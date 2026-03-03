MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Marie Chantal Gingras, Cheffe des Finances et première vice-présidente à la direction, Finances de la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), prendra la parole lors de la conférence des institutions financières 2026 de RBC Marchés des Capitaux le 10 mars 2026, de 10 h 00 à 10 h 30 (HE).

Le lien vers la webdiffusion est accessible sur le site Web de la Banque Nationale au www.bnc.ca/relationsinvestisseurs.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marie-Claude Jarry, Conseillère senior, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, [email protected]; Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected]