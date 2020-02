La Banque Nationale et la Fondation cancer du sein du Québec renouvellent leur partenariat

La campagne numérique « Tatouée sur le cœur » est lancée pour l'occasion

MONTRÉAL, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale et la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) sont fières d'annoncer la poursuite de leur collaboration, ayant cours depuis 15 ans, afin d'aider encore plus de personnes touchées de près ou de loin par la maladie. Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes : une femme sur huit en développera un au cours de sa vie. Au Québec, on estime que 6000 cas ont été diagnostiqués en 2019.

La carte de crédit AllureMD MastercardMD est au cœur du partenariat entre la Banque Nationale et la FCSQ. Pour chaque tranche de 10 $ d'achats effectués avec la carte, la Banque Nationale versera 10 ¢ à la Fondation jusqu'à un montant de 750 000 $ par an. Au total, 3 M$ pourraient être versés au cours des prochaines années.

Campagne numérique « Tatouée sur le cœur »

Pour rendre hommage aux femmes qui ont été atteintes ainsi qu'à leurs proches, la Banque Nationale lance la campagne numérique « Tatouée sur le cœur ». Trois femmes y racontent comment le tatouage a permis de tourner la page de la maladie.

Citations

« À la Banque Nationale, notre raison d'être est d'avoir un impact positif dans la vie des gens et dans nos communautés. Il est donc naturel pour nous d'appuyer la Fondation, qui fait un travail incroyable auprès des personnes atteintes et de leurs proches. Nous sommes très fiers de lutter à leurs côtés contre la maladie depuis maintenant 15 ans », a affirmé Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client.

« Nous sommes reconnaissants envers la Banque Nationale pour sa contribution soutenue. Le cancer du sein est une maladie complexe et implique des options thérapeutiques qui varient d'une patiente à l'autre. Cela nécessite des investissements importants pour la recherche et pour maintenir le soutien auprès des personnes touchées. Le soutien de partenaires comme la Banque Nationale est essentiel à la poursuite de notre mission », a déclaré Jida El Hajjar, vice-présidente, Investissements et promotion de la santé à la FCSQ.

Quelques exemples d'initiatives de la FCSQ qui ont été soutenues par la Banque Nationale au cours des dernières années :

Projet Perspective de Jacques Simard

Ce projet a pour objectif d'améliorer l'évaluation du risque de développer le cancer du sein afin d'adapter l'accès au dépistage ainsi qu'à la détection précoce.

Ce projet a pour objectif d'améliorer l'évaluation du risque de développer le cancer du sein afin d'adapter l'accès au dépistage ainsi qu'à la détection précoce. Projet de recherche de Jean-François Boileau

Ce projet a permis à des milliers de femmes d'éviter les effets secondaires de la chirurgie en administrant la chimiothérapie avant celle-ci.

Ce projet a permis à des milliers de femmes d'éviter les effets secondaires de la chirurgie en administrant la chimiothérapie avant celle-ci. Biobanque du cancer du sein

Des échantillons de tissus tumoraux et sanguins provenant de patientes touchées par le cancer du sein sont recueillis et entreposés afin de mieux déchiffrer la maladie et de permettre le transfert des connaissances acquises.

Des échantillons de tissus tumoraux et sanguins provenant de patientes touchées par le cancer du sein sont recueillis et entreposés afin de mieux déchiffrer la maladie et de permettre le transfert des connaissances acquises. Aide financière

Depuis 2008, 4200 demandes d'aide financière ont été approuvées et un montant total de 2 381 359 $ a été accordé pour les personnes touchées par le cancer du sein.

Depuis 2008, 4200 demandes d'aide financière ont été approuvées et un montant total de 2 381 359 $ a été accordé pour les personnes touchées par le cancer du sein. Virée rose et Concert de reconnaissance

La Virée rose est un événement de financement qui encourage les participants à bouger tout l'été pour la cause. Le Concert de reconnaissance est une soirée-bénéfice musicale qui souligne les efforts remarquables de quatre lauréats qui s'engagent dans la lutte contre le cancer du sein.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 25 ans, elle a ainsi récolté plus de 50 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Les fonds amassés par la FCSQ sont également investis en soutien à l'innovation, la sensibilisation et l'éducation. Chercheurs, bénévoles, donateurs, familles, tous sont liés par le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein afin d'en arriver un jour à atteindre la guérison complète. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn , Twitter et Instagram

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 281 milliards de dollars au 31 octobre 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

