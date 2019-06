La Banque Nationale fait un don de 300 000 $ à Right To Play pour soutenir la jeunesse autochtone

Le programme PLAY souhaite tirer parti de l'effet positif du sport et du jeu pour éduquer et autonomiser les jeunes dans leur communauté.

« Le partenariat de la Banque Nationale avec Right To Play a atteint un nouveau sommet cette année », a commenté Sean St. John, vice-président exécutif et directeur général, cochef - Revenu fixe, devises étrangères et marchandises, à la Banque Nationale. « Ayant moi-même des racines dans les Premières Nations, je suis très fier de voir la Banque soutenir ces jeunes Autochtones en les aidant à grandir en santé, éduqués et outillés pour faire une différence dans leur communauté. Les jeunes d'aujourd'hui bâtissent notre avenir et nous devons offrir les mêmes possibilités à tous les enfants au pays. »

« Nous sommes fiers de notre longue tradition de soutien et de partenariat avec les communautés autochtones du Canada », a ajouté Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « De la création de programmes d'obligations novateurs réinvestis dans les infrastructures communautaires au financement d'initiatives locales d'apprentissage comme le programme PLAY, nous sommes déterminés à avoir un impact positif en soutenant les avancées sociales et économiques partout au pays. Merci à tous les jeunes travailleurs locaux pour leur dévouement et pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans le lancement de ce programme. »

« Right To Play travaille en partenariat avec les Premières Nations, les communautés Métis et Inuit, ainsi qu'avec des organismes urbains partout au pays pour développer des compétences essentielles et des aptitudes en leadership chez les enfants et les jeunes par le biais du programme PLAY », a mentionné Rose Lipton, directrice des programmes Right To Play pour le Canada. « Nous sommes reconnaissants que la Banque Nationale ait choisi de s'associer à PLAY, permettant ainsi aux jeunes Autochtones d'un océan à l'autre de devenir des agents de changement positif dans leur communauté. »

À propos de la Banque Nationale

Forte d'un actif de 269 milliards de dollars au 30 avril 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 24 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Right To Play

Chaque jour, des millions d'enfants sont confrontés à la pauvreté, la guerre, la maladie et à une éducation inadéquate. Les barrières culturelles, traditionnelles et économiques imposent à plusieurs de ces enfants un avenir dangereux et limitatif, marqué par le travail forcé, un mariage précoce, l'analphabétisme et la violence. Right To Play aide les enfants qui participent à nos programmes à franchir ces obstacles, à découvrir de nouvelles possibilités et à retrouver l'espoir. Nous canalisons la puissance du jeu pour protéger, éduquer et autonomiser les enfants afin de les aider à relever les défis et à libérer leur potentiel.

Le jeu permet aux enfants de poursuivre leurs études plutôt que de travailler. Il les aide à relever les défis qui pourraient les priver de leur dignité, d'un avenir prometteur et compromettre leur sécurité. Par le jeu, nous leur enseignons à prévenir les maladies et à résoudre les conflits, ainsi qu'à acquérir la confiance nécessaire pour éliminer les obstacles et créer des occasions là où elles n'existaient pas.

