La Banque Nationale étend ses installations au 700, rue Saint-Jacques à Montréal

Encore plus d'équipes regroupées dans le périmètre de la Place Banque Nationale

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale est fière d'annoncer l'acquisition des espaces de bureaux et commerciaux de l'édifice situé au 700, rue Saint-Jacques à Montréal, adjacent à la Place Banque Nationale.

Les espaces acquis, qui permettront de consolider encore davantage le parc immobilier de la Banque, comprennent la totalité du podium de dix étages de l'édifice, soit le rez-de-chaussée, huit étages à bureaux ainsi qu'une mezzanine. La Banque Nationale compte occuper entièrement les espaces de bureaux, et le rez-de-chaussée permettra d'accueillir divers commerces.

Alors que les employé·e·s emménagent progressivement à la Place Banque Nationale, l'ajout de ce nouvel emplacement permettra de rassembler encore plus d'équipes, jusqu'à présent réparties dans divers édifices, au sein d'un véritable milieu de vie et de collaboration.

« La Place Banque Nationale prend vie et s'agrandit. À l'image de notre culture, qui place l'humain d'abord, cet espace permettra aux employé·e·s qui le fréquentent d'amplifier leur sentiment d'appartenir à une seule et même grande équipe », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « La Place Banque Nationale jouera un rôle important pour le centre-ville de Montréal en étant un lieu d'affluence pour nos employé·e·s, notre clientèle et nos partenaires, ce qui contribuera à la vitalité du secteur. »

L'édifice, récemment construit, est conçu conformément aux normes environnementales les plus avancées et sera certifié LEED Or, WELL et WiredScore Platine. Les espaces de bureaux offriront un environnement moderne, soigné, accueillant et à la fine pointe de la technologie. Des espaces verts, dont le parc adjacent de la Place Banque Nationale qui s'étendra sur 40 000 pieds carrés, viendront également dynamiser les lieux et en accroître l'achalandage.

