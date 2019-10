Entreprises en démarrage, étudiants et groupes de travail sont invités à poser leur candidature

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale lance la Compétition Innovation, une nouvelle initiative d'envergure visant à mettre au défi les entreprises en démarrage canadiennes spécialisées en technologie financière, les étudiants et tout autre type de groupe de travail. Les participants sont invités à développer de nouvelles solutions pour aider les particuliers à épargner de façon plus efficace et à gérer leur argent. La Banque cherche ainsi à soutenir le développement d'idées novatrices dans l'industrie de la gestion de patrimoine, à appuyer l'écosystème de jeunes entreprises et à faire une différence dans les habitudes financières au pays.

La compétition, créée en partenariat avec Flinks et OSMO, se déroule sur une période de six mois. Elle donne l'opportunité aux finalistes de présenter leurs solutions d'affaires et technologiques à un panel formé de cadres, d'investisseurs en capital de risque et de leaders du domaine des technologies de la Banque Nationale. Les équipes courent aussi la chance de remporter un prix en argent de 100 000 $*. La période d'inscriptions se déroule jusqu'au 20 décembre 2019, puis la grande finale aura lieu le 30 avril 2020.

« La Banque Nationale travaille étroitement avec des fintechs de calibre depuis plusieurs années. Elles jouent un rôle important dans la qualité de notre offre de service, mais aussi plus largement dans l'essor de l'entrepreneuriat et de la technologie dans notre société. J'invite donc les jeunes entreprises, les étudiants, les innovateurs, à relever ce défi d'innovation avec nous », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction à la Banque Nationale.

Pour tous les détails de la Compétition Innovation, visitez bnc.ca/competition-innovation

* Prix : 50 000 $ suivant l'annonce de l'équipe gagnante et 50 000 $ dans les 3 à 6 mois suivants, à la condition de fournir à la satisfaction de l'organisateur un plan d'affaires et la démonstration de progrès suffisants dans le développement du produit ayant fait l'objet de la compétition.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX: NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Flinks

Flinks est une compagnie de données permettant aux entreprises d'innover et d'améliorer les services financiers offerts aux consommateurs. Flinks aide les institutions financières et les fintechs à connecter leurs utilisateurs aux produits qu'ils désirent, ainsi qu'à enrichir et organiser leurs données financières. Fondé en 2016 à Montréal, Flinks est le partenaire de données de centaines de clients pionniers avec qui nous construisons chaque jour le futur de la finance en les aidant à offrir de meilleures expériences numériques, à optimiser leurs processus et à développer de nouveaux produits. Pour plus d'information, visitez flinks.io.

À propos d'OSMO

Organisme à but non lucratif, OSMO a comme mission de pourvoir au développement de l'écosystème des entreprises en démarrage montréalaises et d'assurer que Montréal se retrouve au classement mondial des 20 écosystèmes de startups. Grâce à la Maison Notman, la Fondation OSMO offre un milieu vibrant et accessible à tous, qui favorise la collaboration ainsi que le transfert des connaissances et du savoir-faire entre les différents acteurs de la communauté entrepreneuriale. Le premier projet de la Fondation fut la rénovation d'un espace physique phare pour l'entrepreneuriat, la Maison Notman, suivi par le Café OSMO. Depuis sa fondation, OSMO est une partie prenante dans la création d'initiatives telles que TechAide pour Centraide, l'école d'été AI for Good Summer Lab, le Startup Open House de Montréal, le Rapport sur l'écosystème des startups de Montréal ainsi que le Gala des prix de la communauté de startups de Montréal. Pour en savoir davantage, rendez-vous au fr.osmomtl.org

