MONTRÉAL, le 4 mars 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) a annoncé aujourd'hui que le Dr Andrew Furey se joindra à la Banque à titre de vice-président du conseil à compter du 16 mars 2026.

Dans le cadre de son rôle à la Banque, Andrew Furey mettra à profit son vaste réseau, son solide leadership et sa connaissance approfondie de nombreux secteurs afin de rapprocher la Banque et sa clientèle de l'Atlantique et de partout au pays. Il collaborera avec les équipes du secteur Entreprises et des Marchés des capitaux afin d'offrir des solutions visant à favoriser la croissance de notre clientèle.

« Les racines profondes d'Andrew Furey en Atlantique, son expérience à titre de premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que son engagement au sein de la collectivité comme chirurgien orthopédiste et leader dans le domaine du travail humanitaire font de lui un candidat exceptionnel pour renforcer nos liens avec le milieu des affaires, non seulement dans les provinces de l'Atlantique, mais partout au pays », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Le parcours académique d'Andrew Furey est diversifié. Né à St. John's, il détient un baccalauréat ès sciences et une maîtrise ès sciences de la Memorial University of Newfoundland, un diplôme de l'Oxford School of Business, et est diplômé de la Faculté de médecine de la MUN depuis 2001. Le Dr Furey exerce comme chirurgien orthopédiste depuis 2007, après avoir suivi une formation en traumatologie à Baltimore. Au-delà de sa pratique clinique, il a contribué à la fondation et à la direction de deux organismes de bienfaisance nationaux : l'un voué à promouvoir la santé mentale partout au Canada, et l'autre ayant mobilisé des milliers de professionnels de la santé dans des pays à faible revenu, où les besoins de soutien sont importants, afin d'offrir des soins chirurgicaux et de renforcer les systèmes de santé, un engagement amorcé par des interventions de secours en Haïti à la suite du séisme de 2010.

Andrew Furey a été élu premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador en 2020, poste qu'il a occupé jusqu'en 2025. Au cours de son mandat, il a piloté la réponse de la province à la pandémie de COVID-19 et négocié un protocole d'entente sur partage de l'hydroélectricité entre la province et Hydro-Québec.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Andrew dans notre équipe. Alors que nous renforçons notre portée pancanadienne, Andrew jouera un rôle déterminant pour accroître notre présence et approfondir nos relations avec notre clientèle partout au pays », a déclaré Laurent Ferreira.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected]