MONTRÉAL, le 26 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce un don de 100 000 $ au Fonds de secours : crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins humanitaires et fournir de l'aide d'urgence.

Les membres du public qui souhaiteraient faire un don à la campagne de la Croix-Rouge canadienne peuvent le faire à partir du site Web de l'organisme.

« Nous sommes touchés par les événements qui se produisent actuellement en Ukraine. Plusieurs de nos employés et de nos clients sont issus de la communauté ukrainienne. Toutes nos pensées sont avec eux et avec les gens affectés de près ou de loin par ces événements », a affirmé Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

