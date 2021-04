MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW/ - La Banque Nationale est fière de présenter son premier cahier entièrement consacré à l'inclusion et à la diversité. Intitulé « Entreprendre un avenir plus inclusif maintenant », le cahier présente la stratégie, les champs d'action, les partenariats et les indicateurs de performance qui découlent du plan triennal inclusion et diversité 2020-2023 de la Banque. Il s'inscrit dans le cadre du dialogue continuel que la Banque entretient avec ses employés ainsi qu'avec ses autres parties prenantes.

Faits saillants

Ce cahier fait partie de notre engagement auprès de l'Organisation des Nations unies (ONU) en tant que signataire des Principes bancaires responsables, des Principes d'autonomisation des femmes et des Normes mondiales de conduite LGBTI à l'intention des entreprises.



Cette année, la Banque est devenue membre de l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour une troisième année consécutive ainsi que récipiendaire de la Certification Parité - niveau Platine décernée par La Gouvernance au Féminin.



La Banque a adopté un plan d'action triennal 2020-2023 qui définit de façon concrète les champs d'actions pour créer un environnement plus inclusif.



La Banque a bonifié la composition et le mandat du conseil Inclusion et Diversité qui demeure sous la direction d'un membre du bureau de la présidence.



Nous mesurerons l'impact de nos actions et de nos progrès au moyen de plusieurs indicateurs de performance et de cibles à atteindre au 31 décembre 2023.



La Banque s'appuie sur plusieurs réseaux d'employés dynamiques afin de favoriser l'inclusion et le développement de ses différents groupes. Elle a notamment soutenu récemment la création du « Réseau des professionnels noirs » et d'un forum d'échange culturel à l'interne.

Citation

« Pour nous, l'inclusion et la diversité ne sont pas que de simples mots, il s'agit de valeurs fondamentales qui définissent la façon dont nous agissons. Au cours des trois prochaines années, nous continuerons de miser sur le dialogue et la sensibilisation pour faire évoluer les mentalités et créer l'ouverture tout en renforçant l'engagement et l'imputabilité des leaders d'affaires. Nous continuons d'agir sur nos biais inconscients et mettons en place les conditions nécessaires pour appuyer efficacement le développement et la progression de tous », a déclaré Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 344 milliards de dollars au 31 janvier 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Claude Breton, Vice-président, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-8644

Liens connexes

https://www.nbc.ca