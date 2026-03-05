MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) a annoncé aujourd'hui la publication et le dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des détentrices et détenteurs d'actions ordinaires, (l'« Assemblée ») et de la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « Circulaire »). La Banque publie aussi sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise 2025 aujourd'hui, et son Rapport de durabilité 2025 sera publié le 10 mars 2026.

Avis de convocation et Circulaire

Par ces publications, la Banque invite ses actionnaires à se prononcer sur divers sujets soumis au vote, notamment : l'élection des membres du conseil d'administration, l'approche en matière de la rémunération de la haute direction, la nomination de l'auditeur indépendant, de même que sur les pratiques de gouvernance de la Banque. C'est également l'occasion pour la Banque de communiquer ses réalisations, ses projets en cours et de faire part de ses engagements visant à assurer la poursuite de son succès.

Ainsi, la Circulaire peut être consultée sur le site de la Banque et sur celui de SEDAR+. L'Assemblée se tiendra à Montréal à la Place Banque Nationale, 800, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, de manière hybride, le 24 avril 2026 à 10 h 00 (HAE). Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée en personne, par webdiffusion ou par téléphone, sont invités à consulter le site bnc.ca afin de prendre connaissance de tous les détails sur la façon d'y participer.

Pour toute question concernant l'information contenue dans la Circulaire, l'Assemblée ou pour obtenir de l'aide relativement au vote, vous pouvez communiquer avec Laurel Hill Advisory Group, une firme de sollicitation de procurations mandatée par la Banque, en appelant ou en envoyant le mot « INFO » par message texte au 1 877 452-7184 (sans frais au Canada et aux États ‑Unis), au 1 416 304‑2011 (à l'international), ou par courriel à l'adresse [email protected].

Divulgation en matière de durabilité

La Banque annonce également que sa Déclaration de responsabilité sociale d'entreprise 2025 est maintenant disponible sur le site de la Banque et sur celui de SEDAR+.

Le Rapport de durabilité 2025 sera quant à lui publié sur le site de Banque le 10 mars 2026. Il présentera les avancées de la Banque sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance au courant du dernier exercice.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Renseignements : Marianne Ratté, Première vice-présidente et Cheffe, Relations investisseurs et Gestion de la performance financière, Services corporatifs, Banque Nationale du Canada, [email protected]; Jean François Cadieux, Vice-président adjoint, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, Jean-franç[email protected]