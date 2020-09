La Banque Nationale inaugure son centre d'appels de Sherbrooke

Investissement initial de 5,4 millions $, création de 200 nouveaux emplois et retombées économiques d'au moins 10 millions $ par année dans la région

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre d'appels de Sherbrooke. Le projet représente un investissement initial de 5,4 millions $, permet la création de 200 nouveaux emplois et générera à terme des retombées économiques d'au moins 10 millions $ par année dans la région en tenant compte des salaires versés. Le centre répondra aux besoins de milliers de clients de la Banque à travers le Canada.

La Banque Nationale poursuit son recrutement dans la région pour des emplois à temps plein et à temps partiel dans ce centre situé dans la Cité du Parc (95, boulevard Jacques-Cartier Sud à l'angle de la rue King Ouest), à quelques pas du parc Jacques-Cartier et du lac des Nations.

L'un des plus importants employeurs au Québec, la Banque offre un milieu de travail stimulant dans lequel ses employés peuvent se réaliser pleinement. Les candidats sélectionnés débuteront par une formation sur mesure, offerte notamment grâce à l'appui du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, et d'un accompagnement personnalisé. Ils bénéficieront d'une rémunération concurrentielle à laquelle s'ajoute une large gamme d'avantages sociaux. Parmi les postes offerts :

Agents service à la clientèle

Chefs d'équipes

La Banque cherche à bâtir une équipe intergénérationnelle, diversifiée et composée d'individus partageant une passion pour le service à la clientèle. Les travailleurs de tous âges, en début de carrière ou expérimentés, sont invités à postuler aux offres d'emplois affichées sur https://emplois.bnc.ca.

De plus, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Banque tient à rappeler qu'elle respecte les consignes des autorités sanitaires et met en place des mesures d'hygiène et de distanciation sociale afin de protéger la santé de ses employés sur leur nouveau lieu de travail.

Citations

« Nous savons que nos employés sont à la base de notre succès et nous sommes fiers de leur offrir ce nouvel environnement de travail des plus stimulants. J'invite de nouveau les travailleurs de tous âges, les étudiants, les nouveaux arrivants de même que les retraités à soumettre leur candidature pour l'un ou l'autre des postes offerts. Nous voulons bâtir à Sherbrooke une équipe forte, mobilisée et passionnée par les gens, qui aura un impact positif dans la vie de nos clients », a déclaré Laurent Blanchard, premier vice-président, Vente et service à distance à la Banque Nationale.

« La Banque Nationale emploie 225 personnes en Estrie et y est présente depuis plus de 140 ans. L'ouverture de ce centre d'appels et l'entrée en poste de ses 200 nouveaux employés marque un jalon important de notre histoire dans la région. Sherbrooke est une ville de choix pour recruter des équipes talentueuses qui offriront une expérience de premier plan à nos clients. L'ouverture d'un centre d'appels permettra aussi un parcours professionnel encore plus varié pour les employés de la Banque en Estrie », a déclaré Simon Ledoux, vice-président, Particuliers - Est du Québec à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 322 milliards de dollars au 31 juillet 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Jean-François Cadieux, Directeur principal, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada

