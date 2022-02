MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) a publié aujourd'hui des modifications aux Informations financières complémentaires pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2021, reflétant les éléments suivants :

Le portefeuille de prêts du secteur Énergie et les activités connexes précédemment présentés dans le secteur des Particuliers et Entreprises sont maintenant présentés dans le secteur des Marchés financiers. Le transfert reflète le repositionnement des activités de ce secteur vers les grandes entreprises, lesquelles sont desservies par le secteur des Marchés financiers.





Certains montants ont été réalloués entre les secteurs d'exploitation afin de se conformer à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2021, ce qui est conforme à la pratique usuelle de la Banque.

Les modifications n'ont aucun impact sur les résultats consolidés et seront reflétées dans les résultats de la Banque pour le premier trimestre 2022 qui seront publiés le 25 février 2022.

Les Informations financières complémentaires révisées se retrouvent sur la page Relations investisseurs de la Banque au https://www.bnc.ca/fr/a-propos-de-nous/investisseurs/relations-investisseurs/resultats-trimestriels.html.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. En raison de leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à des changements de circonstances d'importance, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque, notamment l'impact des modifications aux Informations financières complémentaires en lien avec les résultats consolidés de la Banque. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 356 milliards de dollars au 31 octobre 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Linda Boulanger, Première vice-présidente − Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél. : 1 866 517-5455; Claude Breton, Vice-président − Communications et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-8644