base. (4) RCP : Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats. (5) Ce ratio est calculé en divisant le total des fonds propres de première catégorie (CET1) par l'actif pondéré en fonction des risques conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) au titre de Bâle III. (6) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats. (7) CVPC : Correction de valeur pour pertes de crédit. (8) Le ratio de la CVPC liée aux prêts représente la correction de valeur pour pertes de crédit liée aux prêts exprimée en pourcentage du total des prêts et acceptations. (9) Le ratio de liquidité à court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2024. (10) Les expressions « nous », « notre », « nos », « la banque » ou « RBC » désignent la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant. (11) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé l'acquisition de HSBC Canada (la transaction visant HSBC Canada). Les résultats de HSBC Canada reflètent les revenus, la dotation à la provision pour pertes de crédit, les frais autres que d'intérêt et l'impôt sur le résultat liés aux activités et aux clients acquis, lesquels comprennent les actifs acquis, les passifs repris et les employés, à l'exception des actifs et des passifs liés aux activités de gestion de la trésorerie et des liquidités. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (12) Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux représente la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations.





Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice 2024

Croissance de 9 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 133 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a progressé de 370 millions de dollars, ou 7 %, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada . La montée des revenus autres que d'intérêt, y compris l'augmentation des frais de placement du fait de la hausse de la moyenne des soldes de fonds communs de placement, l'accroissement des frais bancaires, attribuable principalement à l'intensification des activités des clients, et l'incidence, à l'exercice précédent, de la TVH sur les services de compensation relatifs aux cartes de paiement ont également favorisé l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt.





L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 133 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a progressé de 370 millions de dollars, ou 7 %, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - . La montée des revenus autres que d'intérêt, y compris l'augmentation des frais de placement du fait de la hausse de la moyenne des soldes de fonds communs de placement, l'accroissement des frais bancaires, attribuable principalement à l'intensification des activités des clients, et l'incidence, à l'exercice précédent, de la TVH sur les services de compensation relatifs aux cartes de paiement ont également favorisé l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt. Croissance de 9 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux entreprises. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 219 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a augmenté de 17 millions de dollars, ou 1 %, la croissance du total des revenus ayant plus que neutralisé l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt. Le secteur Services bancaires aux entreprises a enregistré une forte croissance des volumes (9 % pour les dépôts et 13 % pour les prêts et acceptations) pour la plupart des produits grâce aux efforts soutenus axés sur la croissance de notre clientèle stratégique et à notre capacité continue de réaliser des ventes.





L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 219 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a augmenté de 17 millions de dollars, ou 1 %, la croissance du total des revenus ayant plus que neutralisé l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt. Le secteur Services bancaires aux entreprises a enregistré une forte croissance des volumes (9 % pour les dépôts et 13 % pour les prêts et acceptations) pour la plupart des produits grâce aux efforts soutenus axés sur la croissance de notre clientèle stratégique et à notre capacité continue de réaliser des ventes. Croissance de 27 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'augmentation des revenus tirés des transactions et la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également contribué à la hausse. Le bénéfice net ajusté (13) a augmenté de 552 millions de dollars, ou 19 %, car les résultats de l'exercice précédent reflétaient l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. Les montants nets des nouveaux biens administrés dans les secteurs Gestion de patrimoine - Canada et Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National Bank [City National]) se chiffraient respectivement à 11 milliards de dollars et à 9 milliards, reflétant la qualité de nos conseils, l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale, ainsi que la confiance que les clients accordent à notre marque. Les flux nets des biens sous gestion de Gestion mondiale d'actifs ont été robustes, s'établissant à 26 milliards de dollars, principalement en raison des conditions de marché favorables et des baisses de taux d'intérêt attendues, comparativement à des rachats nets à l'exercice précédent.





en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'augmentation des revenus tirés des transactions et la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également contribué à la hausse. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 552 millions de dollars, ou 19 %, car les résultats de l'exercice précédent reflétaient l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. Les montants nets des nouveaux biens administrés dans les secteurs patrimoine - et patrimoine - États-Unis (y compris City National Bank [City National]) se chiffraient respectivement à 11 milliards de dollars et à 9 milliards, reflétant la qualité de nos conseils, l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale, ainsi que la confiance que les clients accordent à notre marque. Les flux nets des biens sous gestion de Gestion mondiale d'actifs ont été robustes, s'établissant à 26 milliards de dollars, principalement en raison des conditions de marché favorables et des baisses de taux d'intérêt attendues, comparativement à des rachats nets à l'exercice précédent. Croissance de 33 % du bénéfice du secteur Assurances, en raison principalement de la hausse du résultat des placements d'assurance, attribuable pour l'essentiel à la diminution des coûts de financement et à la sinistralité favorable liée aux placements associée au repositionnement de notre portefeuille aux fins de la transition à IFRS 17. L'augmentation du résultat des activités d'assurance, découlant surtout de l'expansion des activités pour la majorité de nos produits, a également contribué à la hausse. Les résultats de l'exercice précédent ne sont pas entièrement comparables, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs conformément aux dispositions d'IFRS 17.





en raison principalement de la hausse du résultat des placements d'assurance, attribuable pour l'essentiel à la diminution des coûts de financement et à la sinistralité favorable liée aux placements associée au repositionnement de notre portefeuille aux fins de la transition à IFRS 17. L'augmentation du résultat des activités d'assurance, découlant surtout de l'expansion des activités pour la majorité de nos produits, a également contribué à la hausse. Les résultats de l'exercice précédent ne sont pas entièrement comparables, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs conformément aux dispositions d'IFRS 17. Croissance de 10 % du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux, en raison essentiellement de la hausse des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement et du recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit. En plus de bénéficier d'un redressement d'honoraires à l'échelle de l'industrie, particulièrement aux États-Unis et en Europe , nous avons continué de développer nos capacités en matière de services-conseils et avons accru notre part de marché pour l'ensemble des services de banque d'investissement, ce qui a favorisé un solide rendement. Les activités de négociation, stimulées par la vigueur de celles des clients, sont demeurées robustes au cours de l'exercice, l'environnement de négociation du crédit ayant été en grande partie favorable, tandis que les activités de négociation du change et de taux se sont légèrement normalisées par rapport à 2023 du fait de la volatilité moindre des marchés. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de l'impôt reflétant des ajustements fiscaux favorables à l'exercice précédent et l'accroissement de la rémunération découlant de résultats supérieurs.

Rendement du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action se sont établis respectivement à 4,2 milliards de dollars et à 2,91 $, tous deux en hausse respectivement de 7 % et de 5 % par rapport à l'exercice précédent. L'amélioration des résultats des secteurs Gestion de patrimoine, Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises et Assurances a été partiellement contrebalancée par le recul des résultats du secteur Services de soutien généraux. Les résultats du secteur Marché des Capitaux ont été relativement stables. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 265 millions de dollars. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 35 p.b., relativement inchangé par rapport à l'exercice précédent. Les résultats rendent également compte d'une hausse du taux d'imposition effectif attribuable au fait que les résultats de l'exercice précédent reflétaient l'incidence favorable de l'élément spécifié relativement à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté(13) de 4,4 milliards de dollars est en hausse de 18 % par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice ajusté dilué par action(13) de 3,07 $ a progressé de 16 % par rapport à il y a un an.

Le bénéfice avant dotation et impôt(13) s'est élevé à 6,1 milliards de dollars, en hausse de 31 % par rapport à il y a un an. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait augmenter le bénéfice avant dotation et impôt(13) de 437 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice avant dotation et impôt(13) a progressé de 21 % par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients du secteur Gestion de patrimoine et de l'augmentation des revenus du secteur Marchés des Capitaux, les revenus tirés de prêts ayant atteint un niveau record. La hausse du revenu net d'intérêt dans nos secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, qui reflète une forte croissance axée sur les clients pour ce qui est des volumes et l'élargissement des écarts, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des frais liés au personnel, notamment une hausse de la rémunération variable et des salaires.

Le bénéfice net a diminué de 264 millions de dollars, ou 6 %, par rapport au trimestre précédent, en raison des résultats inférieurs des secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux entreprises et Services de soutien généraux, contrebalancés en partie par l'amélioration des résultats du secteur Gestion de patrimoine. Le bénéfice net ajusté(13) a diminué de 6 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les résultats du trimestre à l'étude reflètent l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'étant établi à 35 p.b., en hausse de 8 p.b. par rapport au trimestre précédent.

T4 2024

par rapport au

T4 2023 Données présentées : • Bénéfice net de 4 222 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 2,91 $ • RCP de 14,3 % • Ratio CET1(14) de 13,2 % ↑ 7 % ↑ 5 % ↓ 60 p.b. ↓130 p.b. Données ajustées(13) : • Bénéfice net de 4 439 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 3,07 $ • RCP de 15,1 % ↑ 18 % ↑ 16 % ↑ 90 p.b. T4 2024

par rapport au

T3 2024 • Bénéfice net de 4 222 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 2,91 $ • RCP de 14,3 % • Ratio CET1(14) de 13,2 % ↓ 6 % ↓ 6 % ↓ 120 p.b. ↑ 20 p.b. • Bénéfice net de 4 439 millions de dollars • Bénéfice dilué par action de 3,07 $ • RCP de 15,1 % ↓ 6 % ↓ 6 % ↓ 130 p.b.











(13) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats. (14) Ce ratio correspond aux fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF.

Le rendement des secteurs d'exploitation présenté ci-après reflète la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle en vigueur au quatrième trimestre de 2024. Pour plus de détails, se reporter à notre rapport annuel 2024.

Rendement des secteurs d'exploitation et des secteurs à présenter au quatrième trimestre de 2024

Services bancaires aux particuliers

Le bénéfice net s'est chiffré à 1 579 millions de dollars, en hausse de 213 millions, ou 16 %, par rapport à l'exercice précédent. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 86 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a augmenté de 127 millions de dollars, ou 9 %, en raison essentiellement de l'accroissement du revenu net d'intérêt, qui reflète l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. La montée des revenus autres que d'intérêt a également favorisé cette hausse. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt.

Le bénéfice net s'est replié de 7 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 1 % pour les Services bancaires aux particuliers - Canada ayant été plus que contrebalancée par la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit reflétant l'accroissement des dotations liées aux prêts productifs, attribuable en grande partie aux changements défavorables dans la qualité du crédit et à la hausse des frais autres que d'intérêt.

Services bancaires aux entreprises

Le bénéfice net s'est chiffré à 774 millions de dollars, en hausse de 106 millions, ou 16 %, par rapport à l'exercice précédent. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 139 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a diminué de 33 millions de dollars, ou 5 %, la croissance du total des revenus ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt.

Le bénéfice net s'est replié de 43 millions de dollars, ou 5 %, par rapport au trimestre précédent, la croissance du total des revenus ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net s'est établi à 969 millions de dollars, en hausse de 697 millions par rapport à il y a un an, en raison surtout de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'exercice précédent rendait compte de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée ainsi que des réserves légales. La diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit a également contribué à la hausse. Le bénéfice net ajusté(15) a augmenté de 520 millions de dollars.

Le bénéfice net s'est accru de 20 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable.

Assurances

Le bénéfice net s'est établi à 162 millions de dollars, en hausse de 65 millions, ou 67 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement une hausse du résultat des activités d'assurance découlant surtout de l'expansion des activités pour la majorité de nos produits, contrebalancée en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée pour l'essentiel aux produits d'assurance invalidité. Les résultats de la période correspondante de l'exercice précédent ne sont pas entièrement comparables, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs conformément aux dispositions d'IFRS 17.

Le bénéfice net a reculé de 8 millions de dollars, ou 5 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la baisse du résultat des activités d'assurance, qui reflète l'incidence des ajustements au titre des coûts d'acquisition différés et les changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles pendant le trimestre considéré. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse du résultat des placements d'assurance, principalement attribuable à la sinistralité favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net s'est chiffré à 985 millions de dollars, ce qui est relativement stable par rapport à il y a un an, les revenus records du quatrième trimestre dans les secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement ayant été plus que contrebalancés par l'augmentation de l'impôt attribuable à des ajustements fiscaux favorables à l'exercice précédent et l'incidence des réserves légales au cours de la période considérée.

Le bénéfice net a diminué de 187 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à l'incidence des réserves légales au cours de la période considérée, à la diminution des activités de négociation de titres à revenu fixe en Europe et au Canada ainsi qu'à l'incidence de la hausse des services bancaires à des municipalités au trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice.

Services de soutien généraux

La perte nette s'est chiffrée à 247 millions de dollars pour le trimestre considéré, en raison principalement de l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 134 millions, facteur qui est traité comme un élément spécifié. Les coûts non affectés et résiduels ont également contribué à la perte nette.

La perte nette s'est établie à 208 millions de dollars pour le trimestre précédent, du fait essentiellement de l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 125 millions, facteur qui est traité comme un élément spécifié. Les coûts non affectés ont également contribué à la perte nette.

Le bénéfice net s'est chiffré à 549 millions de dollars pour l'exercice précédent, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions et de l'incidence favorable d'ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 167 millions de dollars, facteur qui est traité comme un élément spécifié.











(15) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 octobre 2024, notre ratio CET1(16) s'établissait à 13,2 %, en baisse de 130 p.b. par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de l'incidence de la transaction visant HSBC Canada et de l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (excluant le change), facteurs en partie contrebalancés par le montant net des capitaux autogénérés et les émissions d'actions dans le cadre du régime de réinvestissement de dividendes (RRD).

Liquidité - Le ratio de liquidité à court terme(17) moyen du trimestre clos le 31 octobre 2024 s'est établi à 128 %, ce qui représente un excédent d'environ 86 milliards de dollars, comparativement à un taux de 126 % et à un excédent d'environ 81 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme(17) moyen a modérément augmenté par rapport au trimestre précédent en raison principalement d'une augmentation des dépôts de détail et de gros, contrebalancée pour l'essentiel par une diminution des transactions sur titres et de transactions de financement de titres.

Au 31 octobre 2024, le ratio de liquidité à long terme(18) s'établissait à 114 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 137 milliards de dollars, comparativement à 114 % et à un excédent d'environ 136 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme(18) est resté relativement stable par rapport au trimestre précédent, la hausse des dépôts et du financement stable ayant été contrebalancée par l'augmentation des exigences de financement liées aux titres, aux transactions de financement de titres et aux prêts.

Qualité du crédit

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 120 millions de dollars, ou 17 %, sur un an, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux entreprises et Services bancaires aux particuliers, contrebalancée en partie par des contrepassations de dotations dans le secteur Gestion du patrimoine au trimestre à l'étude, alors que des dotations avaient été constituées au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent et qu'une baisse des dotations avait été enregistrée pour le secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts a augmenté de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a augmenté de 14 millions de dollars, ou 7 %, ce qui s'explique surtout par des changements défavorables dans nos prévisions concernant la qualité du crédit, contrebalancés en partie par des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 101 millions de dollars, ou 19 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos secteurs Services bancaires aux entreprises et Services bancaires aux particuliers, contrebalancée en partie par la diminution des dotations des secteurs Marchés des Capitaux et Gestion de patrimoine.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 181 millions de dollars, ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 35 p.b., en hausse de 8 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux reste inchangé à 26 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a augmenté de 166 millions de dollars, en raison principalement des changements défavorables dans la qualité du crédit, contrebalancés en partie par des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques. Des changements favorables dans la pondération de nos scénarios au trimestre précédent ont également contribué à l'augmentation.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 17 millions de dollars, ou 3 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises, contrebalancée en partie par la diminution des dotations du secteur Marchés des Capitaux.











(16) Ce ratio correspond aux fonds propres CET1 divisés par l'actif pondéré en fonction des risques, conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF. (17) Le ratio de liquidité à court terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2024. (18) Le ratio de liquidité à long terme est calculé conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2024.

Faits saillants financiers et autres

Aux ou pour les trimestres clos les

Aux ou pour les exercices clos les

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres

et les pourcentages) 31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



2024 (1)

2024 (1)

2023 (2)



2024 (1)

2023 (2)



Total des revenus 15 074 $ 14 631 $ 12 685 $

57 344 $ 51 464 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit 840

659

720



3 232

2 468



Frais autres que d'intérêt 9 019

8 599

8 059



34 250

30 813



Bénéfice avant impôt 5 215

5 373

3 906



19 862

18 183



Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $

Bénéfice net ajusté (3), (4) 4 439 $ 4 727 $ 3 773 $

17 430 $ 15 829 $

Secteurs - bénéfice net























Services bancaires aux particuliers (5) 1 579 $ 1 586 $ 1 366 $

5 921 $ 5 418 $

Services bancaires aux entreprises (5) 774

817

668



2 818

2 582



Gestion de patrimoine (5) 969

949

272



3 422

2 693



Assurances 162

170

97



729

549



Marchés des Capitaux 985

1 172

987



4 573

4 139



Services de soutien généraux (247)

(208)

549



(1 223)

(769)



Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $

Données financières sommaires























Bénéfice par action - de base 2,92 $ 3,09 $ 2,77 $

11,27 $ 10,33 $

- dilué 2,91

3,09

2,76



11,25

10,32



Bénéfice ajusté par action - de base (3), (4) 3,07

3,26

2,65



12,11

11,21



- dilué (3), (4) 3,07

3,26

2,65



12,09

11,19



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (4) 14,3 % 15,5 % 14,9 %

14,4 % 14,3 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté (3), (4) 15,1 % 16,4 % 14,2 %

15,5 % 15,5 %

Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (6) 114 750 $ 112 100 $ 103 250 $

110 650 $ 100 400 $

Marge nette d'intérêt - selon la moyenne des actifs productifs, montant net (4) 1,68 % 1,58 % 1,51 %

1,54 % 1,50 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,35 % 0,27 % 0,34 %

0,35 % 0,29 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,09 % 0,01 % 0,09 %

0,07 % 0,08 %

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,26 % 0,26 % 0,25 %

0,28 % 0,21 %

Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et acceptations 0,59 % 0,58 % 0,42 %

0,59 % 0,42 %

Ratio de liquidité à court terme (4), (7) 128 % 126 % 131 %

128 % 131 %

Ratio de liquidité à long terme (4), (7) 114 % 114 % 113 %

114 % 113 %

Ratios de fonds propres, ratio de levier et ratios de la capacité totale

d'absorption des pertes (TLAC) (4), (8), (9)























Ratio CET1 13,2 % 13,0 % 14,5 %

13,2 % 14,5 %

Ratio de fonds propres de première catégorie 14,6 % 14,5 % 15,7 %

14,6 % 15,7 %

Ratio du total des fonds propres 16,4 % 16,3 % 17,6 %

16,4 % 17,6 %

Ratio de levier 4,2 % 4,2 % 4,3 %

4,2 % 4,3 %

Ratio TLAC 29,3 % 28,4 % 31,0 %

29,3 % 31,0 %

Ratio de levier TLAC 8,4 % 8,3 % 8,5 %

8,4 % 8,5 %

Principales données figurant au bilan et autres renseignements (10)























Total de l'actif 2 171 582 $ 2 076 107 $ 2 006 531 $

2 171 582 $ 2 006 531 $

Titres, déduction faite de la correction de valeur applicable 439 918

431 185

409 730



439 918

409 730



Prêts, déduction faite de la correction de valeur pour pertes sur prêts 981 380

971 797

852 773



981 380

852 773



Actifs liés aux dérivés 150 612

115 659

142 450



150 612

142 450



Dépôts 1 409 531

1 361 265

1 231 687



1 409 531

1 231 687



Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 118 058

114 899

107 734



118 058

107 734



Total de l'actif pondéré en fonction des risques (4), (8), (9) 672 282

661 177

596 223



672 282

596 223



Biens sous gestion (4) 1 342 300

1 300 100

1 067 500



1 342 300

1 067 500



Biens administrés (4), (11) 4 965 500

4 716 100

4 338 000



4 965 500

4 338 000



Information sur les actions ordinaires























Actions en circulation (en milliers) - moyenne de base 1 414 460

1 414 194

1 399 337



1 411 903

1 391 020



- moyenne diluée 1 416 829

1 416 149

1 400 465



1 413 755

1 392 529



- à la fin de la période 1 414 504

1 413 666

1 400 511



1 414 504

1 400 511



Dividendes déclarés par action ordinaire 1,42 $ 1,42 $ 1,35 $

5,60 $ 5,34 $

Rendement de l'action (4) 3,5 % 3,9 % 4,5 %

3,9 % 4,3 %

Ratio de distribution (4) 49 % 46 % 49 %

50 % 52 %

Cours de l'action ordinaire (RY sur TSX) (12) 168,39 $ 154,28 $ 110,76 $

168,39 $ 110,76 $

Capitalisation boursière (TSX) (12) 238 188

218 100

155 121



238 188

155 121



Renseignements généraux liés aux activités























Nombre d'employés (équivalent temps plein) 94 838

96 165

91 398



94 838

91 398



Nombre de succursales 1 292

1 344

1 247



1 292

1 247



Nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) 4 367

4 426

4 341



4 367

4 341



Moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en $ US pour la période (13) 0,733 $ 0,730 $ 0,732 $

0,736 $ 0,741 $

Équivalent de 1,00 $ CA en $ US à la fin de la période 0,718 $ 0,724 $ 0,721 $

0,718 $ 0,721 $







(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé la transaction visant HSBC Canada. Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction et sont inclus dans les résultats de nos secteurs Services bancaires aux particuliers, Services bancaires aux entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des Capitaux. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (2) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur l'incidence de l'adoption d'IFRS 17, y compris la description des méthodes comptables sélectionnées, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (3) Il s'agit de mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats. (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel 2024 daté du 3 décembre 2024 pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, disponible à l'adresse www.sedarplus.ca, pour une explication de la définition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. (5) Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2024, le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a été scindé en deux secteurs d'exploitation distincts : Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. Avec ce changement, RBC Placements en DirectMD est passé du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à celui de Gestion de patrimoine. Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2024. (6) Les moyennes sont calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. (7) Le ratio de liquidité à court terme et le ratio de liquidité à long terme sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du BSIF. Le ratio de liquidité à court terme correspond à la moyenne du trimestre compris dans chaque période. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2024. (8) Les ratios de fonds propres et l'actif pondéré en fonction des risques sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF et le ratio de levier l'est conformément à celle sur les exigences de levier de ce même organisme, et le ratio TLAC et le ratio de levier TLAC sont tous deux établis conformément à la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) du BSIF. Les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2023 reflètent l'adoption des lignes directrices révisées sur les normes de fonds propres et le ratio de levier qui sont entrées en vigueur au cours du deuxième trimestre de 2023, et mises à jour le 20 octobre 2023, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de Bâle III par le BSIF. Les résultats des trimestres clos le 31 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 et de l'exercice clos le 31 octobre 2024 reflètent également l'adoption des cadres révisés de rajustement de la valeur de crédit et du risque de marché, qui sont entrés en vigueur le 1er novembre 2023. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Gestion des fonds propres de notre rapport annuel 2024. (9) Comme le BSIF n'exige pas le retraitement des chiffres des périodes précédentes, l'adoption d'IFRS 17 n'a eu aucune incidence sur les fonds propres réglementaires, l'actif pondéré en fonction des risques, les ratios de fonds propres, le ratio de levier, la TLAC disponible et les ratios TLAC pour les périodes antérieures au 1er novembre 2023. (10) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (11) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15 milliards de dollars et 6 milliards (15 milliards et 6 milliards au 31 juillet 2024; 13 milliards et 7 milliards au 31 octobre 2023). (12) Selon le cours de clôture à la TSX à la fin de la période. (13) Les moyennes sont calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois pour la période.

Services bancaires aux particuliers

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2024 (1)

2024 (1), (2)

2023 (2)



Revenu net d'intérêt 3 346 $ 3 253 $ 2 867 $

Revenus autres que d'intérêt 1 312

1 237

1 142



Total des revenus 4 658

4 490

4 009



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 124

30

87



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 359

361

287



Dotation à la provision pour pertes de crédit 483

391

374



Frais autres que d'intérêt 2 033

1 941

1 781



Bénéfice avant impôt 2 142

2 158

1 854



Bénéfice net 1 579 $ 1 586 $ 1 366 $

Revenus par secteur d'activité













Services bancaires aux particuliers - Canada 4 366 $ 4 210 $ 3 725 $

Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis 292

280

284



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 23,8 % 23,7 % 27,9 %

Marge nette d'intérêt 2,49 % 2,45 % 2,35 %

Ratio d'efficience (4) 43,6 % 43,2 % 44,4 %

Levier d'exploitation (4) 2,1 % 2,5 % 3,4 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 552 400 $ 547 100 $ 496 800 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 534 500

528 900

484 200



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 525 000

519 400

474 100



Moyenne des dépôts 431 000

426 200

363 200



Autres informations













Biens administrés (5), (6) 255 400 $ 250 000 $ 205 200 $

Moyenne des biens administrés 252 400

244 900

206 800



Biens sous gestion (6) 6 400

6 300

5 900



Nombre d'employés (équivalent temps plein) (7) 38 642

39 472

37 017



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,27 % 0,28 % 0,25 %

Autres informations - Services bancaires aux particuliers - Canada













Bénéfice net 1 485 $ 1 495 $ 1 273 $

Marge nette d'intérêt 2,41 % 2,37 % 2,25 %

Ratio d'efficience 41,8 % 41,8 % 42,7 %

Levier d'exploitation 2,5 % 2,4 % 2,7 %







(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé la transaction visant HSBC Canada. Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour les périodes closes le 31 octobre 2024 et le 31 juillet 2024. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (2) Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2024, le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a été scindé en deux secteurs d'exploitation distincts : Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. Avec ce changement, RBC Placements en Direct est passé du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à celui de Gestion de patrimoine. Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2024. (3) Avec prise d'effet le 1er novembre 2023, notre méthode d'attribution des fonds propres intègre les exigences de levier afin d'attribuer les fonds propres à nos secteurs d'exploitation. Pour plus de détails sur les modifications apportées à notre méthode d'attribution des fonds propres, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024. (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel 2024 daté du 3 décembre 2024, pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, disponible à l'adresse www.sedarplus.ca, pour une explication de la définition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. (5) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés de respectivement 15 milliards de dollars et 6 milliards au 31 octobre 2024 (15 milliards et 6 milliards au 31 juillet 2024; 13 milliards et 7 milliards au 31 octobre 2023). (6) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (7) Comprend les équivalents temps plein pour tous les services partagés des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises, pour lesquels les frais autres que d'intérêt connexes sont affectés aux Services bancaires aux particuliers et aux Services bancaires aux entreprises.

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le bénéfice net s'est accru de 213 millions de dollars, ou 16 %, sur un an. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 86 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a progressé de 127 millions de dollars, ou 9 %, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 6 % du secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. La montée des revenus autres que d'intérêt a également favorisé cette hausse. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt.

Le total des revenus a augmenté de 649 millions de dollars, ou 16 %, dont une tranche de 274 millions reflète l'inclusion des revenus de HSBC Canada. Le reste de la hausse, soit 375 millions de dollars, ou 9 %, est principalement attribuable à l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 4 % pour les prêts dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada. La hausse des soldes des fonds communs de placement ayant entraîné une augmentation des frais de placement a également favorisé l'augmentation.

La marge nette d'intérêt a progressé de 14 p.b. en raison surtout des changements dans la composition des produits et de l'incidence des taux d'intérêt élevés. L'inclusion de HSBC Canada a également contribué à la hausse, ce qui reflète le cumul des ajustements de la juste valeur. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des pressions concurrentielles sur les prix.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 109 millions de dollars, ou 29 %, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux principalement dans nos portefeuilles canadiens de prêts aux particuliers et de prêts sur cartes de crédit, qui s'est traduite par une augmentation de 2 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. La hausse des dotations liées aux prêts productifs, qui reflètent essentiellement les changements défavorables dans nos perspectives macroéconomiques, a également contribué à l'augmentation.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 252 millions de dollars, ou 14 %, dont une tranche de 154 millions reflète l'inclusion des frais autres que d'intérêt de HSBC Canada. Le reste de l'augmentation, soit 98 millions de dollars, ou 6 %, est principalement attribuable aux investissements en cours dans la technologie, à la hausse des charges d'exploitation et des coûts liés au personnel, aux frais de rupture de bail engagés au cours du trimestre à l'étude et à l'augmentation des frais de commercialisation, associée pour l'essentiel aux campagnes visant l'ajout de nouveaux clients, de même qu'à la hausse des honoraires.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Le bénéfice net a diminué de 7 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, car la hausse du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 1 % dans le secteur Services bancaires aux particuliers - Canada a été plus que contrebalancée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui reflète l'accroissement des dotations liées aux prêts productifs, attribuable essentiellement aux changements défavorables dans la qualité du crédit, et par l'augmentation des frais autres que d'intérêt, qui reflète la hausse des charges d'exploitation.

La marge nette d'intérêt a augmenté de 4 p.b., en raison surtout des changements dans la composition des produits et de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt à long terme.

Services bancaires aux entreprises

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2024 (1)

2024 (1), (2)

2023 (2)



Revenu net d'intérêt 1 763 $ 1 687 $ 1 236 $

Revenus autres que d'intérêt 314

349

329



Total des revenus 2 077

2 036

1 565



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 66

38

17



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 233

178

61



Dotation à la provision pour pertes de crédit 299

216

78



Frais autres que d'intérêt 713

691

562



Bénéfice avant impôt 1 065

1 129

925



Bénéfice net 774 $ 817 $ 668 $

Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (3) 16,7 % 18,2 % 23,0 %

Marge nette d'intérêt 3,89 % 4,06 % 4,31 %

Ratio d'efficience 34,3 % 33,9 % 35,9 %

Levier d'exploitation 5,8 % 5,1 % (9,1) %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 186 100 $ 182 900 $ 133 100 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 180 200

165 300

113 700



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 180 600

177 500

131 600



Moyenne des dépôts 301 900

299 600

253 100



Autres informations













Nombre d'employés (équivalent temps plein) (4) 1 290

1 299

928



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,52 % 0,40 % 0,19 %







(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé la transaction visant HSBC Canada. Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour les périodes closes le 31 octobre 2024 et le 31 juillet 2024. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (2) Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2024, le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a été scindé en deux secteurs d'exploitation distincts : Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises. Avec ce changement, RBC Placements en Direct est passé du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à celui de Gestion de patrimoine. Les montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2024. (3) Avec prise d'effet le 1er novembre 2023, notre méthode d'attribution des fonds propres intègre les exigences de levier afin d'attribuer les fonds propres à nos secteurs d'exploitation. Pour plus de détails sur les modifications apportées à notre méthode d'attribution des fonds propres, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024. (4) Exclut les équivalents temps plein pour tous les services partagés des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises, pour lesquels les frais autres que d'intérêt connexes sont affectés aux Services bancaires aux particuliers et aux Services bancaires aux entreprises.

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le bénéfice net a augmenté de 106 millions de dollars, ou 16 %, par rapport à l'exercice précédent. L'inclusion des résultats de HSBC Canada a fait croître le bénéfice net de 139 millions de dollars. Compte non tenu des résultats de HSBC Canada, le bénéfice net a diminué de 33 millions de dollars, ou 5 %, la croissance du total des revenus ayant été plus que neutralisée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la hausse des frais autres que d'intérêt.

Le total des revenus a augmenté de 512 millions de dollars, ou 33 %, dont une tranche de 381 millions reflète l'inclusion des revenus de HSBC Canada. Le reste de la hausse de 131 millions de dollars, ou 8 %, était principalement attribuable à l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 8 % pour les dépôts et de 12 % pour les prêts et acceptations, y compris l'incidence de la cessation des prêts fondés sur des acceptations bancaires, qui a été largement contrebalancée par les revenus autres que d'intérêt, et l'élargissement des écarts. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une baisse des revenus autres que d'intérêt, principalement pour les commissions de crédit, en raison de l'incidence de la cessation des prêts fondés sur des acceptations bancaires, laquelle a été largement contrebalancée par le revenu net d'intérêt, comme il a été mentionné précédemment.

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 221 millions de dollars, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux de l'automobile et des produits industriels, ce qui s'est traduit par une hausse de 33 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. L'accroissement des dotations liées aux prêts productifs, découlant principalement des changements défavorables dans la qualité du crédit, a également contribué à l'augmentation.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 151 millions de dollars, ou 27 %, dont une tranche de 118 millions reflète l'inclusion des frais autres que d'intérêt de HSBC Canada. Le reste de la hausse de 33 millions de dollars, ou 6 %, est principalement attribuable à l'augmentation des coûts liés au personnel.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Le bénéfice net a reculé de 43 millions de dollars, ou 5 %, par rapport au trimestre précédent, la croissance du total des revenus ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit. Le total des revenus inclut la hausse du revenu net d'intérêt, qui reflète l'incidence de la cessation des prêts fondés sur des acceptations bancaires et la croissance soutenue des volumes pour toutes les clientèles, ce qui a été contrebalancé en partie par une baisse des revenus autres que d'intérêt, principalement pour les commissions de crédit, comme il a été mentionné précédemment. La hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit est attribuable à l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux de l'automobile et des produits industriels, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des dotations dans le secteur d'activité de l'immobilier et autres.

Gestion de patrimoine

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 2024 (1)

2024 (1), (2)

2023 (2)



Revenu net d'intérêt 1 282 $ 1 245 $ 1 228 $

Revenus autres que d'intérêt 3 904

3 719

3 104



Total des revenus 5 186

4 964

4 332



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs (57)

(16)

62



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 32

32

69



Dotation à la provision pour pertes de crédit (25)

16

131



Frais autres que d'intérêt 3 981

3 762

3 816



Bénéfice avant impôt 1 230

1 186

385



Bénéfice net 969 $ 949 $ 272 $

Revenus par secteur d'activité













Gestion de patrimoine - Canada (2) 1 554 $ 1 503 $ 1 271 $

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 2 331

2 206

1 867



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) 1 709

1 610

1 369



Gestion mondiale d'actifs 768

750

674



Gestion de patrimoine - International 350

328

338



Services aux investisseurs (3) 183

177

182



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (4) 16,0 % 15,5 % 4,3 %

Marge nette d'intérêt 3,31 % 3,24 % 3,09 %

Marge avant impôt (5) 23,7 % 23,9 % 8,9 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 177 800 $ 177 400 $ 179 200 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 153 900

153 100

157 500



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 115 100

115 900

115 700



Moyenne des dépôts (3) 167 600

164 500

161 300



Autres informations













Biens administrés (3), (6) 4 685 900 $ 4 442 600 $ 4 110 200 $

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (6) 930 000

894 200

752 700



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) (6) 668 100

647 800

542 800



Services aux investisseurs (6) 2 681 400

2 499 600

2 488 600



Biens sous gestion (6) 1 332 500

1 290 600

1 058 900



Moyenne des biens administrés (3) 4 621 700

4 396 700

4 188 200



Moyenne des biens sous gestion 1 289 500

1 263 500

1 070 100



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,11 % 0,11 % 0,24 %

Nombre d'employés (équivalent temps plein) 25 672

25 540

25 278



Nombre de conseillers (7) 6 116

6 092

6 169



Résultats ajustés (8)













Total des revenus ajusté 5 186 $ 4 964 $ 4 574 $

Bénéfice avant impôt ajusté 1 230

1 186

627



Bénéfice net ajusté 969

949

449



Revenu ajusté de Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 2 331

2 206

2 109



Revenu ajusté de Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National)

(en millions de dollars américains) 1 709

1 610

1 544



Principaux ratios ajustés (8)













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - montant ajusté 16,0 % 15,5 % 7,2 %

Marge avant impôt ajustée (5) 23,7 % 23,9 % 13,7 %









Pour les trimestres clos

Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2024

par rapport au

T4 2024

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2023

T3 2024



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



26 $ - $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



-

(1)



Frais autres que d'intérêt



22

2



Bénéfice net



5

-



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



0 % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(6) % (2) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(3) % (2) %







(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé la transaction visant HSBC Canada. Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour les périodes closes le 31 octobre 2024 et le 31 juillet 2024. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (2) Avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2024, RBC Placements en Direct est passé du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises à celui de Gestion de patrimoine. Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2024. (3) Nous avons conclu la vente des activités de RBC Investor Services® en Europe, à Jersey et au Royaume-Uni à CACEIS le 3 juillet 2023, le 1er décembre 2023 et le 25 mars 2024, respectivement (la vente des activités de RBC Investor Services). Pour plus de détails, se reporter à la note 6 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (4) Avec prise d'effet le 1er novembre 2023, notre méthode d'attribution des fonds propres intègre les exigences de levier afin d'attribuer les fonds propres à nos secteurs d'exploitation. Pour plus de détails sur les modifications apportées à notre méthode d'attribution des fonds propres, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024. (5) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus. La marge avant impôt ajustée est calculée de la même manière, en utilisant le bénéfice avant impôt ajusté et le total des revenus ajusté. (6) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (7) Comprend les conseillers ayant un contact direct avec les clients pour toutes les activités du secteur Gestion de patrimoine. (8) Il s'agit de mesures hors PCGR et de ratios hors PCGR. Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2023, nous avons comptabilisé des pertes de valeur de 177 millions de dollars (242 millions avant impôt) liées à notre participation dans une entreprise associée. Pour plus de détails sur cet élément spécifié, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats.

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le bénéfice net a bondi de 697 millions de dollars sur un an, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une augmentation de la rémunération variable. L'exercice précédent reflétait l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée et les réserves légales. La baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit a également favorisé l'augmentation. Le bénéfice net ajusté(19) a augmenté de 520 millions de dollars.

Le total des revenus a augmenté de 854 millions de dollars, ou 20 %, en raison principalement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients découlant de l'appréciation des marchés et des ventes nettes. L'augmentation des revenus tirés des transactions, essentiellement attribuable aux activités des clients, a également contribué à cette augmentation. L'exercice précédent reflétait l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. Le total des revenus ajusté(19) a augmenté de 612 millions de dollars, ou 13 %.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffrée à (25) millions de dollars, comparativement à 131 millions pour l'exercice précédent, du fait principalement des contrepassations de dotations liées aux prêts productifs au cours du trimestre à l'étude pour le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), en raison essentiellement des changements favorables dans nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 165 millions de dollars, ou 4 %, sous l'effet surtout de la hausse de la rémunération variable proportionnelle à celle des revenus donnant droit à commissions. Ce facteur a été contrebalancé en partie par l'incidence des réserves légales à l'exercice précédent.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 20 millions de dollars, ou 2 %, en raison surtout de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a également entraîné une hausse de la rémunération variable.

Assurances

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2024

2024

2023 (1), (2)



Revenus autres que d'intérêt













Résultat des activités d'assurance 173 $ 214 $ 137 $

Résultat des placements d'assurance 66

28

64



Autres revenus 39

43

47



Total des revenus 278

285

248



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

1

-



Frais autres que d'intérêt 75

70

89



Bénéfice avant impôt 203

214

159



Bénéfice net 162 $ 170 $ 97 $

Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 31,7 % 33,6 % 17,1 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 28 300 $ 27 200 $ 24 800 $

Autres informations













Primes et dépôts (3) 1 502 $ 1 546 $ 1 297 $

Passifs au titre des contrats d'assurance, montant net (4) 21 643

20 396

18 345



Marge sur services contractuels (5) 2 137

2 155

1 956



Nombre d'employés (équivalent temps plein) 2 788

2 820

2 781









(1) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (2) Les résultats retraités de 2023 pourraient ne pas être entièrement comparables à ceux de la période considérée, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs conformément aux dispositions d'IFRS 17. (3) Le poste Primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance individuelle et collective et de rentes fondées sur le risque, ainsi que les dépôts des fonds distincts, conformément aux pratiques du secteur des assurances. (4) Inclut les passifs au titre des contrats d'assurance, déduction faite des actifs au titre des contrats d'assurance. (5) Représente la marge sur services contractuels des actifs et passifs au titre des contrats d'assurance, déduction faite des actifs et passifs au titre des contrats de réassurance détenus. En ce qui a trait aux contrats d'assurance, la marge sur services contractuels représente le profit non acquis (rentrées nettes) pour la couverture d'assurance fournie. Pour ce qui est des contrats de réassurance détenus, la marge sur services contractuels représente le coût net ou le profit net lié à l'achat de contrats de réassurance. La marge sur services contractuels ne s'applique pas aux contrats évalués selon la méthode de la répartition des primes.

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le bénéfice net a bondi de 65 millions de dollars, ou 67 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse du résultat des activités d'assurance, découlant essentiellement de l'expansion des activités pour la majorité de nos produits, contrebalancée en partie par la sinistralité moins favorable, surtout pour les produits d'assurance invalidité. Les résultats de l'exercice précédent ne sont pas entièrement comparables, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'actifs et de passifs conformément aux dispositions d'IFRS 17.

Le total des revenus s'est accru de 30 millions de dollars, ou 12 %, en raison principalement de la hausse du résultat des activités d'assurance, comme il est mentionné précédemment.

Les frais autres que d'intérêt se sont repliés de 14 millions de dollars, ou 16 %, ce qui reflète principalement des investissements dans la technologie plus élevés à la période précédente et la diminution des coûts liés au personnel, y compris les indemnités de départ.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Le bénéfice net a reculé de 8 millions de dollars, ou 5 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de la baisse du résultat des activités d'assurance, qui reflète l'incidence des ajustements au titre des coûts d'acquisition différés et les changements défavorables des hypothèses actuarielles annuelles pendant le trimestre considéré. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse du résultat des placements d'assurance, principalement attribuable à la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.











(19) Mesures hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR aux pages 12 à 15 du présent communiqué portant sur les résultats.

Marchés des Capitaux

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2024 (1)

2024 (1)

2023



Revenu net d'intérêt (2) 941 $ 817 $ 729 $

Revenus autres que d'intérêt (2) 1 962

2 187

1 835



Total des revenus (2) 2 903

3 004

2 564



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 68

(12)

25



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 14

50

112



Dotation à la provision pour pertes de crédit 82

38

137



Frais autres que d'intérêt 1 897

1 755

1 678



Bénéfice avant impôt 924

1 211

749



Bénéfice net 985 $ 1 172 $ 987 $

Revenus par secteur d'activité













Grande entreprise et services de banque d'investissement (3) 1 589 $ 1 645 $ 1 461 $

Marchés mondiaux (3) 1 349

1 414

1 204



Autres (35)

(55)

(101)



Principaux ratios













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (4) 11,8 % 14,1 % 14,1 %

Principales données figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 1 099 000 $ 1 089 600 $ 1 140 600 $

Moyenne des titres détenus à des fins de transaction 173 700

176 400

187 400



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 148 700

152 200

143 100



Moyenne des dépôts 301 100

298 000

277 900



Autres informations













Nombre d'employés (équivalent temps plein) 7 424

7 914

7 253



Information relative au crédit













Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,04 % 0,13 % 0,31 %









Pour les trimestres clos Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion

de montants libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2024

par rapport au

T4 2024

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2023

T3 2024



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



25 $ 2 $

Dotation à la provision pour pertes de crédit



5

1



Frais autres que d'intérêt



25

8



Bénéfice net



(4)

(6)



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



0 % 0 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



(6) % (2) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



(3) % (2) %







(1) Le 28 mars 2024, nous avons finalisé la transaction visant HSBC Canada. Les résultats de HSBC Canada ont été consolidés à partir de la date de clôture de la transaction, ce qui a eu une incidence sur les résultats, les soldes et les ratios pour les périodes closes le 31 octobre 2024 et le 31 juillet 2024. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (2) La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 s'est élevée à 13 millions de dollars (231 millions au 31 juillet 2024; 117 millions au 31 octobre 2023). Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024. (3) Avec prise d'effet au troisième trimestre de 2024, nous avons transféré la majorité de nos activités d'origination de titres de créance du secteur Marchés mondiaux au secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement. Les montants correspondants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment. (4) Avec prise d'effet le 1er novembre 2023, notre méthode d'attribution des fonds propres intègre les exigences de levier afin d'attribuer les fonds propres à nos secteurs d'exploitation. Pour plus de détails sur les modifications apportées à notre méthode d'attribution des fonds propres, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024.

T4 2024 par rapport au T4 2023

Le bénéfice net est demeuré relativement stable par rapport à il y a un an, la hausse des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement ayant été plus que contrebalancée par l'augmentation de l'impôt reflétant des ajustements fiscaux favorables à l'exercice précédent et l'incidence des réserves légales au cours de la période considérée.

Le total des revenus a grimpé de 339 millions de dollars, ou 13 %, du fait essentiellement de la hausse des originations de titres de créance dans toutes les régions, de l'accroissement des revenus tirés des activités de négociation du change en Amérique du Nord et de la diminution des coûts de financement résiduels et des coûts des capitaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le recul des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, principalement en Amérique du Nord.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a diminué de 55 millions de dollars, ou 40 %, en raison principalement de la baisse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux des télécommunications et médias et du transport, entraînant une diminution de 27 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. Cette baisse a été partiellement neutralisée par la hausse des dotations liées aux prêts productifs, attribuable essentiellement à des changements défavorables dans la qualité du crédit, ce qui a été contrebalancé en grande partie par des changements favorables concernant nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 219 millions de dollars, ou 13 %, ce qui reflète l'augmentation des réserves légales, les investissements en cours dans la technologie et l'incidence du change.

T4 2024 par rapport au T3 2024

Le bénéfice net a diminué de 187 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à l'incidence des réserves légales au cours de la période considérée, à la diminution des activités de négociation de titres à revenu fixe en Europe et au Canada ainsi qu'à l'incidence de la hausse des services bancaires à des municipalités au trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice.

Services de soutien généraux

Aux ou pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2024

2024

2023



Revenu net (perte nette) d'intérêt (1) 339 $ 325 $ 482 $

Revenus (pertes) autres que d'intérêt (1), (2) (367)

(473)

(515)



Total des revenus (1), (2) (28)

(148)

(33)



Dotation à la provision pour pertes de crédit 1

(3)

-



Frais autres que d'intérêt (2) 320

380

133



Bénéfice (perte) avant impôt (1) (349)

(525)

(166)



Charge (économie) d'impôt (1) (102)

(317)

(715)



Bénéfice net (perte nette) (247) $ (208) $ 549 $







(1) Majoration au montant imposable équivalent. (2) Pour le trimestre clos le 31 octobre 2024, les revenus tiennent compte de profits de 47 millions de dollars (profits de 166 millions au 31 juillet 2024; pertes de 150 millions au 31 octobre 2023) au titre des couvertures économiques liées à nos régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et les frais autres que d'intérêt tiennent compte d'une charge de rémunération fondée sur des actions de 50 millions (157 millions au 31 juillet 2024; (128) millions au 31 octobre 2023), laquelle a découlé des variations de la juste valeur des passifs liés aux régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National).

En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile.

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction de la majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant des crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis et des revenus provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes reçus le 31 décembre 2023 ou avant cette date, qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Pour plus de détails sur l'élimination de la déduction pour dividendes de sociétés canadiennes imposables après le 31 décembre 2023, se reporter à la rubrique Risque lié au cadre juridique et réglementaire de notre rapport annuel 2024.

Le montant de la majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 s'est établi à 13 millions de dollars, comparativement à 231 millions au trimestre précédent et à 117 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont influé sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2024

La perte nette s'est chiffrée à 247 millions de dollars, en raison principalement de l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 134 millions, facteur qui est traité comme un élément spécifié. Les coûts résiduels et non affectés ont également contribué à la perte nette.

T3 2024

La perte nette s'est chiffrée à 208 millions de dollars, en raison principalement de l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 125 millions, facteur qui est traité comme un élément spécifié. Les coûts non affectés ont également contribué à la perte nette.

T4 2023

Le bénéfice net a été de 549 millions de dollars, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions et de l'incidence favorable d'ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada de 167 millions de dollars, facteur qui est traité comme un élément spécifié.

Pour plus de détails sur les éléments spécifiés, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant sur une base consolidée que par secteur d'exploitation, à titre de mesure du rendement du total du capital investi dans nos secteurs. La direction considère la mesure du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur comme une mesure utile pour appuyer les prises de décisions relatives aux investissements et à l'attribution des ressources parce qu'elle permet d'effectuer des ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité entre nos secteurs d'exploitation et certains de nos concurrents.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires consolidé est égal au bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires divisé par le total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des secteurs repose sur le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires, divisé par les fonds propres attribués moyens pour la période. Pour chaque secteur, à l'exception du secteur Assurances, la moyenne des fonds propres attribués tient compte des fonds propres et du levier nécessaires pour contrer les divers risques, comme il est décrit à la rubrique Gestion des fonds propres, et des montants investis dans le goodwill et les immobilisations incorporelles et d'autres déductions réglementaires. Pour le secteur Assurances, l'attribution des fonds propres est fondée sur le capital économique, celui-ci devant être pleinement diversifié.

L'attribution des fonds propres suppose le recours à des hypothèses, à des jugements et à des méthodes qui sont régulièrement examinés et révisés par la direction, selon les besoins. Toute modification de ces hypothèses, jugements et méthodes peut avoir une incidence significative sur l'information relative au rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité que nous présentons. D'autres sociétés qui présentent des renseignements semblables sur des mesures d'attribution et de rendement connexes peuvent faire appel à d'autres hypothèses, jugements et méthodes.

Le tableau ci-après présente un sommaire des calculs du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Pour le trimestre clos le

Pour l'exercice

clos le







31 octobre 2024

31 octobre 2024





(en millions de dollars

canadiens, sauf les

pourcentages) Services

bancaires aux

particuliers (1)

Services

bancaires aux

entreprises (1)

Gestion de

patrimoine (1)

Assurances

Marchés des

Capitaux (1)

Services

de soutien

généraux

Total



Total





Bénéfice net disponible

pour les actionnaires

ordinaires 1 554 $ 761 $ 950 $ 160 $ 961 $ (258) $ 4 128 $

15 908 $



Total de la moyenne

des capitaux propres

attribuables

aux actionnaires

ordinaires (2), (3) 26 000 $ 18 100 $ 23 550 $ 2 000 $ 32 500 $ 12 600 $ 114 750 $

110 650 $



Rendement des

capitaux propres

attribuables

aux actionnaires

ordinaires 23,8 % 16,7 % 16,0 % 31,7 % 11,8 % n.s.

14,3 %

14,4 %









(1) Avec prise d'effet le 1er novembre 2023, notre méthode d'attribution des fonds propres intègre les exigences de levier afin d'attribuer les fonds propres à nos secteurs d'exploitation. Pour plus de détails sur les modifications apportées à notre méthode d'attribution des fonds propres, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2024. (2) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (3) Les montants se rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à titre de fonds propres attribués.

n. s. non significatif

Mesures hors PCGR

Nous sommes d'avis que certaines mesures hors PCGR (dont les ratios hors PCGR) sont plus représentatives de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de notre performance. Ces mesures accroissent la comparabilité de notre performance financière pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2024 par rapport aux résultats des périodes correspondantes de l'exercice précédent et du trimestre clos le 31 juillet 2024. Les mesures hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et du bénéfice avant dotation et impôt et illustre le calcul du bénéfice avant dotation et impôt présenté.



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens) 31 octobre

2024

31 juillet

2024

31 octobre

2023 (1)



31 octobre

2024

31 octobre

2023 (1)



Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $

Plus : Impôt sur le résultat 993

887

(33)



3 622

3 571



Plus : Dotation à la provision pour pertes de crédit 840

659

720



3 232

2 468



Bénéfice avant dotation et impôt (2) 6 055 $ 6 032 $ 4 626 $

23 094 $ 20 651 $







(1) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (2) Pour le trimestre clos le 31 octobre 2024, le bénéfice avant dotation et impôt exclusion faite des résultats de HSBC Canada de 5 618 millions de dollars correspond au bénéfice avant dotation et impôt de 6 055 millions, diminué du bénéfice net de 265 millions, de l'impôt sur le résultat de 101 millions et de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 71 millions. Pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, le bénéfice avant dotation et impôt exclusion faite des résultats de HSBC Canada de 22 099 millions de dollars correspond au bénéfice avant dotation et impôt de 23 094 millions, diminué du bénéfice net de 453 millions, de l'impôt sur le résultat de 171 millions et de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 371 millions.

Résultats ajustés

Nous sommes d'avis que la communication de résultats ajustés ainsi que de certaines mesures et certains ratios qui ne tiennent pas compte de l'incidence des éléments spécifiés décrits ci-après et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition améliore la comparabilité avec les périodes précédentes et permet au lecteur de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes.

Nos résultats de toutes les périodes présentées ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada.

Nos résultats de l'exercice clos le 31 octobre 2024 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

La gestion de la volatilité des fonds propres de clôture liée à la transaction visant HSBC Canada. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024.

Nos résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 octobre 2023 ont été ajustés de manière à refléter les éléments spécifiés suivants :

Les pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée;

Certains ajustements au titre de l'impôt différé : ces ajustements reflètent la comptabilisation d'actifs d'impôt différé liés aux pertes réalisées par City National au titre de la vente intragroupe de certains titres de créance.

Nos résultats de l'exercice clos le 31 octobre 2023 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Le dividende pour la relance du Canada (DRC) et les autres ajustements fiscaux connexes : cela reflète l'incidence du DRC et l'augmentation du taux d'imposition des sociétés canadiennes de 1,5 % applicable à l'exercice 2022, déduction faite des ajustements au titre de l'impôt différé annoncés dans le budget 2022 du gouvernement du Canada et adoptés au premier trimestre de 2023.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres mesures du rendement et mesures hors PCGR importantes, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2024.

Résultats consolidés, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et de nos résultats ajustés et illustre le calcul des mesures ajustées présentées. Les résultats et mesures ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.



Aux ou pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action,

les nombres d'actions et les pourcentages) 31 octobre

2024

31 juillet

2024

31 octobre

2023 (1)



31 octobre

2024

31 octobre

2023 (1)

Total des revenus 15 074 $ 14 631 $ 12 685 $

57 344 $ 51 464 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 840

659

720



3 232

2 468

Frais autres que d'intérêt 9 019

8 599

8 059



34 250

30 813

Bénéfice avant impôt 5 215

5 373

3 906



19 862

18 183

Impôt sur le résultat 993

887

(33)



3 622

3 571

Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $ Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 4 128 $ 4 377 $ 3 870 $

15 908 $ 14 369 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 414 460

1 414 194

1 399 337



1 411 903

1 391 020

Bénéfice de base par action (en dollars) 2,92 $ 3,09 $ 2,77 $

11,27 $ 10,33 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 416 829

1 416 149

1 400 465



1 413 755

1 392 529

Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,91 $ 3,09 $ 2,76 $

11,25 $ 10,32 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14,3 % 15,5 % 14,9 %

14,4 % 14,3 % Taux d'imposition effectif 19,0 % 16,5 % (0,8) %

18,2 % 19,6 % Total des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net

(avant impôt) 298 $ 314 $ 537 $

1 552 $ 963 $ Élément spécifié : Coût de transaction et d'intégration de HSBC Canada (2), (3) 177

160

203



960

380

Élément spécifié : Gestion de la volatilité des fonds propres de clôture

liée à la transaction visant HSBC Canada (2), (4) -

-

-



131

-

Élément spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation

dans une entreprise associée (5) -

-

242



-

242

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (6) 121

154

92



461

341

Total de l'impôt sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net 81 $ 73 $ 703 $

362 $ (254) $ Élément spécifié : Coût de transaction et d'intégration de HSBC Canada (2) 43

35

36



201

78

Élément spécifié : Gestion de la volatilité des fonds propres de clôture

liée à la transaction visant HSBC Canada (2), (4) -

-

-



36

-

Élément spécifié : Certains ajustements au titre de l'impôt différé (2) -

-

578



-

578

Élément spécifié : Pertes de valeur liées à notre participation

dans une entreprise associée (5) -

-

65



-

65

Élément spécifié : DRC et autres ajustements fiscaux connexes (2), (7) -

-

-



-

(1 050)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (6) 38

38

24



125

75

Résultats ajustés





















Bénéfice avant impôt - ajusté 5 513 $ 5 687 $ 4 443 $

21 414 $ 19 146 $ Impôt sur le résultat - ajusté 1 074

960

670



3 984

3 317

Bénéfice net - ajusté 4 439

4 727

3 773



17 430

15 829

Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires - ajusté (8) 4 345

4 618

3 704



17 098

15 586

Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 414 460

1 414 194

1 399 337



1 411 903

1 391 020

Bénéfice de base par action (en dollars) - ajusté 3,07 $ 3,26 $ 2,65 $

12,11 $ 11,21 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 416 829

1 416 149

1 400 465



1 413 755

1 392 529

Bénéfice dilué par action (en dollars) - ajusté 3,07 $ 3,26 $ 2,65 $

12,09 $ 11,19 $ Rendement des capitaux propres attribuables

aux actionnaires ordinaires - ajusté 15,1 % 16,4 % 14,2 %

15,5 % 15,5 % Taux d'imposition effectif ajusté 19,5 % 16,9 % 15,1 %

18,6 % 17,3 %





(1) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (2) Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux. (3) Au 31 octobre 2024, le cumul des coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (avant impôt) engagés s'élevait à 1,3 milliard de dollars, et nous estimons actuellement qu'un montant additionnel de 0,2 milliard sera engagé, pour un total d'environ 1,5 milliard. (4) Pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, nous incluons la gestion de la volatilité des fonds propres de clôture liée à la transaction visant HSBC Canada à titre d'élément spécifié dans le calcul des mesures et ratios hors PCGR. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique Principaux événements au sein de l'organisation de notre rapport annuel 2024. (5) Au cours du quatrième trimestre de 2023, nous avons comptabilisé des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. Ce montant a été comptabilisé dans le secteur Gestion de patrimoine. (6) Représente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute dépréciation du goodwill. (7) L'incidence du DRC et des autres ajustements fiscaux connexes ne tiennent pas compte d'un montant de 0,2 milliard de dollars comptabilisé dans les autres éléments du résultat global. (8) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion annuel 2024 daté du 3 décembre 2024 pour l'exercice clos le 31 octobre 2024, disponible à l'adresse www.sedarplus.ca, pour une explication de la définition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Résultats sectoriels, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés du secteur Gestion de patrimoine. Les résultats et mesures ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.

Gestion de patrimoine



























Pour le trimestre clos le

Pour l'exercice clos le

31 octobre 2023 (1), (2)

31 octobre 2023 (1), (2)





Élément exclu







Élément exclu



(en millions de dollars canadiens,

sauf les pourcentages, et sauf

indication contraire) Montants

présentés

Élément

spécifié (3)

Montants

ajustés

Montants

présentés

Élément

spécifié (3)

Montants

ajustés

Total des revenus 4 332 $ 242 $ 4 574 $ 18 161 $ 242 $ 18 403 $ Dotation à la provision pour pertes

de crédit 131

-

131

328

-

328

Frais autres que d'intérêt 3 816

-

3 816

14 387

-

14 387

Bénéfice avant impôt 385

242

627

3 446

242

3 688

Bénéfice net 272 $ 177 $ 449 $ 2 693 $ 177 $ 2 870 $ Bénéfice net disponible pour

les actionnaires ordinaires 256 $ 177 $ 433 $ 2 637 $ 177 $ 2 814 $ Total de la moyenne des capitaux

propres attribuables aux

actionnaires ordinaires (4), (5) 23 750





23 750

24 200





24 200

Revenus par secteur























Gestion de patrimoine - États-Unis

(y compris City National) 1 867 $ 242 $ 2 109 $ 7 969 $ 242 $ 8 211 $ Gestion de patrimoine - États-Unis

(y compris City National)

(en millions de dollars américains) 1 369

175

1 544

5 908

175

6 083

Principaux ratios























Rendement des capitaux propres

attribuables aux actionnaires

ordinaires 4,3 %



7,2 % 10,9 %



11,6 % Marge avant impôt (6) 8,9 %



13,7 % 19,0 %



20,0 %





























(1) Il n'y avait aucun élément spécifié pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2024. (2) Certains montants ont été révisés par rapport à ceux présentés précédemment afin qu'ils soient conformes à la nouvelle base de présentation de l'information sectorielle. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique À propos de la Banque Royale du Canada de notre rapport annuel 2024. (3) Pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée. (4) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (5) Les montants se rapportant aux différents secteurs sont désignés à titre de capital attribué. (6) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus. La marge avant impôt ajustée est calculée de la même manière, au moyen du résultat avant impôt ajusté et du total des revenus ajustés.

Bilans consolidés

Aux



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2024 (1)

2024 (2)

2023 (1), (3)



















Actif













Trésorerie et montants à recevoir de banques 56 723 $ 55 230 $ 61 989 $

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 66 020

57 409

71 086



















Titres













Titres détenus à des fins de transaction 183 300

180 441

190 151



Titres de placement, déduction faite de la correction de valeur applicable 256 618

250 744

219 579





439 918

431 185

409 730



















Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 350 803

325 401

340 191



















Prêts













Prêts de détail 626 978

619 452

569 951



Prêts de gros 360 439

358 143

287 826





987 417

977 595

857 777



Correction de valeur pour pertes sur prêts (6 037)

(5 798)

(5 004)





981 380

971 797

852 773



Autres













Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 35

677

21 695



Dérivés 150 612

115 659

142 450



Locaux et matériel 6 852

6 943

6 749



Goodwill 19 286

19 125

12 594



Autres immobilisations incorporelles 7 798

8 032

5 903



Autres actifs 92 155

84 649

81 371





276 738

235 085

270 762



Total de l'actif 2 171 582 $ 2 076 107 $ 2 006 531 $

















Passif et capitaux propres













Dépôts













Prêts aux particuliers 522 139 $ 510 542 $ 441 946 $

Entreprises et gouvernements 839 670

809 380

745 075



Banques 47 722

41 343

44 666





1 409 531

1 361 265

1 231 687



Autres













Acceptations 35

708

21 745



Engagements afférents à des titres vendus à découvert 35 286

33 972

33 651



Engagements afférents à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat et aux titres prêtés 305 321

304 373

335 238



Dérivés 163 763

126 884

142 629



Passifs au titre des contrats d'assurance 22 231

21 153

19 026



Autres passifs 94 677

89 823

96 022





621 313

576 913

648 311



















Débentures subordonnées 13 546

13 437

11 386



Total du passif 2 044 390

1 951 615

1 891 384



Capitaux propres attribuables aux actionnaires













Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 9 031

9 492

7 314



Actions ordinaires 20 952

20 786

19 167



Bénéfices non distribués 88 608

86 065

81 715



Autres composantes des capitaux propres 8 498

8 048

6 852





127 089

124 391

115 048



Participations ne donnant pas le contrôle 103

101

99



Total des capitaux propres 127 192

124 492

115 147



Total du passif et des capitaux propres 2 171 582 $ 2 076 107 $ 2 006 531 $







(1) Tiré des états financiers audités. (2) Tiré des états financiers non audités. (3) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024.

États consolidés du résultat net

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2024 (1)

2024 (1)

2023 (1), (2)



2024 (3)

2023 (2), (3)





























Revenu d'intérêt et de dividende























Prêts 14 405 $ 14 433 $ 11 863 $

54 040 $ 43 463 $

Titres 4 438

4 482

4 580



17 668

14 512



Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 6 257

6 632

6 428



27 121

22 164



Dépôts et autres 1 398

1 543

1 631



6 122

6 852





26 498

27 090

24 502



104 951

86 991





























Charge d'intérêt























Dépôts et autres 12 031

12 432

10 476



47 256

36 679



Autres passifs 6 603

7 124

7 299



28 967

24 517



Débentures subordonnées 193

207

185



775

666





18 827

19 763

17 960



76 998

61 862



Revenu net d'intérêt 7 671

7 327

6 542



27 953

25 129





























Revenus autres que d'intérêt























Résultat des activités d'assurance 173

214

137



777

703



Résultat des placements d'assurance 66

28

64



294

156



Revenus tirés des activités de négociation 383

507

408



2 327

2 392



Commissions de gestion de placements et de services de garde 2 501

2 382

2 106



9 325

8 344



Revenus tirés des fonds communs de placement 1 189

1 151

1 014



4 437

4 063



Commissions de courtage en valeurs mobilières 428

413

363



1 660

1 463



Frais bancaires 596

587

548



2 294

2 099



Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés des services-conseils 656

676

563



2 672

2 005



Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 301

292

248



1 142

1 292



Revenus sur cartes 332

324

302



1 273

1 240



Commissions de crédit 358

405

411



1 592

1 489



Profits nets sur les titres de placement 13

28

2



170

193



Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises associées 11

(57)

(223)



(16)

(219)



Autres 396

354

200



1 444

1 115





7 403

7 304

6 143



29 391

26 335



Total des revenus 15 074

14 631

12 685



57 344

51 464



Dotation à la provision pour pertes de crédit 840

659

720



3 232

2 468





























Frais autres que d'intérêt























Ressources humaines 5 423

5 406

4 666



21 083

18 853



Matériel 674

629

612



2 537

2 381



Frais d'occupation 514

443

401



1 805

1 619



Communications 348

342

344



1 369

1 261



Honoraires 657

547

692



2 525

2 171



Amortissement des autres immobilisations incorporelles 398

426

357



1 549

1 471



Autres 1 005

806

987



3 382

3 057





9 019

8 599

8 059



34 250

30 813



Bénéfice avant impôt 5 215

5 373

3 906



19 862

18 183



Impôt sur le résultat 993

887

(33)



3 622

3 571



Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $

Bénéfice net attribuable aux :























Actionnaires 4 219 $ 4 483 $ 3 937 $

16 230 $ 14 605 $

Participations ne donnant pas le contrôle 3

3

2



10

7





4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $

Bénéfice de base par action (en dollars) 2,92 $ 3,09 $ 2,77 $

11,27 $ 10,33 $

Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,91

3,09

2,76



11,25

10,32



Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,42

1,42

1,35



5,60

5,34









(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (3) Tiré des états financiers audités.

États consolidés du résultat global

Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2024 (1)

2024 (1)

2023 (1), (2)



2024 (3)

2023 (2), (3)





























Bénéfice net 4 222 $ 4 486 $ 3 939 $

16 240 $ 14 612 $



























Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt























Éléments qui seront reclassés en résultat dans une période future :























Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global























Profits nets (pertes nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (9)

243

(541)



1 104

(14)



Dotation à la provision pour pertes de crédit comptabilisée en résultat (1)

-

(11)



(1)

(14)



Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres

d'emprunt et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (26)

(22)

3



(140)

(131)





(36)

221

(549)



963

(159)



Écarts de change























Profits (pertes) de change latents 801

548

3 444



1 029

2 148



Profits nets (pertes nettes) de change liés aux activités de couverture (356)

(253)

(1 383)



(514)

(1 208)



Reclassement en résultat de pertes (profits) de change -

-

-



-

(160)



Reclassement en résultat de pertes (profits) liés aux activités

de couverture de l'investissement net -

-

-



1

146





445

295

2 061



516

926



Variation nette des couvertures de flux de trésorerie























Profits nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie 288

359

797



338

216



Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés

comme couvertures de flux de trésorerie (247)

(271)

67



(827)

146





41

88

864



(489)

362



Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat dans une période future :























Réévaluations des profits (pertes) sur régimes d'avantages du personnel 348

37

(132)



531

(344)



Profits nets (pertes nettes) découlant des variations de la juste valeur attribuable

au risque de crédit lié aux passifs financiers désignés à la juste valeur

par le biais du résultat net 20

(47)

299



(1 041)

(576)



Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 41

2

26



117

44





409

(8)

193



(393)

(876)



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt 859

596

2 569



597

253



Total du résultat global 5 081 $ 5 082 $ 6 508 $

16 837 $ 14 865 $

Total du résultat global attribuable aux :























Actionnaires 5 078 $ 5 079 $ 6 501 $

16 827 $ 14 856 $

Participations ne donnant pas le contrôle 3

3

7



10

9





5 081 $ 5 082 $ 6 508 $

16 837 $ 14 965 $







(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024. (3) Tiré des états financiers audités.

États consolidés des variations des capitaux propres



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 (1)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 9 520 $ 20 977 $ (28) $ (191) $ 86 065 $ (861) $ 6 683 $ 2 226 $ 8 048 $ 124 391 $ 101 $ 124 492 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

42

-

-

-

-

-

-

-

42

-

42



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(6)

-

-

(61)

-

-

-

-

(67)

-

(67)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres (500)

-

-

-

-

-

-

-

-

(500)

-

(500)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

178

1 524

-

-

-

-

-

1 702

-

1 702



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(139)

(1 394)

-

-

-

-

-

(1 533)

-

(1 533)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

63

-

-

-

-

63

-

63



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(2 010)

-

-

-

-

(2 010)

-

(2 010)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(91)

-

-

-

-

(91)

(1)

(92)



Autres -

-

-

-

14

-

-

-

-

14

-

14



Bénéfice net -

-

-

-

4 219

-

-

-

-

4 219

3

4 222



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

409

(36)

445

41

450

859

-

859



Solde à la fin de la période 9 520 $ 21 013 $ 11 $ (61) $ 88 608 $ (897) $ 7 128 $ 2 267 $ 8 498 $ 127 089 $ 103 $ 127 192 $

























































Pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 (1), (2)





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments du

résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 7 323 $ 18 670 $ 7 $ (158) $ 79 590 $ (1 967) $ 4 556 $ 1 892 $ 4 481 $ 109 913 $ 95 $ 110 008 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

728

-

-

-

-

-

-

-

728

-

728



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

54

699

-

-

-

-

-

753

-

753



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(70)

(772)

-

-

-

-

-

(842)

-

(842)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 893)

-

-

-

-

(1 893)

-

(1 893)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

(67)

-

-

-

-

(67)

(3)

(70)



Autres -

-

-

-

(45)

-

-

-

-

(45)

-

(45)



Bénéfice net -

-

-

-

3 937

-

-

-

-

3 937

2

3 939



Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt -

-

-

-

193

(549)

2 056

864

2 371

2 564

5

2 569



Solde retraité à la fin de la période 7 323 $ 19 398 $ (9) $ (231) $ 81 715 $ (2 516) $ 6 612 $ 2 756 $ 6 852 $ 115 048 $ 99 $ 115 147 $







(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Les montants ont été retraités par rapport à ceux présentés précédemment dans le cadre de l'adoption d'IFRS 17, le 1er novembre 2023. Pour plus de détails sur ces changements, se reporter à la note 2 de nos états financiers consolidés annuels de 2024.