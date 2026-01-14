MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX : NA) annonce l'ouverture d'un bureau au Dubai International Financial Centre (« DIFC »), aux Émirats arabes unis. Ce bureau servira de plateforme pour accompagner la clientèle canadienne qui souhaite saisir des occasions d'affaires au Moyen-Orient.

L'annonce est faite dans le cadre d'une mission économique aux Émirats arabes unis menée par l'honorable Maninder Sidhu, ministre canadien du Commerce international, alors que le Canada et les Émirats arabes unis continuent de renforcer leurs liens commerciaux au moyen de nouveaux accords et initiatives visant à accroître le commerce et les investissements bilatéraux.

« Notre bureau de Dubaï nous permettra de mieux soutenir les entreprises canadiennes ayant une présence et des ambitions dans la région, tout en facilitant les investissements entre les Émirats arabes unis et le Canada », a déclaré Étienne Dubuc, premier vice-président à la direction, Marchés des capitaux. « Cette initiative témoigne du renforcement des relations commerciales entre nos deux pays et de notre engagement à soutenir un commerce et des investissements mutuellement avantageux. »

Dans le cadre de cette expansion, Ali Fares, directeur général et chef, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Marchés des capitaux, s'est installé à Dubaï afin de diriger la présence régionale de la Banque.

« Notre présence à Dubaï nous permettra de renforcer nos relations et d'offrir des solutions sur mesure, tant à la clientèle du Canada qu'à celle des Émirats arabes unis », a ajouté Ali Fares. « Nous nous réjouissons à la perspective de favoriser des occasions qui profiteront aux entreprises des deux régions. »

Grâce à ce nouveau bureau, la Banque Nationale du Canada renforce sa position de partenaire de confiance auprès de la clientèle canadienne engagée dans le commerce et l'investissement transfrontaliers.

